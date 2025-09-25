“เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา” ความหรูหรากับจิตวิญญาณวิถีชีวิตทะเลภาคใต้

เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (Renaissance Phuket Resort & Spa) เผยภาพแรก “โฉมใหม่” หลังจากการปรับปรุงครั้งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี นำเสนออัตลักษณ์ที่ผสมผสานความหรูหราร่วมสมัยเข้ากับเสน่ห์และจิตวิญญาณที่แท้จริงของวิถีชีวิตชายฝั่งทะเลภาคใต้อย่างลงตัว
นับตั้งแต่เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2553 เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้เป็นจุดหมายปลายทางอันโดดเด่นสำหรับนักเดินทางที่มองหามากกว่าการพักผ่อนริมชายหาด ด้วยทำเลที่ตั้งอันเงียบสงบบนหาดไม้ขาว ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ และทอดตัวยาวตลอดแนวชายหาดที่บริสุทธิ์ที่สุดของภูเก็ต
ในวันนี้ หลังจากการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์ รีสอร์ทได้เผยความงามเหนือระดับโฉมใหม่ที่เฉลิมฉลอง 15 ปีแห่งการบริการที่เน้นการออกแบบและการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมอย่างแท้จริง
การพลิกโฉมครั้งนี้อยู่ที่ห้องพักและวิลล่าที่ได้รับการจินตนาการขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้านของหมู่บ้านชาวประมงทางภาคใต้ พื้นที่แต่ละส่วนจึงได้รับการออกแบบเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์ ผ่านรายละเอียดต่างๆ ทั้งผืนผ้า เครื่องจักสาน แสงไฟที่ได้แรงบันดาลใจจากเปลือกหอย และวัสดุธรรมชาติที่สะท้อนความเรียบง่ายอันงดงาม ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้พื้นบ้าน เช่น อุปกรณ์หาปลา ตะกร้าสาน และโคมไฟทำมือ ซึ่งถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยที่ผสมผสานประโยชน์ใช้สอยเข้ากับความงามทางสุนทรียะ
ในขณะที่พูลวิลล่าริมชายหาด ได้เผยให้เห็นถึงการตกแต่งอันหรูหราที่ผสานทั้งฟังก์ชันและความงามเข้าด้วยกัน แต่ยังคงกลิ่นอายท้องถิ่น ผ่านงานไม้ หิน และผืนผ้านุ่มที่ผสมผสานอย่างลงตัวกับความสะดวกสบายร่วมสมัย ในขณะที่ผนังห้องได้กลายเป็นผืนผ้าใบเพื่อนำเสนอมุมมองแบบนามธรรมของแนวชายฝั่งภูเก็ต และสะท้อนถึงเสน่ห์ของภูเก็ตในฐานะ "ไข่มุกแห่งอันดามัน" องค์ประกอบการออกแบบเหล่านี้สร้างสรรค์พื้นที่ที่ทำให้ผู้เข้าพักได้หยุดพัก สังเกต และค้นพบสิ่งใหม่ ๆ มอบความรู้สึกของสถานที่ที่หยั่งรากในมรดกทางวัฒนธรรม แต่ในโมเมนต์เดียวกันก็สดใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจ
นอกจากการเผยโฉมลุคใหม่แล้ว เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ยังคงรักษามาตรฐานการบริการอันเป็นเลิศ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตลอดจนการมอบประสบการณ์ด้านอาหารและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่บุฟเฟต์อาหารเช้าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมื้อเช้าที่ดีที่สุดของภูเก็ต อาหารใต้ต้นตำรับที่ ตะเกียง ห้องอาหารไทยเจ้าของรางวัลมากมาย หรือผ่อนคลายกับบรรยากาศสบาย ๆ ที่ Sand Box Beachfront Bar & Eatery ที่เสิร์ฟซีฟูด อาหารนานาชาติ และค็อกเทลสุดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังมีบริการบาร์บีคิวส่วนตัวในวิลล่าโดยเชฟผู้เชี่ยวชาญที่รังสรรค์มื้อพิเศษใต้แสงดาว
ขณะเดียวกัน Quan Spa ยังคงเป็นสวรรค์แห่งการพักผ่อน ด้วยทรีตเมนต์ที่ได้แรงบันดาลใจจากศาสตร์การบำบัดแบบเอเชียผสานวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น รวมถึงฟิตเนสที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงและสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ริมทะเลอันดามัน ทำให้การเข้าพักทุกครั้งคือการปรนเปรอประสาทสัมผัสและการฟื้นฟูทั้งกายและใจ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เรเนซองส์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา
https://www.marriott.com/en-us/hotels/hktbr-renaissance-phuket-resort-and-spa/overview/
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline