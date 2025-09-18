“หาดไม้ขาว” ภูเก็ต จุดชมวิว-มุมสุดว้าว เซลฟี่กับเครื่องบิน

นาทีที่เครื่องบินขนาดมหึมาลอยบนฟ้าปรากฏอยู่เหนือศีรษะ ใกล้ชิดราวกับถ่ายเซลฟี่ได้ เสริมด้วยบรรยากาศของหาดทรายขาวและผืนน้ำทะเลกว้างใหญ่ องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ “หาดไม้ขาว” จังหวัดภูเก็ต กลายเป็นชายหาดท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไม่เคยขาด
“หาดไม้ขาว” อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นชายหาดที่ยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ต แนวหาดต่อจากหาดในยางผ่านสนามบินเรื่อยมาจนจรดหาดทรายแก้วติดต่อกันตลอดแนว นักท่องเที่ยวไม่นิยมเล่นน้ำบริเวณนี้ เนื่องจากพื้นทะเลค่อนข้างลึกและลาดชัน อย่างไรก็ตาม ชายหาดสวยก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวมานั่งเล่น ปิกนิก นอนอาบแดด หรือพักผ่อนหย่อนใจบริเวณริมหาด
นอกจากนี้ในด้านการเป็นแหล่งอนุรักษ์ บริเวณหาดไม้ขาวยังนับเป็นแหล่งที่อยู่ของจักจั่นทะเลที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล
อย่างไรก็ตาม ความโด่งดังของ “หาดไม้ขาว” ที่สร้างกระแสไปในวงกว้างทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ คือ เป็นชายหาดซึ่งสามารถถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินได้ภาพออกมาอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ เพราะเป็นบริเวณที่เครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งลงในสนามบินนานาชาติภูเก็ต ทำให้สามารถเห็นภาพเครื่องบินที่ลอยอยูบนฟ้าอยู่ไกลลิบๆ บินตรงมาจากผืนทะเลไกลสุดสายตา แล้วค่อยๆเคลื่อนเข้ามาให้เห็นได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งราวกับว่าอยู่เหนือศีระษะไปไม่กี่เมตร
การเดินทางไปยังจุดชมวิวเครื่องบินที่หาดไม่ขาว ต้องขับรถเข้าทางวัดไม้ขาว จนไปเจอจุดจอดรถซึ่งอยู่บริเวณศาลเจ้าในพื้นที่ หลังจากนั้น หากไม่รีบร้อน อยากเดินออกกำลัง สามารถเดินเล่นไปตามแนวชายหาด หรือแนวถนนระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร หรือจะเลือกประหยัดแรง - ประหยัดเวลา ด้วยการใช้บริการรถสามล้อพ่วงของชาวบ้านในท้องถิ่น โดยมีค่าบริการเที่ยวละ 20 บาทต่อคน นำไปสู่จุดหมายใกล้บริเวณจุดชมเครื่องบินในเวลาไม่ถึง 5 นาที (มอเตอร์ไซค์พ่วง มีให้บริการ 7.00 - 18.00 น. โดยประมาณ)
ข้อแนะนำ
- เพื่อไม่ให้เสียเที่ยว โหลดแอป Flightradar และค้นหา Phuket เพื่อตรวจสอบเที่ยวบินในแต่ละช่วงเวลา โดยปกติแล้ว เครื่องบินจะแลนดิ้งฝั่งชายหาดในช่วงเดือนธันวาคม-พฤษภาคม หรือใครมาช่วงเดือนพฤศจิกายน ก็ให้มาในช่วงเช้า
- เตรียมครีมกันแดดไว้ให้พร้อม เพราะแดดริมทะเลภูเก็ตนั้นแรงเอาเรื่อง
- ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของการถ่ายภาพ แนะนำเป็นช่วงเช้า ตั้งแต่ 7.00-9.00 น. เนื่องจากอากาศไม่ร้อนมาก และมีเครื่องบินลงถี่แทบจะทุก 5-10 นาที หากเป็นวันที่ทัศนวิสัยดี ฟ้าเปิดปลอดโปร่งจะได้ภาพสีฟ้าสวยงามกับเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวหลายคนก็นิยมมาในช่วงเย็น
- ห้ามใช้อุปกรณ์โดรน ห้ามใช้แฟลชในการถ่ายรูป ห้ามโยนหรือปาสิ่งของใส่เครื่องบิน มีโทษหนักถึงขั้นจำคุก