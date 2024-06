“กรุงเทพฯ-สมุย” คว้าแชมป์ “เมือง-เกาะ” ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของบ้านเราเมื่อ นิตยสารได้ประกาศมอบรางวัล Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากการเปิดโหวตรางวัลในสาขาต่าง ๆ เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สถานบริการที่พัก ฯลฯ จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกทั้งนี้ผลปรากฏว่า(Best Cities in Asia Pacific) โดยทางนิตยสาร Travel + Leisure Southeast Asia, Hong Kong and Macau ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยความความหลากหลาย มีเสียงและกลิ่นของอาหารที่มีตั้งแต่ Street Food ไปจนถึงอาหารหรูหรา มีการใช้ชีวิตยามค่ำคืนที่คึกคัก และมีการผสมผสานด้านจิตวิญญาณจากวัด พระราชวัง และวัฒนธรรมขณะที่ “เกาะสมุย” จ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลอันดับ 1 เกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Best Islands in Asia Pacific) จากผลโหวตมากกว่า 200,000 คะแนน ซึ่งทางนิตยสารดังกล่าวได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เกาะสมุย เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ จากบ้านบังกะโลหลังเล็ก ๆ หมู่บ้านชาวประมง ต้นมะพร้าวที่เรียงรายอยู่นับพันต้น ธรรมชาติที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในไทยนอกจากนี้(จ.ภูเก็ต” ยังได้อันดับที่ 5 และจ.กระบี่ ได้อันดับที่ 9 ในประเภทเกาะท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนคว้าอันดับ 4 สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับ นิตยสาร Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 Travel Leisure Southeast Asia, Hong Kong and Macau เป็นนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำแนวหน้าของเอเชีย ซึ่งได้มอบรางวัลให้กับโรงแรม และหมวดหมู่ต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก โดยใช้วิธีสำรวจและประเมินผลการลงคะแนนจากผู้อ่าน ซึ่งจากการสำรวจผลการโวตจากผู้อ่านระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา