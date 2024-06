“เกาะสมุย” ปังไม่พัก! คว้าอันดับ 1 เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก

“เกาะสมุย” คว้าอันดับที่ 1 เกาะที่ดีที่สุดในเอเชียแปซิฟิก จากการประกาศรางวัล T+L Luxury Awards Asia Pacific 2024 ที่จัดโดยนิตยสารท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของเอเชียนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี) และนายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เป็นตัวแทนร่วมกันขึ้นรับรางวัล T+L Luxury Awards Asia Pacific 2024 โดยอำเภอเกาะสมุยได้รับรางวัลอันดับที่ 1 Best Islands in Asia Pacificนอกจากนั้นสถานประกอบการบนเกาะสมุยยังติดการจัดอันดับในสาขาต่างๆ อีกด้วย โดยทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยได้รวบรวมรายชื่อที่ได้รับรางวัลตามประเภทสาขาต่างๆในปี 2024 ดังนี้ประเภท Best Island + Beach Hotelsอันดับที่ 2 Cape Fahn Hotelอันดับที่ 3 Four Seasons Resort Koh Samuiอันดับที่ 5 Silavadee Pool Spa Resortอันดับที่ 7 Centara Reserve Samuiประเภท Best Hotel Spasอันดับที่ 9 Six Senses Samuiประเภท Transportation Best Airportsอันดับที่ 4 Samui International Airportสำหรับ “T+L Luxury Awards Asia Pacific 2024“ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดย นิตยสาร Travel + Leisure Southeast Asia, Hong Kong and Macau นิตยสารท่องเที่ยว และ ไลฟ์สไตล์ระดับแนวหน้าของเอเชีย เพื่อมอบรางวัลให้กับโรงแรม และหมวดหมู่ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับคะแนนโหวตจากผู้อ่านนิตยสาร Travel + Leisure มากที่สุดในสาขาต่าง ๆซึ่งในปีนี้จัดเป็นปีที่ 3 แล้ว ตลอดระยะเวลา 3 เดือนของการเปิดโหวต (เดือนมกราคม-มีนาคม 2024) มีนักอ่านสายเที่ยวร่วมโหวตมากกว่า 200,000 คะแนน