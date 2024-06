นายกฯ ปลื้ม Travel Leisure ประกาศรางวัลระดับเอเชีย-แปซิฟิก “กรุงเทพฯ” เมืองที่ดีที่สุด “สมุย” เกาะที่ดีที่สุด

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย สนับสนุนการเดินทาง ดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อมุ่งขับเคลื่อนให้ไทยเป็น Tourism hub และเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมร่วมยินดีกับผลการจัดอันดับ Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2024 ของนิตยสาร Travel Leisure Southeast Asia, Hong Kong and Macau ที่เกาะสมุย ของไทย คว้ารางวัลอันดับ 1 ในประเภทเกาะที่ดีที่สุด (Best Islands in Asia Pacific) และ สนามบินสมุย คว้ารางวัลอันดับที่ 4 ของการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุด (Best Airports in Asia-Pacific) ในขณะที่กรุงเทพฯ ได้อันดับ 1 ประเภทเมืองที่ดีที่สุด (Best Cities in Asia-Pacific) แสดงถึงศักยภาพของอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวของไทย ที่มีทั้งความสวยงาม และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างดี พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว These Are the Best Cities and Islands in Asia-Pacific in 2024 ( https://www.travelandleisureasia.com/th/hotels/luxuryawards2024/luxury-awards-best-cities-islands-asia-pacific-2024/ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นิตยสารดังกล่าว เป็นนิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำแนวหน้าของเอเชีย ซึ่งได้มอบรางวัลให้กับโรงแรม และหมวดหมู่ต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก ซึ่งนิตยสารใช้วิธีสำรวจและประเมินผลการลงคะแนนจากผู้อ่าน ซึ่งจากการสำรวจผลการโวตจากผู้อ่านระหว่าง มกราคม-มีนาคม 2567 ผู้อ่านนิตยสารได้ทำการเลือกให้เกาะสมุยเป็นเกาะที่ดีที่สุดมากกว่า 200,000 คะแนน ซึ่งทางนิตยสารได้อธิบายเพิ่มเติมว่า เกาะสมุย เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ จากบ้านบังกะโลหลังเล็กๆ หมู่บ้านชาวประมง ต้นมะพร้าวที่เรียงรายอยู่นับพันต้น ธรรมชาติที่สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจ เป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายที่มีคนมาเยือนมากที่สุดในไทย นอกจากนี้ สนามบินสมุย ยังได้รับรางวัลอันดับที่ 4 ของการจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในขณะที่กรุงเทพมหานคร คว้าอันดับ 1 ในประเภทเมืองที่ดีที่สุด (Best Cities in Asia-Pacific) ซึ่งทางนิตยสารได้อธิบายเพิ่มเติมว่า กรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งความมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยความความหลากหลาย มีเสียงและกลิ่นของอาหารที่มีตั้งแต่ Street Food ไปจนถึงอาหารหรูหรา มีการใช้ชีวิตยามค่ำคืนที่คึกคัก และมีการผสมผสานด้านจิตวิญญาณจากวัด พระราชวัง และวัฒนธรรม“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามความผลักดันตามวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ซึ่งนอกจากนายกรัฐมนตรีจะอำนวยความสะดวกในส่วนของความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ในการท่องเที่ยว เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดความทันสมัยและรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม สนับสนุนการจัดกิจกรรมรองรับกระแสการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ รวมทั้งยังส่งเสริมให้รักษาความสวยงามของธรรมชาติ ซึ่งการที่ไทยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำความสำเร็จจากนโยบายด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องของไทย” นายชัย กล่าว