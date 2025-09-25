“Area 36” เปลี่ยนโรงเรียนเก่าเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ ในย่านเมืองเก่าสงขลา

โรงเรียนเก่าที่ปิดกิจการไปแล้ว เหลือเพียงความเงียบเหงาทิ้งไว้ ก่อนจะค่อยๆมีสีสัน ฟื้นคืนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ในนาม “Area 36” ซึ่งแม้ไม่ใช่สถานะเดิม แต่ทว่าบทบาทใหม่ก็สร้างประโยชน์และความมีชีวิตชีวาให้กับชุมชมได้ดี ด้วยการเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ในย่านเมืองเก่าสงขลา
“โรงเรียนสตรีวชิรานุกูล” เป็นสถานศึกษาเอกชนเก่าแก่ที่ซ่อนตัวอยู่ในตรอกเล็กๆ ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา ในขณะที่ทศวรรษที่ผ่านมาเมืองเก่าแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด มีนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกวัยแวะมาไม่เคยขาดสาย ไปพร้อมกับการเติบโตของร้านรวงหลายแห่ง แต่โรงเรียนแห่งนี้กลับค่อยๆลดบทบาทความสำคัญลง จนกระทั่งหลังจากช่วงโควิดไม่นาน เสียงร้องเพลงชาติยามเช้า หรือเสียงเด็กๆเจื้อยแจ้วค่อยๆเงียบหาย และโรงเรียนก็ปิดกิจการไปในที่สุด
แต่เป็นความโชคดีของเมืองสงขลา เมื่อเจ้าของพื้นที่โรงเรียนมีโอกาสชักชวนคนรุ่นใหม่ที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าในละแวกใกล้เคียงกัน ให้ลองมาเติมแนวคิด ปรับใช้พื้นที่เก่าให้กลับมาเป็นประโยชน์ได้อีกครั้ง นำมาสู่การเป็น “Area 36” พื้นที่เดิมในหน้าที่ใหม่รูปแบบครีเอทีฟ สเปซ ผสมผสานความเป็นอาร์ต คอมมูนิตี้ ซึ่งในวันนี้กลายเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่ที่เข้ากับย่านเมืองเก่าดั้งเดิมได้อย่างลงตัว
โรงเรียนเก่า เลขที่ 36 สู่การเป็น “Area 36”
“ปีรัชด์ อนันตพันธ์”เจ้าของร้านอาหาร Secret Garden ร้านอาหารอิตาเลียนชื่อดังที่เปิดมานานในย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนสตรีวชิรานุกูล ตัดสินใจลองโปรเจคใหม่ของตัวเอง ในการเนรมิตโรงเรียนเก่าให้เป็นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ปลุกชีวิตให้โรงเรียนและชุมชนที่เคยเงียบเหงากลับมามีชีวิตชีวา และมีเสียงแห่งความสุขอีกครั้ง
ความท้าทายของโปรเจคมาจากการที่เขาเองก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ตรงในการสร้างอาร์ต คอมมูนิตี้ มาก่อน แต่ความตั้งใจและการรู้จักเมืองเก่าสงขลาเป็นอย่างดี สิ่งที่เริ่มต้นทำมาตั้งแต่ต้นปี 2568 จึงแปรมาเป็นเสียงตอบรับกว่าในทางบวก พร้อมๆกับทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งจุดหมายท่องเที่ยวใหม่ และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Art & Craft Market หรืองานปักษ์ใต้ ดีไซน์วีค 2025 ที่เพิ่งผ่านมา
“โปรเจคนี้เกิดขึ้นจากการที่พื้นที่เข้ามาหาเรา คือ ครูโจ (ธิติ มานีมาน) อดีตครูใหญ่ของโรงเรียน ได้มาสอบถามความสนใจในการเช่าพื้นที่ โดยสิ่งที่ผมมองว่าในเมืองเก่ายังขาด คือ พื้นที่ที่ชุมชนมารวมตัวอยู่ด้วยกัน เมื่อเรามีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงสามารถนำมาจัดงานบางอย่างได้ ผมกับเพื่อนๆที่เป็นหุ้นส่วนจึงมาสร้างแกนกลางของโปรเจคให้ Area 36 เป็นไปในรูปแบบที่ต้องการ โดยมีทั้งงานศิลปะ แฟชั่น อาหารเครื่องดื่ม พื้นที่การแสดง แกลเลอรี พื้นที่เกี่ยวกับ Wellness รวมทั้งรูฟท็อปบาร์ ฯลฯ” ปีรัชด์ กล่าว
ความสนุกและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่างจากครีเอทีฟ สเปซ หรืออาร์ต คอมมูนิตี้ แห่งอื่น คงต้องยกให้กับการเป็นของเดิม ไม่ได้สร้างใหม่ แต่คงไว้ซึ่งโครงสร้างของอาคารเรียนที่เคยมี
ดังนั้นผู้มาเยือน “Area 36” จึงได้อรรถรสใกล้เคียงกับการได้มาย้อนอดีตเดินชมสถานศึกษาในวัยเด็กอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นป้ายโรงเรียนที่ยังเหมือนเดิม ห้องเรียน ระเบียงหน้าห้อง สถาปัตยกรรมโครงสร้างอาคารเรียน ห้องน้ำ ข้าวของเครื่องใช้บางอย่างของโรงเรียนที่ยังเก็บรักษาไว้ เมื่อเดินชมไปตามห้องต่างๆ ก็ให้ความรู้สึกถวิลหาอดีตในครั้งเยาว์วัย
“เราตั้งใจว่า Area 36 ควรเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการหน้าใหม่ของจังหวัดสงขลา ด้วยขนาดพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ มีอาคาร 4 ชั้น เป็นรูปตัวยู เมื่อเราลดกำแพงของโรงเรียนลง แล้วใส่ศิลปะ ดนตรี หรืออาหารเข้าไป ทำให้พื้นที่มีคนเข้าออกตลอด ความเงียบเหงาก็กลายเป็นพลังงาน เป็นถนนเส้นที่ผู้คนกลับมาเดินอีกครั้ง แม้แต่ชาวบ้านใกล้เคียงโรงเรียนที่เราสอบถามก็ให้การตอบรับอย่างดี ต่างรู้สึกดีใจที่พื้นที่แห่งนี้เปิดกลับมาใช้งานอีกครั้ง”
การสร้างเมืองกับการทำธุรกิจ สามารถทำควบคู่กันไปได้ เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เราสร้างเมืองแล้วพื้นที่สร้างรายได้ด้วยตัวเอง ย่อมสามารถสนับสนุนพื้นที่เมืองเก่าสงขลาไปได้ เมื่อคนมีรายได้ก็ส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน
“ผมอยากให้ใครที่มีศักยภาพ ถ้ากลับมาบ้านเกิด ก็มาช่วยกันใส่ชีวิตกลับเข้าไปให้เมืองอีกครั้ง” ปีรัชด์ กล่าวข้อคิดทิ้งท้าย
Area 36
เลขที่ 36 ซอย หนองจิก-รามัญ ถนน รามัญ ย่านเมืองเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
เปิดทุกวัน 8.00-24.00น. (เวลาปิดแตกต่างกัน เปิดจนดึกเฉพาะส่วนรูฟท็อป)
เฟซบุ๊ก: Area36.songkhla