“HEI YIN Cantonese Refined, A Five-Course Tasting” 5 คอร์สอาหารเมนูใหม่ ที่ “เฮยยิน”

“เฮยยิน” เปิดตัว 5 คอร์สอาหารเมนูใหม่ “HEI YIN Cantonese Refined, A Five-Course Tasting” รังสรรค์ประสบการณ์อาหารกวางตุ้งร่วมสมัยสุดประณีต พร้อมเครื่องดื่มชั้นเลิศ
“เฮยยิน” ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งร่วมสมัย เปิดตัว 5 คอร์สอาหารเมนูใหม่ล่าสุด “HEI YIN Cantonese Refined, A Five-Course Tasting” นำเสนอความงดงามของอาหารกวางตุ้งด้วยวัตถุดิบอาหารทะเลคุณภาพเยี่ยม และเทคนิคการปรุงที่พิถีพิถัน ผสมผสานมุมมองร่วมสมัยเพื่อสร้างสรรค์รสชาติที่ละเมียดละไมในทุกจาน พร้อมทางเลือกเครื่องดื่มชั้นเลิศ ให้บริการ ราคาอาหารท่านละ 1,888 บาท++ / ท่าน สำหรับเครื่องดื่ม ราคาเริ่มต้น 688 - 988 บาท++ / ท่าน ให้บริการ 2 ช่วงเวลา ตั้งแต่ 11.00 – 15.00 น. และ 18.00 – 22.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2568
ร้านอาหารจีน "เฮยยิน" พร้อมเผยโฉมใหม่ 5 คอร์สอาหารสุดหรูที่มี “หัวใจของเมนูนี้คือการนำเสนอความอร่อยอันโดดเด่น ผ่านวัตถุดิบ เทคนิค และรสชาติของอาหารกวางตุ้งในรูปแบบร่วมสมัย เพื่อมอบประสบการณ์ที่กลมกล่อมและละเมียดละไมในทุกคอร์ส ตั้งแต่จานเรียกน้ำย่อยจนถึงของหวาน”
ไฮไลต์เมนู 5 คอร์ส: ประกอบด้วย
- Amuse-Bouche: สลัดเอ็นหอยจอบและไข่ปลาแซลมอน (Pen Shell Tendon Salad with Salmon Roe) เปิดประสบการณ์ด้วยสัมผัสรสทะเลสดใหม่ เอ็นหอยจอบคัดพิเศษและไข่ปลาแซลมอนจากประเทศญี่ปุ่น
- Appetizer: ปีกไก่ยัดไส้ข้าวเหนียว ซอสเห็ดทรัฟเฟิล และหมูกรอบ (Chicken Wing Stuffed with Sticky Rice, Truffle Sauce & Crispy Pork) อาหารคอมฟอร์ตฟู้ดที่ได้รับการยกระดับ ปีกไก่ยัดไส้ข้าวเหนียว และซอสเห็ดทรัฟเฟิลและหมูกรอบสไตล์กวางตุ้ง
- Soup: หูฉลามกังป๋วยเนื้อปู ในน้ำซุปสูตรพิเศษ (Shark Fin Soup with Dried Scallops & Crab in Superior Broth) ซุปพิเศษที่พิถีพิถัน ใช้ไก่อ่อนเคี่ยวน้ำซุปนานกว่า12 ชั่วโมง พร้อมด้วยสุดยอดวัตถุดิบ หูฉลามชั้นดี กังป๋วยและเนื้อปูสดหวาน
- Main Course: รีซอตโต้กระเพาะปลาสดตุ๋น (Risotto with Stewed Fresh Fish Maw) รสชาตินุ่มนวลและสมดุลอย่างลงตัว ข้าวรีซอตโต้คลุกเคล้าซอสสูตรเฉพาะ พร้อมกระเพาะปลาสดตุ๋นจนนุ่ม
- Dessert: พุดดิ้งงาดำคัสตาร์ดลาวา (Black Sesame Pudding with Custard Lava) ปิดท้ายด้วยความหอมมันสไตล์เอเชียร่วมสมัย พุดดิ้งงาดำ พร้อมคัสตาร์ดลาวา ปิดท้ายมื้อพิเศษ
สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหารให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น "เฮยยิน" ขอนำเสนอชุดเครื่องดื่มจับคู่กับอาหาร (Wine Pairing) ที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการและรสนิยมของผู้รับประทาน ได้แก่:
- เครื่องดื่ม ราคา 688 บาท++ ต่อท่าน (เสิร์ฟ Wine Pairing 3 คอร์ส) (ไม่รวมเครื่องดื่ม Rosé และไวน์ของหวาน)
- เครื่องดื่ม ราคา 988 บาท++ ต่อท่าน (เสิร์ฟ Wine Pairing 5 คอร์ส)
ห้ามพลาดมาเติมเต็มประสบการณ์สุดพิเศษ กับ 5 คอร์สอาหารสุดหรูร่วมสมัย โดยเชฟชั้นนำมากประสบการณ์ พร้อมเครื่องดื่มชั้นเลิศบริการคุณ (กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ)
ร้านอาหารจีน "เฮยยิน" ชั้น 3 ศูนย์การค้าเกษรวิลเลจ เปิดให้บริการทุกวัน ใน 2 ช่วงเวลา ได้แก่ มื้อกลางวัน เวลา 11.00 – 15.00 น. และมื้อค่ำ เวลา 18.00 – 22.00 น.
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 080-964-5423 หรือผ่านทาง LINE Official Account: @heiyinbangkok สำรองที่นั่งผ่าน: CHOPE: https://cho.pe/HeiYin ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.heiyinbangkok.com Facebook: www.facebook.com/heiyinbangkok และ Instagram: www.instagram.com/heiyinbangkok
