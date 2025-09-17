ไอคอนสยาม ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ รวบรวมขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายแบรนด์ดัง เติมเต็มความสุข ความอบอุ่น และสิริมงคลแห่งเทศกาล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 ต.ค.68

เมื่อช่วงเวลาแห่งความเป็นมงคลและความอบอุ่นของครอบครัวเวียนมาบรรจบอีกครั้งในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 6 ตุลาคม 2568 ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ และ เมืองสุขสยาม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองให้กับช่วงเวลาพิเศษนี้ด้วยขนมไหว้พระจันทร์รสเลิศจากหลากหลายแบรนด์ดังในไอคอนสยาม และร้านเด่นทั่วไทย ที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน ให้ทุกคนได้เติมเต็มความสุขต้อนรับเทศกาลมงคลด้วยรสชาติสุดพรีเมียม
เลือกลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์จากแบรนด์ดังที่ไอคอนสยาม
หากอยากลิ้มรสชาติสุดพรีเมียมเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ต้องห้ามพลาดหลากหลายแบรนด์ดังในไอคอนสยาม ที่ต่างรังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์สูตรเด็ดออกมาให้ชิม เริ่มที่ “Hong Bao” ชั้น 6 กับขนมไหว้พระจันทร์ที่นุ่มหนึบด้วยแป้งหิมะ สอดไส้ 4 รสชาติ ทั้ง Purple Sweet Potato & Pistachio Mooncake ไส้มันม่วงและพิสตาชิโอ, Mandarin Orange Custard & Chocolate Mooncake ไส้คัสตาร์ดส้มแมนดารินช็อคโกแลต, Chestnut & Hazelnut Mooncake ไส้เกาลัดและเฮเซลนัท, Black Sesame & Macadamia Lotus Seed Mooncake ไส้เมล็ดบัวงาดำและแมคคาเดเมีย ทำสดใหม่ สะอาด ปราศจากสารกันเสียทุกชิ้น ตามมาด้วย “สตาร์บัคส์” ชั้น 1 และชั้น 7 ที่นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สุดคลาสสิกให้เลือกลิ้มลองทั้งไส้กาแฟสตาร์บัคส์และไข่, ไส้ทุเรียนหมอนทองและไข่, ไส้ชาเขียวสตาร์บัคส์และถั่วแดง และไส้ช็อกโกแล็ตมิ้นท์ เลือกได้แบบ Premium Set 4 ชิ้นพร้อมกระเป๋า 1 ใบ ด้าน “TWG Tea” ชั้น G แบรนด์ชาสุดหรู รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่จากชาคุณภาพมาให้ลองลิ้มชิมรสถึง 6 รสชาติ ได้แก่ Jade: ไส้ Matcha Tea, Miraculous: ไส้ส้มแมนดารินที่มีส่วนผสมของ Miraculous Mandarin Tea, Éclat: ไส้ส้มยูซุที่มีส่วนผสมของ French Earl Grey, Aurora: ไส้ราสเบอร์รี่และลิ้นจี่ที่มีส่วนผสมของ Bain De RoesTea, Harvest: ไส้คัสตาร์ดไข่ที่มีส่วนผสมของ Vanilla Bourbon Tea และ Constellation: ไส้ทุเรียนและไข่เค็ม ซึ่งมาในแพคเกจสวยงามธีม “Red Jasmine Tea Collection” โดยเลือกซื้อได้ทั้งแบบ Single Box, กล่อง 4 ชิ้น และกล่อง 6 ชิ้น
สำหรับแบรนด์ “Kyo Roll En” ปีนี้พิเศษด้วยการเปิดตัว Mooncake Collab รวมเชฟ 3 ดาวมิชลิน จาก 3 ร้านอาหารชื่อดังในสิงคโปร์ กับ 4 รสชาติ Kaya Toast ขนมปังไส้สังขยาพร้อมเนยถั่ว, Sweet Potato-Oolong Tea มันหวานญี่ปุ่นและชาจีนอู่หลง, Orh Nee (Taro) เผือกกวน โอนีแปะก๊วย พร้อมโกจิเบอร์รี่ และรสยอดนิยม Yuzu Lava มาในกล่องกระเป๋าหูหิ้วทรงไม้ไผ่หุ้มผ้า Batik ลวดลายประจำชาติสิงคโปร์ อีกทั้งยังมีขนมไหว้พระจันทร์สูตรกวางตุ้ง ทั้งรส Lava Custard คัสตาร์ดไข่เค็มลาวา, Durian Lava ทุเรียนหมอนทองไหลเยิ้ม และสองรสใหม่ Cookie Crust Mooncake ผิวนอกเปลือกคุกกี้กรุบกรอบ ไส้ชีสและถั่วอัลมอนด์ และรส Pistachio Lava ถั่ว”พิสตาชิโอ”หอมมันให้อารมณ์เหมือน “ช็อกโกแลตดูไบ” เช็ต 8 ชิ้นในกล่องจิวเวลรี่สวยหรู และเซ็ต 4 ชิ้นในกล่องกระดาษแข็งทรงกระเป๋าถือแสนเก๋ โดยสามารถซื้อสินค้าได้ที่ Jerome Cheesecake ชั้น G
ยกทัพขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมและร้านเด็ดมาให้เลือกอย่างเต็มอิ่ม
สยาม ทาคาชิมายะ ชวนสัมผัสความสุขเหนือระดับในเทศกาลไหว้พระจันทร์ในงาน “SIAM Takashimaya Moon Cake Festival 2025” ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. - 7 ต.ค. 2568 บริเวณ Rose Food Avenue ชั้น G พบกับที่สุดแห่งขนมไหว้พระจันทร์จาก 8 โรงแรมและร้านดัง ที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เริ่มต้นด้วยความคลาสสิกที่ไม่อาจลืมจาก โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ กับขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดหอมกรุ่นที่หลายคนเฝ้ารอคอย หรือจะสัมผัสความหรูหราที่แฝงไว้ด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคลจาก โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ที่นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์แฮนด์เมดในกล่องหนังวีแกนสีแดงมงคล ตกแต่งด้วยความสง่างามของดอกโบตั๋น เสริมความสิริมงคลด้วยลวดลายสีทอง ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมดุสิตธานี ปีนี้มาในธีม Heritage Bloom Collection ดื่มด่ำกับความละเมียดละไมแห่งผ่านขนมไหว้พระจันทร์รสเลิศคัดสรรอย่างพิถีพิถัน ส่วน ขนมไหว้พระจันทร์จาก โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล มาพร้อมกล่องดีไซน์หีบสมบัติอันประณีตงดงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกพิกุลทอง ต่อด้วยไฮไลต์ที่ห้ามพลาดกับความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของ Kyo Roll En (เกียว โรล เอ็น) กับ 3 เชฟมิชลินสตาร์จากสิงคโปร์และเชฟเดช คิ้วคชา เชฟขนมหวานระดับโลกของไทย เพื่อสร้างสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ “Collaboration Mooncake with 3 Michelin-Star Chefs” ที่ผสมผสานรสชาติแบบไทย-จีน-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์ไว้อย่างน่าสนใจ ทั้งรส Sweet Potato-Oolong Tea และ Yuzu Lava ที่จะมอบประสบการณ์การกินที่ยากจะลืมเลือน นอกจากนี้ ยังมี Lava Custard Mooncake ไส้ลาวาเยิ้มๆ ที่การันตีความอร่อยระดับโลกจาก MX Cakes & Bakery (เอ็มเอกซ์ เค้กแอนด์เบเกอรี่) และความหลากหลายที่ชวนให้ค้นหากับ ขนมไหว้พระจันทร์ Hand-crafted จากร้าน Bakery Hut ที่มีไส้ขนมไหว้พระจันทร์ให้เลือกมากที่สุดในไทยกว่า 100 ไส้ ไม่ว่าจะเป็นไส้เมี่ยงคำ หรือไส้แบล็คทรัฟเฟิลแมคคาเดเมียสุดพรีเมียม ปิดท้ายด้วยความคุ้มค่ากับ ขนมไหว้พระจันทร์จากร้านกอกใจ ในชุด “ทรัพย์อนันต์” ที่รวมไส้สุดคลาสสิกไว้ครบครัน
ด้าน เมืองสุขสยาม ก็ร่วมต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์เช่นกัน กับงาน “สุขสยาม เปี๊ยะไหว้จันทร์” ที่พร้อมส่งความสุข อร่อยถึงดวงจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย. – 6 ต.ค. 68 ณ บริเวณประตูสุขสุวรรณศาลา (ประตู5)ด้วยสามร้านเด็ด “ภัตตาคารเชียงการีล่า” มาพร้อมขนมไหว้พระจันทร์ชุดมังกรทองให้โชค, ชุดคัสตาร์ดชาววัง, ชุดดาวล้อมเดือน และชุดมินิมูนเค้ก ในหลากหลายไส้ ไม่ว่าจะเป็นชาไทย-แมคคาเดเมีย, ลูกบัวไข่1, โหงวยิ้งไข่1, หมอนทองไข่1, คัสตาร์ดชาววัง, คัสตาร์ดมะพร้าวใบเตย, หมอนทองไข่5, เม็ดบัวไข่, เต้าซาไข่1, ผลไม้และนัท ชาไทย- แมคคาเดเมีย,ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดง 2, โหงวยิ้งไข่แดง, ลูกบัวไข่แดง, ส้มยูซู–แมคคาเดเมีย, เกาลัด- แมคคาเดเมีย และชาเขียวพิสตาชิโอ ร้าน “Tempao Mooncake” กับขนมไหว้พระจันทร์รูปแบบใหม่ ที่เข้ากับยุคสมัย ใช้แป้งเพสตี้กรอบ ไส้คัสตาร์ด สอดแทรกด้วยลาวารสชาติต่าง ๆ ทั้งครีมคัสตาร์ด, คัสตาร์ดมัทฉะ, คัสตาร์ดกาแฟ, คัสตาร์ดชาไทย, ทุเรียนไข่เค็มลาวา และร้าน “S&P” มาใน Concept S&P MOON PALACE COLLECTION ขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับ มรดกแห่งรสชาติกว่า 30 ปี ในบรรจุภัณฑ์สุดพิเศษ ออกแบบในสไตล์เครื่องเคลือบพอร์ซเลนแบบราชวัง งดงามประณีต เหมาะเป็นของกำนัลสำหรับคนพิเศษ พร้อมยกทัพขนมไหว้พระจันทร์รสชาติต้นตำรับ 16 รสชาติ รสอร่อยคลาสสิกที่คัดสรรแล้ว ไม่ว่าจะเป็น หมอนทองไข่คู่ หอมหวานของทุเรียนหมอนทอง ผสานไข่แดงเค็มสองฟอง, หมอนทองล้วน, บัวล้วน, บัวทองไข่เค็มลาวา, โหงวยิ้ง, มัตฉะเรดบีน, ส้มชอคลาวา พร้อมอีกหลายรสชาติคลาสสิกให้ได้ลิ้มลองความอร่อยแบบดั้งเดิม
