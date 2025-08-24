“Fillets” กลับมาเปิดแล้วที่ One Bangkok เปิดประสบการณ์โอมากาเสะ สุดพรีเมียมโดยเชฟแรนดี้

เมื่อนึกถึงโอมากาเสะ (Omakase) หลายคนอาจนึกถึงประสบการณ์นั่งหน้าเชฟกับซูชิเกรดพรีเมียมที่ต้องจองคิวยาว และมีราคาสูงลิ่ว แต่ Fillets at One Bangkok สาขาใหม่ที่กลับมาเปิดอีกครั้งเอาใจสายอาหารญี่ปุ่น และได้พลิกโฉมมื้อกลางวันให้ทุกคนสัมผัสโอมากาเสะสุดพรีเมียม ด้วยคอร์สพิเศษในราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นเพียง 1,800++ บาท ให้คุณได้ลิ้มรสวัตถุดิบจากทะเลญี่ปุ่นตามฤดูกาล และได้พูดคุยกับเชฟแบบเป็นกันเอง บอกเลยว่าคุ้มค่าสมคำร่ำลือ
จากตำนานร้าน Fillets จุดเริ่มต้นของโอมากาเสะแห่งแรกในไทย Fillets คือมาตรฐานร้านโอมากาเสะแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยเชฟแรนดี้ - ชัยชัช นพประภา ผู้บุกเบิกวงการอาหารญี่ปุ่นโอมากาเสะ จนสร้างปรากฏการณ์ต้องจองคิวกันยาวนานถึง 9 เดือนในยุคแรก กว่า 13 ปีในวงการ ด้วยฝีมือ ละเอียดลออในวัตถุดิบ และความเข้าใจในวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง Fillets ยังคงเปี่ยมด้วยสปิริตโอมากาเสะแท้ แข็งแกร่งทั้งมาตรฐานอาหารและบริการ
Fillets สาขานี้มาบรรยากาศสไตล์ “โรงละครแห่งรสชาติ” ร้านตั้งอยู่บนชั้น 3 โซน The Storeys โครงการวัน แบงค็อก ทันทีที่ก้าวเข้าไปในร้านจะได้สัมผัสความสง่างามของการตกแต่งสไตล์โมเดิร์นหรูหรา แต่ไม่เป็นทางการจนเกินไป ภายในมี เคาน์เตอร์ทรงกลม 24 ที่นั่ง ที่เปิดโอกาสให้แขกได้ใกล้ชิดกับทีมเชฟ ทุกขั้นตอนรังสรรค์อาหารเปรียบเสมือนการชม “การแสดง” ที่ครบครันทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ให้มื้อนี้เป็นมากกว่าการกินอยู่ของจริง นอกจากนี้ ยังมีห้องส่วนตัวรองรับได้สูงสุดถึง 14 ที่นั่ง ตอบโจทย์ทั้งสังสรรค์กลุ่มเล็กและใหญ่
โดย Sushi Omakase กลางวัน เริ่มที่ 1,800++ บาท ประสบการณ์ระดับเชฟเทเบิ้ลในราคาที่จับต้องได้ จุดเด่นของที่นี่ คือมีเมนูโอมากาเสะมื้อกลางวันราคาดีมาก (เริ่ม 1,800++ บาท / 10 คอร์ส) วัตถุดิบเน้นเฉพาะตามฤดูกาล นำเข้าจากทะเลญี่ปุ่น สดใหม่ทุกวัน ได้สัมผัสรสชาติลุ่มลึกดั้งเดิม ผสานเทคนิคสมัยใหม่ เหมาะทั้งมือใหม่และแฟนซูชิตัวจริง
สำหรับในบทความมื้อนี้คือคอร์ส Fillets Sushi Omakase Course with Uni (ราคา 3,000++ บาท) ซึ่งประกอบด้วย 12 คอร์ส มีไฮไลต์ดังนี้
-“Suwai Kani | Masuko” ไข่ตุ๋นเนียนราวกำมะหยี่ ชั้นล่างเป็นข้าว Sushi risotto กลิ่นหอม เสิร์ฟพร้อมปูน้ำลึกญี่ปุ่น (Suwai Kani) เนื้อละเอียด หวานสด ON TOP ด้วย Masuko ไข่ปลาสัมผัสกรุบ ส่งรสทะเลสดสะอาดในคำเดียว
-“Ireland Chu-Toro” ส่วนท้องปลาทูน่าแหล่งน้ำเย็นจากไอร์แลนด์ ชิ้นนี้นุ่มละมุน ชุ่มฉ่ำด้วยไขมันที่แทรกอย่างพอดี รสกลมกล่อมละลายในปาก
-“Aori Ika” ปลาหมึกยักษ์อาโอริแล่บางละเอียด ปรุงด้วยเกลือ Moshio
และผิวส้มยูสุ หอมสดชื่น เนื้อหนึบแต่ไม่เหนียว ละเอียดลออทุกริ้วรอยมีด
-“Kamasu - Barracuda” ปลาน้ำดอกไม้เบิร์นไฟอ่อน ๆ ให้ไขมันละลายเพิ่มความหอม กัดแล้วได้ทั้งกลิ่นรมควันจาง ๆ และความหวานคลีนจากเนื้อสด
-“Nama Ikura” ไข่ปลาแซลมอนสดจากฮอกไกโด สีส้มมันวาว เค็มบางๆ แตกในปาก สัมผัสความสดทะเลเต็มคำ
-“Ama-Ebi” กุ้งหวาน ญี่ปุ่น เนื้อใสเด้งหวานละมุน เป็นความสดที่แท้จริง ละลายในปาก
-“Uni” อูนิสายพันธุ์ Bafun จากทะเลญี่ปุ่น เสิร์ฟบน Nori ล็อตแรกแห่งปีจากอาริอาเกะ สาหร่ายหอม เข้มข้น ข้างในคืออูนิแน่น ๆ ครีมมี่ เข้มข้นแต่ไม่คาว
-“Aburi O-Toro” ส่วนที่มันที่สุดของทูน่า เบิร์นไฟนิดเดียว เพื่อดึงกลิ่นหอมและไขมันละลายให้สัมผัสนวลเนียน ลื่นไหลไปกับกรณีซูชิ
-“Anago” ปลาไหลทะเลญี่ปุ่น ต้มช้า ๆ ในสาเกและโชยุ เสิร์ฟพร้อมซอสสูตรเฉพาะจากส่วนผสมพรีเมียม (มีทั้งหอยเชลล์อบแห้ง ปลาหมึก เป๋าฮื้อ น้ำตาลโอกินาว่า และโชยุบ่ม 4 ปี) ซับซ้อน หอมหวาน ลงตัวสุด
-“Toro Taku MAKI SUSHI” แฮนด์โรลผสมเนื้อปลาทูน่าสามส่วน (อากามิ, โอโทโร่) กับหัวไชเท้าญี่ปุ่น เทคนิคแน่น และกลมกล่อม
-“Akadashi” Tamago ซุป Akadashi ต้มจากหัวปลาต่าง ๆ ผสมฮะโจะมิโซะ และกลิ่นยูสุ ชื่นใจ ตบท้ายด้วยทามาโกะไข่หวานสูตรเฉพาะร้าน (ใช้เฉพาะไข่ออร์แกนิก ไม่ใส่แป้ง ผสมเนื้อกุ้ง Ama-Ebi) นวล หวาน หอม
ของหวาน “Black Sesame” ปิดท้ายด้วยไอศกรีมงาดำ เข้มข้น เสิร์ฟกับ Tea Creamer ชาจำปาเชียงใหม่ ซาเบ้ทำจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ราดด้วยคาราเมลมิโสะ ทานคู่ชาข้าวดอยเชียงใหม่ (ข้าวเหนียวผสมชาดำ) หอมละมุน เข้ากันดีมาก
นอกจากนี้ทางร้านยังมี Modernist Kappo Course สำหรับสายอาหารญี่ปุ่นที่ชอบความหลากหลาย (ทั้งปลาดิบ ซุป ย่าง ทอด ฯลฯ) เครื่องดื่มมีทั้งไวน์และสาเกแพริ่ง คัดสรรโดยซอมเมอลิเยร์ชาวฝรั่งเศสผู้มีประสบการณ์
ร้าน Fillets at One Bangkok ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซน The Storeys ศูนย์การค้า วัน แบงค็อก เปิดทุกวัน: มื้อกลางวัน 12.00-14.00 น. / มื้อค่ำ 18.00-22.00 น. โทร. 09-2879-6882 สำรองที่นั่ง https://www.tablecheck.com/en/fillets-bangkok/reserve