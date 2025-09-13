“แกร็บฟู้ด” ชี้ “ทาร์ตไข่” ยอดพุ่ง 80% ส่งเมนูใหม่ YOLK ผนึก 4 แบรนด์ดัง

ผู้จัดการรายวัน 360 - แกร็บฟู้ด เผย ยอดขายทาร์ตไข่บนแพลตฟอร์มดีลิเวอรีครึ่งปีแรกโตกว่า 80% จำนวนร้านขายทาร์ตไข่เพิ่มสามเท่า รวมกว่า 11,000 ร้าน ล่าสุด จับมือ YOLK เสนอโปรเจกต์พิเศษ “Proudly, Made in Thailand” ผนึก 4 แบรนด์อาหาร-เครื่องดื่มไทยชื่อดังรังสรรค์เมนูคอลแลปส์ 4 รสชาติพิเศษ สั่งดีลิเวอรีเฉพาะที่ Grab
นายจิรกิตติ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจดีลิเวอรี แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า “ทาร์ตไข่กลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งในช่วงปลายปีที่แล้ว โดยถือเป็นเมนูขนมอบที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าชาวไทย โดยเฉพาะในหมู่นักกินที่เป็นกลุ่ม Early Adopter โดย YOLK ร้านขายทาร์ตไข่สเปเชียลตี้ยอดนิยมถือเป็นแบรนด์ไทยที่ปลุกความนิยมจนกลายเป็นเมนูสุดไวรัลและสร้างปรากฏการณ์ทาร์ตไข่ฟีเวอร์ โดยได้กระแสตอบรับที่ดีในโลกโซเชียล จนมียอดขายสูงขึ้นทั้งหน้าร้านและดีลิเวอรี.
โดยครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน 2568) ยอดขายทาร์ตไข่บน Grab โตขึ้นกว่า 80% และมีจำนวนร้านค้าที่นำเมนูทาร์ตไข่มาขายบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว โดยปัจจุบันมีจำนวนมากกว่า 11,000 ร้าน”
“ที่ผ่านมา YOLK ได้พัฒนาและนำเสนอรสชาติใหม่ๆ นอกจากรสชาติออริจินัล ไม่ว่าจะเป็น ทาร์ตไข่มัทฉะโมจิสด ที่ร่วมกับแบรนด์ชาเขียวอย่าง MTCH หรือ ทาร์ตไข่วานิลลาจาก 3 สายพันธุ์ ที่ร่วมกับแฟลกชิปแบรนด์อย่าง HOLIDAY PASTRY จนมาถึงโปรเจกต์ล่าสุดที่ได้ผนึกความร่วมมือกับ 4 แบรนด์สัญชาติไทย ซึ่งโดดเด่นในด้านต่างๆ ทั้งยังถูกการันตีคุณภาพและความอร่อยจาก #GrabThumbsUp โดยโปรเจ็กต์นี้ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของกลยุทธ์ Collaborative Marketing ซึ่งแกร็บช่วยเชื่อมโยงร้านดังที่มีเมนูฮิตบนแพลตฟอร์ม พร้อมสนับสนุนการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ จากแบรนด์ไทย เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม Foodie ที่มองหาความแปลกใหม่อยู่เสมอ”
“Proudly, Made in Thailand” คือโปรเจกต์พิเศษที่แกร็บฟู้ดและ YOLK ร่วมมือกับ 4 แบรนด์ไทยชื่อดัง สร้างสรรค์ทาร์ตไข่ 4 รสชาติพิเศษที่สะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ อันได้แก่ ทาร์ตไข่ซุปทรัฟเฟิลชีสน้ำผึ้ง (Truffle Honey Cheese) ที่ร่วมกับแบรนด์ร้านอาหารเพื่อสุขภาพที่เน้นผักออแกนิกอย่าง โอ้กะจู๋, ทาร์ตไข่กาแฟเดอร์ตี้โมจินมสด (Dirty Coffee & Fresh Mochi) ที่ร่วมกับร้านกาแฟสเปเชียลตี้ในย่านทรงวาดอย่าง โรงคั่วกาแฟทรงวาด (Songwat Coffee Roasters), ทาร์ตไข่สังขยาใบเตยน้ำตาลโตนด (Pandan Custard & Palm Sugar Caramel) ซึ่งร่วมกับร้านขนมไทยร่วมสมัยอย่าง แก้วบูทีค และ ทาร์ตไข่ครีมชีสเจลลี่องุ่น (Kyoho Grape Jelly & Cream Cheese) ที่ร่วมกับร้านเครื่องดื่มสุดฮิตอย่าง เจี้ยนชา (JIANCHA) โดยทั้ง 4 รสชาติพิเศษวางจำหน่ายแล้วที่ร้าน YOLK ทุกสาขา และช่องทางเดลิเวอรี ซึ่งสั่งได้เฉพาะที่ Grab เท่านั้น จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม
นายสาริน รณเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ร่ำรวยที่สุด จำกัด ในเครือ เดอะ ฮอลิเดย์ กรุ๊ป เจ้าของแบรนด์ YOLK เผยว่า โปรเจกต์ Proudly, Made in Thailand สะท้อนพลังของแบรนด์ไทยรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านเมนูอาหาร
ความร่วมมือครั้งนี้ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ในรูปแบบของทาร์ตไข่ทั้ง 4 รสชาติ โดยมีแกร็บฟู้ดเป็นพันธมิตรสำคัญ และถือเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาร์ทเนอร์สำหรับบริการเดลิเวอรีของเรานับตั้งแต่วันแรกที่เปิดร้าน ปัจจุบัน YOLK มีสัดส่วนยอดขายผ่านแพลตฟอร์มดีลิเวอรีถึง 25% ซึ่งช่วยให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น ขณะเดียวกันข้อมูลเชิงลึกจากแพลตฟอร์มยังช่วยให้เราสามารถวางแผนกลยุทธ์และต่อยอดธุรกิจจากความต้องการของตลาดได้จริง