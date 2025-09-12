ล่องแคนูสัมผัสธรรมชาติอ่าวพังงา ตามรอยจูราสสิคเวิลด์ กับ "จอห์น เกรย์ ซี แคนู"

จอห์น เกรย์ ซี แคนู เสนอแพคเกจล่องเรือแคนูสัมผัสท้องทะเลและธรรมชาติ ตามรอยภาพยนตร์จูราสสิคเวิลด์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในฉากภาพยนตร์ กับแพคเกจ “ห้องบายสตาร์ไลท์” (Hong by Starlight) ในราคาสุดพิเศษเพียงท่านละ 3,490 บาทสุทธิ (เด็กอายุตั้งแต่ 6-12 ปี ราคา 1,975 บาทสุทธิต่อคน และฟรีสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี) ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2568 เท่านั้น
เริ่มต้นการเดินทางด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ 2 ชั้น ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและความปลอดภัย พร้อมบริการอาหารไทยมื้อกลางวันที่อิ่มอร่อยถูกใจทุกเมนู พาแวะเที่ยวชมจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงเขาตะปู ซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญจากภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก ‘จูราสสิคเวิลด์’ และ ‘เจมส์บอนด์ พยัคฆ์ร้าย 007’ พร้อมสัมผัสความงดงามของถ้ำและเกาะห้อง ซึ่งเต็มไปด้วยธรรมชาติอันน่าทึ่ง สนุกสนานกับการทำกระทงและพายเรือแคนูในบรรยากาศที่เงียบสงบ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับการว่ายน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารไทยมื้อค่ำสไตล์บุฟเฟ่ต์บนเรือ พร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตกที่อ่าวพังงาและนำกระทง D.I.Y. ไปลอยในทะเล (กระทงจะถูกเก็บขึ้นเรือในภายหลัง) พร้อมชมแพลงก์ตอนเรืองแสงยามค่ำคืนที่แสนงดงามและหาดูได้ยากยิ่ง
โดยความพิเศษของทริปล่องเรือ จอห์น เกรย์ ซี แคนู คือการใช้เรือโดยสารลำใหญ่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายนำคุณออกเดินทางสู่ท้องทะเล โดยไกด์ท้องถิ่นผู้มากด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 20ปี และเชี่ยวชาญการนำล่องเรือเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นคนมีอัธยาศัยดี สนุกสนาน และเป็นมิตร พร้อมเป็นไกด์ส่วนตัวและพายเรือแคนูให้ลูกค้าตลอดการเดินทางที่เป็นจุดท่องเที่ยวชมถ้ำและเกาะน้อยใหญ่ โดยใช้เรือแคนูที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยคุณจอห์น เกรย์ และสั่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้วัสดุชั้นดีไม่รั่วหรือฉีกขาดง่าย ตัวเรือมีขนาดกว้างขวางมากขึ้น และท้องเรือถูกออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถล้อไปตามคลื่นทะเลจึงทำให้มีความคล่องตัวสูงและสร้างสมดุลได้ดีทำให้เรือไม่พลิกคว่ำยามกระทบคลื่นเมื่อเทียบกับเรือแคนูทั่วไป ที่สำคัญคือเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแนะนำการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่แทรกแซง ซึ่งบ่อยครั้งโชคดีได้มีโอกาสเจอสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก อาทิ ฉลามวาฬ ปลากระเบน ปลาตีน ปลาดาว ปลิงทะเล นกเงือก นกนางแอ่น เหยี่ยวแดง ลิงแสม ฯลฯ พร้อมบริการอาหารไทยรสชาติอร่อยเพราะปรุงสดใหม่บนเรือและเลือกใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมีและหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติก พร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมาย อาทิ บริการจาก วีไอพีเลานจ์ กิจกรรมสันทนาการสนุกสนาน WI-FI บนเรือ และ บริการรถรับ-ส่งฟรี (จากโรงแรมในภูเก็ต - จอห์น เกรย์ ซี แคนู) ฯลฯ
จอห์น เกรย์ ซี แคนู ตั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เป็นบริษัทท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านการริเริ่มการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมล่องเรือแคนูในพื้นที่ธรรมชาติอันงดงามของอ่าวพังงา จุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงแค่การพานักท่องเที่ยวออกไปเที่ยวชมธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังเน้นการสร้างจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ผู้ร่วมทริปจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ การกำเนิดของเกาะแก่ง และถ้ำหินปูนอันเป็นเอกลักษณ์ของอ่าวพังงา พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะจากทะเลและพื้นที่ธรรมชาติ
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการติดต่อสื่อสารของบริษัทฯ
สำรองแพ็คเกจท่องเที่ยวกับ ‘จอห์น เกรย์ ซี แคนู’ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://johngray-seacanoe.com/
โทร: 0-6312-43404
Line ID: johngrayseacanoe
Email: reservations@johngray-seacanoe.com
