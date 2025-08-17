“คลองหรูด” อันซีนกระบี่ ฉากเด็ดหนัง “Jurassic World Rebirth” จากรากไม้ “หมูเด้ง” สู่กำเนิดใหม่จุดเช็กอิน “ไดโนเสาร์” สุดปัง

“Jurassic World Rebirth” (จูราสสิค เวิลด์: กำเนิดชีวิตใหม่) แห่งจักรวาลหนัง Jurassic ภาคนี้ นอกจากจะเลือกหลายพื้นที่เมืองไทยเป็นโลเกชั่นถ่ายทำแล้ว ฟีดแบคของภาพยนตร์เรื่องนี้ยังสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดกิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยหนังไดโนเสาร์ขึ้นในบ้านเรา
โดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่ถูกเลือกใช้เป็นฉากถ่ายทำหลายจุดด้วยกัน อาทิ หาดไร่เลย์ หาดถ้ำพระนาง น้ำตกห้วยโต้ บ้านบากัน ถ้ำโต๊ะหลวง รวมถึง “คลองหรูด” อันซีนกระบี่ ที่วันนี้มีไฮไลต์ชื่อใหม่คือ “รากไม้ไดโนเสาร์” ให้นักท่องเที่ยวไปเช็กอินกัน
คลองหรูด อันซีนกระบี่
คลองหรูด ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เดิมชาวบ้านเรียกว่า “คลองหนองทะเล” ตามชื่อตำบล
ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีลักษณะเป็นป่าเขตร้อนผสมป่าพรุและลำน้ำสายเล็ก ๆ ต่อมาเมื่อราวสิบกว่าปีที่แล้ว มีการสร้างฝายขึ้นเพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง และนำน้ำมาผลิตน้ำประปาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ส่งผลให้พื้นที่คลองและป่าพรุเหนือฝาย กลายเป็นหนองน้ำหรือบึงน้ำขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ไหลผ่านฝายและลำคลองไปออกทะเลรวมระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร
หลังสร้างฝายชะลอน้ำได้ไม่นาน ส่วนบริเวณสันฝายช่วงกลางที่มีลักษณะเป็นทางปูนเรียบลาดลง ได้ถูกตะไคร่เกาะไปทั่วบริเวณ กลายเป็นจุดเล่นน้ำของเด็ก ๆ ในพื้นที่ ซึ่งนิยมมาเล่น “สไลเดอร์” ด้วยการรูดไถลงลงไปตามแนวสันฝาย หรือที่ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “หรูด” ที่หมายถึงการลื่นไถล
ส่งผลให้คลองหนองทะเลมีชื่อเรียกขานใหม่ว่า “คลองหรูด” ตามลักษณะการลื่นไถลจากกิจกรรมสไลเดอร์ที่เกิดขึ้นบริเวณสันฝายแห่งนี้
นอกจากนี้คลองแห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งฉายาคือ “คลองน้ำใส” ที่เรียกขานตามลักษณะทางกายภาพของลำคลองต้นน้ำและหนองน้ำใหญ่ของฝายที่เป็นสายน้ำไหลใสแจ๋ว ใสชนิดที่ในหลาย ๆ จุดสามารถมองเห็นปลาแหวกว่าย และพืชใต้น้ำได้อย่างชัดเจน
ด้วยความโดดเด่นของธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา และระบบนิเวศที่หลากหลาย “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)” จึงได้บรรจุคลองหรูดเป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยว “25 UNSEEN New Series” ในปี พ.ศ. 2564 ส่งผลให้คลองหรูดแจ้งเกิดในฐานะอันซีนกระบี่ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเรื่อยมา
เขากลม สัญลักษณ์คลองหรูด
ปัจจุบัน (สิงหาคม 2568) พื้นที่รอบ ๆ คลองหรูดมีชุมชนและผู้ประกอบการที่ทำกิจกรรมท่องเที่ยวรวมแล้วกว่า 10 แห่งด้วยกัน และคาดว่าในอนาคตจะมีเพิ่มขึ้นอีกตามกระแสการท่องเที่ยวที่แรงไม่หยุด
เพราะหลังจากภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Rebirth ที่เลือกคลองหรูดเป็นโลเกชั่นถ่ายทำ เข้าฉายตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแห่มาเที่ยวตามรอยหนังไดโนเสาร์ กระตุ้นการท่องเที่ยวของที่นี่ให้ทวีความคึกคักมากยิ่งขึ้น
โดยกิจกรรมท่องเที่ยวยอดฮิตของผู้มาเยือนคลองหรูดก็คือการพายคายักจากบึงน้ำใสสู่คลองต้นน้ำผุดในผืนป่า ใครที่พายเรือไม่เป็น ขี้เกียจพาย กลัวเหนื่อย หรืออยากจะนั่งหล่อ ๆ สวย ๆ ชมวิวถ่ายรูปทำคอนเทนต์ เขาก็มีบริการคนพายเรือให้ (มีค่าใช้จ่าย)
สำหรับในทริปนี้คณะเราเลือกใช้บริการเรือและฝีพายของ “คลองหรูด กระบี่ บ้านหนองทะเล อีโค่ทัวร์ริสซึ่ม” ซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชนที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมท่องเที่ยวคลองหรูดแบบคาร์บอนต่ำมาตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม
จากนั้นพวกเราก็พายเรือ(และนั่งเรือ) ออกจากท่าที่อยู่ใกล้ ๆ กับแนวสันฝายสู่บึงน้ำใส ที่ระหว่างทางพายเรือขาเข้าช่วงแรก จะมองเห็น “เขากลม” สัญลักษณ์ของคลองหรูดตั้งตระหง่าน ซึ่งเขาลูกนี้ได้ถูกใช้เป็นฉาก (ผ่านการรีทัช) ในหนังเรื่อง Jurassic World Rebirth ด้วย
นอกจากเขากลมแล้ว ระหว่างทางพายเรือขาเข้าช่วงแรกยังมี ก้อนหิน โขดหิน และตอไม้ใต้น้ำเป็นอุปสรรค สร้างความตื่นเต้นให้กับการพายหลบหลีก โดยตอไม้ตายบางต้นมีขนาดปริ่มน้ำสามารถขึ้นไปยืนแอ็คท่าถ่ายรูปบนนั้นได้
ถัดจากนั้นไปก็จะเป็นกลุ่มพืชพันธุ์หาชมยากที่ขึ้นในน้ำได้ อย่างเช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง กล้วยไม้ดิน เข็มป่า สาคู ชมพู่น้ำ จิกเศรษฐี ให้ชมกันอย่างเพลินตา รวมถึงมีบัวที่มีใบในน้ำและสาหร่ายหางกระรอกขึ้นเป็นทุ่งใหญ่ใต้น้ำ ซึ่งด้วยความใสของน้ำทำให้เราสามารถมองเห็นพืชทั้งสองที่อยู่ในน้ำได้อย่างไม่ยากเย็น
คลองหรูด ฉากเด่น Jurassic World Rebirth
จากบึงน้ำใหญ่ที่มองเห็นเขากลมตั้งเด่นตระหง่าน เมื่อพายเรือต่อไปบรรยากาศจะเปลี่ยนจากหนองน้ำโล่ง (ร้อน) เป็นลำคลองน้ำใสในผืนป่าที่มีต้นไม้ขึ้นร่มรื่นเขียวครึ้มและเย็นสบาย
เมื่อพายเรือต่อไปจะเป็นพื้นที่เล่นน้ำและโซนที่ใช้เป็นฉากในหนัง Jurassic World Rebirth ซึ่งมีลักษณะเป็นคลองน้ำตื้น ลึกประมาณ 1-1.5 เมตร เดิมบริเวณนี้เป็นที่อาบน้ำของชาวบ้านมานับร้อยปี ปัจจุบันที่นี่เปิดเป็นพื้นที่ลงเล่นน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลต์สำคัญของเส้นทางเที่ยวคลองหรูด ที่แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวพายเรือมาแวะเล่นน้ำที่นี่กันเป็นจำนวนมาก
ตรงพื้นที่เล่นน้ำโซนนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์เป็นจุดเช็กอินรากไม้ของสาคูต้นใหญ่ที่แปลกมาก เพราะนอกจากจะมีต้นไม้อื่นมาขึ้นอยู่บนรากขนาดใหญ่ของมันอีกทีแล้ว ส่วนปลายรากด้านหนึ่งที่มีความกลมมนนั้น เมื่อปี 2564 ชาวบ้านเรียกมันว่า “รากไม้หมูเด้ง” เพราะเมื่อมองในมุมที่ใช่ มันชวนให้จินตนาการถึงน้องหมูเด้งในเวอร์ชั่นผอมได้เป็นอย่างดี
กำเนิด (ชื่อ) ใหม่ รากไม้ไดโนเสาร์
หลังพื้นที่ใกล้ ๆ บริเวณโซนเล่นน้ำและรากไม้หมูเด้งถูกใช้เป็นโลเกชั่นในหนัง Jurassic World Rebirth ในฉากช่วงที่เหล่าคณะของนางเอกเดินลุยน้ำในป่าดิบชื้นก่อนไปขึ้นฝั่ง หลังจากเรือแตกเมื่อมาถึงยังเกาะ “เกาะอิสลา นูบลาร์” (Isla Nublar) “ดร.เฮนรี ลูมิส” ที่รับบทโดย “โจนาธาน เบลีย์” หนึ่งในตัวเอกของเรื่องได้ขึ้นมานั่งพักบนรากไม้หมูเด้ง หรือรากต้นสาคูใหญ่ต้นนี้
หลังจากนั้นชาวบ้านในพื้นที่ได้เปลี่ยนชื่อเรียกขานจากรากไม้หมูเด้ง เป็น “รากไม้ไดโนเสาร์” ซึ่งถือเป็นดังกำเนิด (ชื่อ) ใหม่ของรากต้นสาคูแสนแปลกต้นนี้ ที่วันนี้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปนั่งถ่ายรูปบนรากไม้รากนี้กันเป็นจำนวนมาก
ต่อมาเส้นทางล่องเรือจะพาสู่ไฮไลต์จุดสุดท้ายคือ “ตาน้ำ” ที่ผุดขึ้นมาตามธรรมชาติใต้ผิวดินในบริเวณคลองต้นน้ำ ถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบนิเวศของคลองหรูดมาก ซึ่งในช่วงน้ำนิ่งเราสามารถมองเห็นฟองที่เกิดจากน้ำผุด ณ ที่แห่งนี้ได้อย่างชัดเจน
ตาน้ำผุดถือเป็นจุดสิ้นสุดของกิจกรรมพายเรือเที่ยวคลองหรูด โดยขากลับเราใช้เส้นทางเดิมที่พายเรือเข้ามา พายกลับสู่หนองน้ำใหญ่แล้วไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือจุดเดิม ปิดทริปเที่ยวสไตล์โลว์คาร์บอนที่คลองหรูด อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันชวนทึ่งของบ้านเรา ที่พร้อมยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนเสมอ
ส่วนใครที่เป็นแฟนหนัง Jurassic การได้มานั่งบนจุดเช็กอินรากไม้ไดโนเสาร์ ตามรอย ดร.เฮนรี ตัวเอกของหนังJurassic World Rebirth นับว่าได้อรรถรสไม่น้อยเลย
ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูล ผู้ประกอบการพายเรือเที่ยวคลองหรูด รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในจังหวัดกระบี่เชื่อมโยงกับคลองหรูด ได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ โทร. 0-7562-2163, 0-7561-2811-2