เที่ยวฟินทั้งปี "เคปพันวา ภูเก็ต" และ "แคนทารี บีช เขาหลัก" พร้อมแพคเกจพายเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

และสองโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ ชวนลงใต้ไปเอนกายในห้องพักสุดหรูด้วยแพคเกจห้องพัก 3 วัน 2 คืน พร้อมทริปเดินทางท่องเที่ยว(Hong by Starlight) แพคเกจพายเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกับ จอห์น เกรย์ ซี แคนู พร้อมฝีพาย ไกด์นำทางส่วนตัวผู้มีความเชี่ยวชาญ นำคุณท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลินพร้อมชมธรรมชาติสุดตระการตาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอย่างใกล้ชิด สำรองห้องพักและเข้าพักได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2568 นี้เท่านั้นณ โรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต ในราคาเริ่มต้น 17,176 บาท สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า กับห้องพักหรูหรา 3 สไตล์ ได้แก่ จูเนียร์ สวีท ลิมิเต็ด ซีวิว ห้องพักขนาด 53 ตารางเมตร พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง รายล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบ, เคป สวีท การ์เดน วิว ขนาด 78 ตารางเมตร ให้ความสะดวกสบายอย่างเต็มพิกัดด้วยระเบียงและเตียงอาบแดด และ เคป สวีท ซีวิว ที่มีขนาด 78 ตารางเมตร พร้อมอวดโฉมให้เห็นทัศนียภาพของทะเลอันดามันสีฟ้าสดใสสุดตื่นตาตื่นใจ สำรองห้องพักได้ที่ www.capepanwa.com/th/offers/ หรือโทร. 0-7639-1123สิทธิพิเศษและเงื่อนไข Unpack Panwa by Starlight- แพคเกจ Hong by Starlight โดยจอห์น เกรย์ ซี แคนู สำหรับ 2 ท่าน- อภินันทนาการรถรับส่งระหว่างโรงแรมเคปพันวา ภูเก็ต และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสำหรับ 2 ท่าน- อภินันทนาการอาหารไทยมื้อค่ำ 1 เซ็ต สำหรับ 2 ท่าน ณ พันวาเฮ้าส์- ส่วนลด 20% ที่เคปสปา- อภินันทนาการเข้าพักก่อนเวลา เช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. และเลทเช็คเอาท์ได้ถึงเวลา 14.00 น. (ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในแต่ละวัน)- ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) สำหรับเมนูอาลาคาร์ทเท่านั้น (ไม่รวมเครื่องดื่มที่คาเฟ่ แคนทารี และแบมบู บาร์)อีกหนึ่งความคุ้มค่ากับณ โรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก ราคาเริ่มต้นเพียง 13,934 บาทสุทธิ สำหรับ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า พักผ่อนในห้องพักสุดพิเศษที่มีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่ ห้องสวีท ขนาด 58 ตารางเมตรพร้อมระเบียง แยกพื้นที่ห้องนอนและห้องนั่งเล่นอย่างเป็นสัดส่วน และ วิลล่า ขนาด 60 ตารางเมตร ที่พักที่ลงตัวทั้งความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัว ให้คุณพักผ่อนอย่างเต็มที่และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สำรองห้องพักได้ที่ www.kantarybeach-khaolak.com/specialoffer/ หรือโทร. 0-7658-4700สิทธิพิเศษและเงื่อนไข Unpack Khaolak by Starlight- แพคเกจ Hong by Starlight โดยจอห์น เกรย์ ซี แคนู สำหรับ 2 ท่าน- อภินันทนาการรถรับส่งระหว่างโรงแรมแคนทารี บีช เขาหลัก และท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตสำหรับ 2 ท่าน- อภินันทนาการอาหารไทยมื้อค่ำ 1 เซ็ต สำหรับ 2 ท่าน ณ คาเฟ่ อันดามัน- อภินันทนาการเลทเช็คเอาท์ได้ถึงเวลา 15.00 น.- ส่วนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)- เครื่องดื่มฟรี 1 แก้วต่อท่าน ต่อการเข้าพัก ณ ออตเตอร์ บาร์- อภินันทนาการเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำแบบไม่ใช้เครื่องยนต์(Hong by Starlight) โดยนำท่านออกเดินทางด้วยเรือโดยสารลำใหญ่ที่มีความสะดวกสบายปลอดภัยเพื่อแวะตามจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ไกด์จะพายเรือแคนูพาคุณท่องเที่ยวไปยังถ้ำและลากูนสวยงามมากมายรวมทั้งเกาะห้อง หลังชมพระอาทิตย์ตกบนเรือเมื่อถึงเวลาพลบค่ำ พร้อมเนรมิตกิจกรรมพิเศษกับการลอยกระทง D.I.Y. ที่คุณประดิษฐ์ขึ้นเอง พร้อมชื่นชมความงดงามของธรรมชาติรวมทั้งความสวยงามสุดประทับใจของแพลงก์ตอน (Plankton) เรืองแสงยามค่ำคืนที่เป็นดั่งความงดงามในจินตนาการซึ่งหาดูได้ยากยิ่งความพิเศษของทริปล่องเรือ จอห์น เกรย์ ซี แคนู คือการใช้เรือโดยสารลำใหญ่ที่มีความปลอดภัยและสะดวกสบายนำคุณออกเดินทางสู่ท้องทะเล โดยไกด์ท้องถิ่นผู้มากด้วยประสบการณ์นานนับสิบปีและเชี่ยวชาญการนำล่องเรือเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นคนมีอัธยาศัยดี สนุกสนาน และเป็นมิตร พร้อมเป็นไกด์ส่วนตัวและพายเรือแคนูให้ลูกค้าตลอดการเดินทางที่เป็นจุดท่องเที่ยวชมถ้ำและเกาะน้อยใหญ่ โดยใช้เรือแคนูที่ออกแบบขึ้นเป็นพิเศษโดยคุณจอห์น เกรย์ และสั่งผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สำคัญคือเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแนะนำการอยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยไม่แทรกแซง ซึ่งบ่อยครั้งโชคดีได้มีโอกาสเจอสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลหายาก อาทิ ฉลามวาฬ ปลากระเบน ปลาตีน ปลาดาว ปลิงทะเล นกเงือก นกนางแอ่น เหยี่ยวแดง ลิงแสม ฯลฯ พร้อมบริการอาหารไทยรสชาติอร่อยเพราะปรุงสดใหม่บนเรือและเลือกใช้วัตถุดิบที่ปราศจากสารเคมีและหลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะใช้แล้วทิ้งที่ทำจากพลาสติก