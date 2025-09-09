วัดสุทัศน์ “Night Museum” เปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช ยามค่ำคืน 20-27 ก.ย. นี้

ชวนเที่ยววัดสุทัศน์ ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน กิจกรรม Night Museum ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ ๘) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทรครบ 100 ปี รัฐบาลกำหนดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมกันนี้ รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดสุทัศนเทพวรารามได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 11.00- 20.30 น.
โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การแสดงเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการสวนแสงอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรม Night Museum พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) การจัดกิจกรรมนพปูชนีย์ การประกวดโต๊ะหมู่บูชา “หมู่ ๙“ การจัดร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ภายในงานมีการประดับไฟตกแต่งโดยรอบบริเวณวัดสุทัศนเทพวราราม
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามธิบดินทร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
บทความ: สุดล้ำค่า! ยลโบราณวัตถุกว่า 10,000 ชิ้น ที่ “พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (แพ)”
https://mgronline.com/travel/detail/9680000042552
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline