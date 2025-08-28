รัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 พร้อมแถลงข่าวจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี

รัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงและแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568
วันนี้ (28 ส.ค.) เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ลานประทักษิณ ทิศเหนือพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม รัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ 100 ปี 20 กันยายน 2568
พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีด้วย
ในโอกาสนี้ พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเกี่ยวกับประวัติ และความสำคัญของวัดสุทัศนเทพวราราม ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร นายสุชาติ ตันเจริญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ และศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้บรรยายเกร็ดความรู้น่าสนใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และวัดสุทัศนเทพวราราม
ทั้งนี้ รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ระหว่างวันที่ 20-27 กันยายน 2568 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การแสดงเฉลิมพระเกียรติ การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ นิทรรศการสวนแสงอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา กิจกรรม Night Museum พิพิธภัณฑ์ตำหนักสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทวมหาเถร) กิจกรรมนพปูชนีย์ การประกวดโต๊ะหมู่บูชา หมู่ 9 และมีการประดับไฟโดยรอบบริเวณวัดสุทัศนเทพวราราม
“รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และรับชมการแสดงวัฒนธรรมที่หลากหลายภายในงาน” รัฐ
มนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวน