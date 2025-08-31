ค้นพบครั้งสำคัญของภาคเหนือ สำรวจเจอ "ไม้กลายเป็นหิน" เพิ่มเติมที่ "ลำพูน"

กรมทรัพยากรธรณี แจ้งการค้นพบหลักฐานทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม คือ "ไม้กลายเป็นหิน" ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงมะปินหวาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน พบเศษชิ้นส่วนของไม้กลายเป็นหินมีขนาดความยาวตั้งแต่ 5 เซนติเมตร จนถึงขนาดยาวที่สุดที่สำรวจพบคือ 162 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร
กรมทรัพยากรธรณี ให้ข้อมูลการค้นพบหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สำคัญอีกครั้งหนี่งในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านเพจ "กรมทรัพยากรธรณี" โดยมีการสำรวจแหล่งไม้กลายเป็นหิน ร่วมกับทีมสำรวจผจญภัยภาคเอกชน พบไม้กลายเป็นหินกระจัดกระจายอยู่ตามบริเวณร่องน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงมะปินหวาน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
"พบไม้กลายเป็นหินที่ลำพูน
วันที่ 25 สิงหาคม 2568 สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 กรมทรัพยากรธรณี ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งไม้กลายเป็นหิน ร่วมกับทีมสำรวจผจญภัยภาคเอกชน พบไม้กลายเป็นหินกระจัดกระจายอยู่ตามบริเวณร่องน้ำในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านดงมะปินหวาน ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เศษชิ้นส่วนของไม้กลายเป็นหินมีขนาดความยาวตั้งแต่ 5 เซนติเมตร จนถึงขนาดยาวที่สุดที่สำรวจพบคือ 162 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 เซนติเมตร
ลักษณะพื้นที่พบไม้กลายหิน เป็นเนินก้อนกรวดตะกอนตะพักลำน้ำ อายุยุคควอเทอร์นารี (ประมาณ 2.5 ล้านปี - ปัจจุบัน) อยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำปิงและห่างจากแม่น้ำปิงประมาณ 6 กิโลเมตร กรวดส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์มีขนาดตั้งแต่ 0.5 – 20 เซนติเมตร นับเป็นการค้นพบที่สำคัญในทางธรณีวิทยา และเป็นการค้นพบไม้กลายเป็นหินที่สำคัญอีกครั้งหนี่งในพื้นที่ภาคเหนือในเขตจังหวัดลำพูนโดยเป็นหลักฐานของสภาพแวดล้อมโบราณที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ดินถล่มหรือน้ำท่วมใหญ่ในอดีต ซึ่งทาง สทข.1 ได้ทำการเก็บข้อมูลเบื้องต้นและจะเข้าทำการศึกษาอย่างละเอียดต่อไป"
