น่ายินดี "น้องกริพเพ่น" สมาชิกใหม่ลูกเลียงผา สัตว์ป่าหายาก และใกล้สูญพันธุ์

สวนสัตว์นครราชสีมา เผยข่าวดี เพาะขยายพันธุ์ ‘เลียงผา’ ประสบความสำเร็จและได้รับสมาชิกใหม่เป็นลูกเลียงผา 1 ตัว
วันที่ 29 สิงหาคม 2568 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เปิดเผยข่าวดีว่า ทางสวนสัตว์ฯ ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ ‘เลียงผา’ ซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวน 1 ใน 21 ชนิดของไทย และได้รับสมาชิกใหม่เป็นลูกเลียงผา 1 ตัว
ลูกเลียงผาตัวดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ยังไม่ทราบเพศ เกิดจากแม่ชื่อ ชมพู่ และพ่อชื่อ องุ่น โดยสุขภาพของทั้งแม่และลูกแข็งแรงสมบูรณ์ดี ทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
ผู้อำนวยการสวนสัตว์ฯ กล่าวว่า เลียงผาเป็นสัตว์ตระกูลแพะภูเขา มีความสามารถพิเศษในการปีนป่าย และเป็นสัตว์ที่ผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุ 2-3 ปี โดยแม่เลียงผาจะตั้งท้องนานถึง 7-8 เดือน สำหรับลูกเลียงผาที่เกิดใหม่จะสามารถยืนและเดินตามแม่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยในการเอาตัวรอดจากผู้ล่าตามธรรมชาติ
ทางสวนสัตว์ฯ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความน่ารักของลูกเลียงผาตัวใหม่ได้ที่ส่วนจัดแสดง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของไทย
