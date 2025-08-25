กล้องดักถ่ายอุทยานฯ เขาแหลม บันทึกสัตว์ป่าหายาก สะท้อนความสำเร็จอนุรักษ์ “ผืนป่าตะวันตก”

กาญจนบุรี - กรมอุทยานแห่งชาติฯ เผยภาพสัตว์ป่าหายากจากกล้องดักถ่ายในอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ทั้งเลียงผา หมีควาย สมเสร็จ และสัตว์เล็กหลากชนิด ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และความร่วมมือชุมชนในการปกป้องผืนป่า
วันนี้( 25 ส.ค.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยผ่านเฟซบุ๊กประชาสัมพันธ์ว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ประสบความสำเร็จในการลาดตระเวนและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อกล้องดักถ่ายสัตว์ป่า (Camera Trap) สามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าหายากหลายชนิดที่ออกหากินตามถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ
นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม กล่าวว่า การพบสัตว์ป่าหายากเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยาน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิ ถือเป็นส่วนสำคัญของผืนป่าตะวันตก
สำหรับสัตว์ป่าที่ปรากฏในภาพมีทั้ง เลียงผา สัตว์ป่าสงวนผู้เชี่ยวชาญการกระโดดตามหน้าผา, หมีควาย ที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ, สมเสร็จ, ชะมด, เม่น ซึ่งช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืช รวมถึงลิงที่ออกหากินในหลายพื้นที่และช่วงเวลาแตกต่างกัน การใช้กล้องดักถ่ายจึงไม่เพียงช่วยป้องกันการบุกรุกป่า แต่ยังเป็นเครื่องมือวิจัยพฤติกรรมและติดตามประชากรสัตว์ป่าอย่างแม่นยำ
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชนท้องถิ่น ที่ร่วมกันป้องกันการล่าสัตว์และการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้สัตว์ป่าสามารถใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ “ผืนป่าตะวันตก” หนึ่งในระบบนิเวศป่าดิบเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย และยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของภาคตะวันตกอีกด้วย