ฉลองเทศกาลมงคล ด้วย "ขนมไหว้พระจันทร์" จากเซ็นทารา 13 แห่งทั่วไทย

เซ็นทาราชวนฉลองเทศกาลมงคล ผ่าน "ขนมไหว้พระจันทร์" จากเซ็นทารา 13 แห่งทั่วไทย ขนมไหว้พระจันทร์ในกล่องลิมิเต็ด เอดิชั่น สุดหรู พร้อมมอบโชคลาภและความปรารถนาดีแด่ผู้รับ
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ชวนฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์กับประเพณีอันเป็นมงคลที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวจีน เพื่อส่งมอบความปรารถนาดีและส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองแด่คนที่คุณรัก กับขนมไหว้พระจันทร์เลิศรส 6 รสชาติ ที่มาพร้อมกล่องบรรจุภัณฑ์ลิมิเต็ด เอดิชั่น สุดหรู วางจำหน่าย ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 13 แห่งที่ร่วมรายการทั่วไทย
ในเทศกาลมงคลนี้ เซ็นทารารังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ในกล่องดีไซน์สุดพรีเมียมสีทองสลับแดงอย่างหรูหรา พร้อมออกแบบภายในกล่องอย่างสวยงามเป็นหน้าต่าง 2 ชั้น มอบความเป็นสิริมงคล มั่งคั่ง และโชคลาภ เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก หรือคู่ค้าทางธุรกิจ โดยเซ็นทารานำเสนอขนมไหว้พระจันทร์ทั้งสูตรดั้งเดิมและซิกเนเจอร์อันหลากหลายให้เลือกสรรทั้งหมด 6 รสชาติ ได้แก่
ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดงเค็ม
ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัวไข่แดงเค็ม
ขนมไหว้พระจันทร์ไส้โหงวยิ้งไข่แดงเค็ม
ขนมไหว้พระจันทร์ไส้พุทราจีนไข่แดงเค็ม
ขนมไหว้พระจันทร์ไส้มัทฉะไข่แดงเค็ม
ขนมไหว้พระจันทร์ไส้กาแฟแมคคาดาเมีย
ลูกค้าสามารถเลือกขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อยได้ถึง 4 ชิ้น ในราคากล่องละ 1,388 บาท หรือจะเลือกเป็นกล่อง 1 ชิ้น (Little Gold Moon Box ) ในราคาชิ้นละ 138 บาท ได้เช่นกัน
สามารถสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2568 ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราทั้ง 13 แห่ง ที่ร่วมรายการ ดังนี้
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ (เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2568)
เซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ (เริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2568)
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
เซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
เซ็นทารา อุบล
เซ็นทารา อุดร
เซ็นทารา โคราช
เซ็นทารา หาดใหญ่
เซ็นทารา วิลลา สมุย
เซ็นทารา อยุธยา
เซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งจองล่วงหน้าโดยตรงได้ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราที่ร่วมรายการทั้ง 13 แห่งทั่วไทย
