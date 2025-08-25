xs
คอลเลกชั่น "ขนมไหว้พระจันทร์" สุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยห้องอาหาร Silver Waves by Boon

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ Silver Waves by Boon ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ภูมิใจนำเสนอคอลเลกชั่นขนมไหว้พระจันทร์ ผลงานที่ผสมผสานความงดงามแห่งประเพณีเข้ากับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ โดยฝีมือการรังสรรค์ของเชฟมิชลินสตาร์ โฮ ชี บูน

เพื่อเฉลิมฉลองปีแรกของห้องอาหาร Silver Waves by Boon เชฟบูนได้คัดสรร ขนมไหว้พระจันทร์แบบสด (Fresh Mooncake) จำนวน 5 รสชาติ และ ขนมไหว้พระจันทร์อบแบบดั้งเดิม จำนวน 4 รสชาติ แต่ละชิ้นปรุงแต่งอย่างพิถีพิถัน ถ่ายทอดทั้งรสชาติที่แท้จริงและนวัตกรรมร่วมสมัย ทุกคำคือศิลปะและพรอันเป็นมงคลสำหรับช่วงเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลอง


ขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิม (Traditional Baked Mooncakes)
ถั่วห้าชนิดและแฮมจีน – ความกลมกลืนของถั่ว 5 ชนิดและแฮมจินหัว สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความผูกพันของครอบครัว
ถั่วแดงกวน – รสหวานละมุน สื่อถึงมิตรภาพและความผูกพันที่ยืนยาว
ฟักเชื่อม – เบาและบริสุทธิ์ เป็นพรแห่งความสงบสุข
เมล็ดบัวไข่แดงเค็ม – เนียนละมุนและหรูหรา แทนความสง่างาม ความกลมเกลียว และความโชคดี




ขนมไหว้พระจันทร์แบบสด (Snow Skin Mooncakes)
ลิ้นจี่ – หอมสดชื่น แทนความโรแมนติกและความสุข
ทุเรียน – รสเข้มข้น สื่อถึงความหรูหราและความพิเศษของชีวิต
คัสตาร์ด – ความนุ่มละมุนที่ผสมผสานรสชาติแบบตะวันออกและตะวันตก
สตรอว์เบอร์รี – หวานสดใส สื่อถึงความสุขของการอยู่พร้อมหน้า
ฟักเชื่อม – อ่อนละมุนและเนื้อสัมผัสเบาในแป้งเนื้อนุ่ม




เปิดรับพรีออร์เดอร์ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2568 และสามารถรับขนมไหว้พระจันทร์ล็อตแรกได้ในวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยต้องสั่งล่วงหน้า 3 วันสำหรับขนมไหว้พระจันทร์แบบสด และ 1 วันสำหรับขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิม มีกล่องทั้งหมด 3 แบบให้เลือก ได้แก่

กล่อง 2 ชิ้น (แบบดั้งเดิม) ราคา 588 บาท (ไส้ถั่วห้าชนิดกับแฮมจีน และเมล็ดบัวไข่แดงเค็ม)

กล่อง 4 ชิ้น (แบบดั้งเดิม) ราคา 1,088 บาท (รวมครบทุกไส้แบบอบ)

กล่อง 5 ชิ้น (แบบสด) ราคา 988 บาท (รวมครบทุกไส้แบบเฟรช)

คอลเลกชันขนมไหว้พระจันทร์ Silver Waves by Boon ไม่ใช่แค่ขนม แต่เป็นของขวัญล้ำค่าที่รวมศิลปะ รสชาติ และพรอันเปี่ยมความหมาย เชฟโฮ ชี บูน ได้ถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้ในทุกคำ พร้อมผสมผสานประเพณีเข้ากับรสนิยมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้กับ Silver Waves by Boon และสัมผัสคอลเลกชันที่เปี่ยมด้วยความงดงาม แรงบันดาลใจ และความผูกพัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ Silver Waves by Boon โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2307-8888 หรือ
Line shopping: https://ow.ly/9QJt50WGw23
Facebook: https://www.facebook.com/silverwavesbyboon
Instagram: https://www.instagram.com/silverwavesbyboon
Website: https://silverwavesbyboon.com/

