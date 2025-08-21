"บักผีผ่วน" ผลไม้ป่าหายาก ของกินสุดโปรดของแม่ทัพภาคที่ 2

รู้จัก "บักผีผ่วน" ผลไม้ป่าหากินยากรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ผลไม้สุดโปรดที่ พล.ท. บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 บอกว่าชอบกินมาตั้งแต่เด็กๆ แล้ว
หนึ่งในบุคคลที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยในช่วงนี้ คือ พล.ท. บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 หรือ "บิ๊กกุ้ง" นายทหารสายเลือดอีสานที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในช่วงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
และในช่วงนี้ก็ยังเป็นฤดูกาลของ "บักผีผ่วน" ผลไม้ป่าหายากที่บิ๊กกุ้งเคยพูดว่าชื่นชอบเป็นอย่างมาก ได้ยินแบบนี้แล้ว ชาวบ้านกลุ่ม "คนติดป่าครบุรี" นำโดย นายวรรลบ อำรุง ผู้ใหญ่บ้านซับเจริญ ม.11 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา จึงได้เดินทางเข้าป่าท้ายหมู่บ้านเพื่อเก็บบักผีผ่วน ส่งมอบให้เป็นกำลังใจแก่บิ๊กกุ้ง
และเมื่อได้รับของขวัญแสนอร่อยนี้แล้ว บิ๊กกุ้งยังถ่ายคลิปโชว์ให้เห็นถึงลูกบักผีผ่วน พร้อมข้อความสั้นๆ ว่า เป็นผลไม้ไทยโบราณ เรียกบักผีผ่วน ชอบมาตั้งแต่เด็กๆ
เรียกว่าสุขใจกันทั้งผู้ให้และผู้รับ
สำหรับ "บักผีผ่วน" หรือ ลูกนมวัว เป็นผลไม้ป่าพื้นบ้านที่หาได้ยาก จะพบเห็นได้บ้างตามป่าหลังหมู่บ้านที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ ส่วนใหญ่จะนิยมนำมากินเล่น จิ้มกับพริกเกลือ เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่คงแทบไม่เคยรู้จักแล้วในตอนนี้ ซึ่งช่วงเวลาการติดลูกจะอยู่ในช่วงหน้าฝนเท่านั้น แต่ละปีจะพบเห็นและได้เก็บกินเพียงช่วงเดียวเท่านั้น
“บักผีผ่วน” เป็นไม้พุ่มเลื้อย ต้นไม่ใหญ่มากนัก สูงประมาณ 4-5 เมตร ชอบเลื้อยไปเกาะกับต้นไม้อื่นๆ ทั่วไป จะออกลูกเป็นพวงช่อ ขนาดลูกเท่าๆ กับลูกตำลึง มีลูกประมาณ 4-10 ลูกต่อพวงลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว ตอนดิบจะมีสีเขียวอ่อน เริ่มแก่ห่ามจะออกสีเหลืองส้ม เมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงเข้มสวยงาม มีกลิ่นหอมเฉพาะ เปลือกจะมัน สีสันสดใส มีเมล็ดภายในประมาณ 10-20 เมล็ด มีรสเปรี้ยวอมหวาน
ผลสุกนิยมนำไปจิ้มพริกเกลือหรือน้ำปลาหวานคล้ายกับเสาวรส มีสรรพคุณทางยามากมาย เช่น แก่นนำไปต้มน้ำดื่ม แก้ไข้สลับ-ไข้ซ้ำที่เกิดจากการกินของแสลง, รากใช้แก้ผอมแห้งแรงน้อยสำหรับสตรีอยู่ไฟไม่ได้หลังคลอด และช่วยบำรุงน้ำนม, ผลอ่อนตำผสมน้ำทาแก้ผดผื่นคัน เป็นต้น แต่จะมีให้เห็นความสวยงามและลิ้มลองได้เพียงแค่ประมาณ 1 เดือนเท่านั้น คือตั้งแต่กลางเดือนกันยายนไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม ส่วนใหญ่จะชอบขึ้นตามริมห้วยหรือที่ที่มีความชื้นสูง
