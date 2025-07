งาน "โครงการหลวง 56" ชิมชอปผลิตผลคุณภาพจากยอดดอย 1-12 ส.ค. นี้ ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต, บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท ภัณฑ์ดีพลาสติก จำกัด แถลงข่าวการจัดงานภายใต้แนวคิดโดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง นอกจากนี้ ยังร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2568โดยภายในงานเตรียมพบกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรบนพื้นที่สูง กว่า 3,000 รายการ ส่งตรงจากยอดดอย นำโดย 9 สินค้าไฮไลต์ ได้แก่ 1)ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทแฟนตาซี, 2) องุ่น 3 สี 3) เห็ดพ็อตโตเบลโล่ 4) กุหลาบพันธุ์รอยัล 7 5) ชุดปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ครบเซ็ตพร้อมปลูก 6) กุหลาบกระถางดอกหอม 7) น้ำแร่ธรรมชาติโครงการหลวง 8) ผลิตภัณฑ์จากกัญชง ผสมฝ้าย/เส้นใยรีไซเคิล 9) กรีกโยเกิร์ตนมแพะ พลาดไม่ได้ เมนูอร่อยจาก Royal Project Kitchen, The Royal Project Ice Cream Parlour & Caféส่งตรงจากยอดดอย 39 แห่ง ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตลอดการจัดงาน 12 วันปีนี้ไฮไลต์ต่างๆ สอดคล้องกับ Global Trends อาทิ1. สุขภาพและนวัตกรรมอาหาร Innovative Food & Beverage Wellness” เทรนด์ที่กำลังมาแรงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ภายในงานพบกับ “The Legend of Royal Coffee” ตามรอยเรื่องเล่ากาแฟของพ่อ สู่การสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคงและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ชิมกาแฟเมนูพิเศษจากแชมป์บาริสต้า, ครั้งแรก เมนู Ready to Cook คิดสูตรโดย Celebrity Chef จัดเป็นเซ็ตพร้อมปรุง 12 เมนูให้ซื้อกลับไปทำที่บ้านได้สะดวกและอร่อย2. ด้าน Sustainability เซ็นทรัลพัฒนา และกลุ่มเซ็นทรัล มีปณิธานอันแน่วแน่ในการสนับสนุนการจัดงาน ร่วมส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องวิสัยทัศน์ “The Place Making for Sustainable Future” โดยให้พื้นที่ศูนย์ฯ เป็นที่ที่จำหน่ายผลิตผลโครงการหลวง จากเกษตรกรบนพื้นที่สูง 39 แห่ง ใน 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และ ตาก สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวไทยกว่า 12,000 ชีวิตบนพื้นที่สูง ในงานยังใช้ถุง Bio Compostable ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติจาก บริษัท ภัณฑ์ดีพลาสติก เป็นปีที่ 2 ย้ำภารกิจสร้าง Sustainable Ecosystem และเดินหน้า NET Zero อย่างเป็นรูปธรรม ของเซ็นทรัลพัฒนา3. Immersive Experiences ผสานศิลปะ เทคโนโลยี และธรรมชาติ กับงาน Royal Bistro โดยเชฟเตย–สหรัฐ ผู้ชนะการแข่งขันรายการ MasterChef The Professionals Thailand คนแรกของประเทศไทย และเชฟอาร์–ธีรภัทร ผู้ชนะจากการแข่งขัน จาก The Next Iron Chef Season 2 ครั้งแรก Royal Bistro Gala Night กับ Fine Dining เรื่องเล่าจากยอดดอยสู่ปลายช้อน Royal Bistro ปีที่ 3 ที่โซน Urban Balance และRoyal choice menu เมนูพิเศษจากวัตถุดิบโครงการหลวง ที่ร้านดังในศูนย์ฯ อาทิ จินเจอร์ ฟาร์ม คิทเช่น, ฮั่วเซ่งฮง, โซซากุ, บีนส์ คอฟฟี่ โรสเตอร์ และ ฮอกไกโด ราเม็ง ซันโตวกะ เป็นต้น4. Artistic Collabs กับ ‘จูน–จิรภาส’ ศิลปิน Illustrator ไทยดีไซน์ธีมงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยลายเส้นแบบตะวันตก และนำเอาสินค้าไฮไลต์มาดีไซน์เป็น Decoration พร้อม Art Installation จุด Photo Landmark บริเวณทางเชื่อม อีเดน 1สำหรับจัดให้ชมตลอดระยะเวลาการจัดงาน 12 วันเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้ทรงมีพระบรมราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้กรอบแนวคิดการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านโครงการหลวงที่เริ่มต้นจากดอยอ่างขาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบนพื้นที่สูง ลดการปลูกฝิ่น และฟื้นฟูผืนป่า แนวพระราชดำริดังกล่าวขยายผลสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของโครงการหลวง ก่อเกิดศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ สถาบันการเรียนรู้ และสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดง พร้อมผลักดัน “กาแฟโครงการหลวง” จากพืชพระราชดำริ สู่การวิจัยพัฒนาพันธุ์ การแปรรูป สร้างแบรนด์ และยกระดับสู่มาตรฐานโลกเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานต้นเอเดลไวส์แก่มูลนิธิโครงการหลวง นำไปสู่การวิจัย ทดลองขยายพันธุ์พืชต่างถิ่นชนิดนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ชื่นชม สัมผัส ต้นเอเดลไวส์ ดอกไม้สายใยแห่งรัก โดยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงต่างประเทศ ด้วยศักยภาพเฉพาะของเอเดลไวส์ ก่อให้เกิด “นวัตวิจัย” ต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ สร้างอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูง เปิดโอกาสและอนาคตต่อยอดผลิตภัณฑ์ใหม่ของคนไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง งานผ้าทอจากภูมิปัญญา ชนเผ่าพื้นถิ่นบนดอยสูง จึงได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืน ผืนผ้าที่ถักทอด้วยเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแฝงไว้ด้วยวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และต่อยอดสู่หัตถกรรมร่วมสมัยที่หลอมรวมความงดงามของอดีตเข้ากับความต้องการของโลก ปัจจุบัน หัตถกรรมและผ้าทอเหล่านี้จึงไม่เพียงเป็นเครื่องนุ่งห่ม แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของพระบารมีที่ปกเกล้าชาวไทยทุกหมู่เหล่าเรื่องราวการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่น จากต้นกาแฟเพียงไม่กี่ต้นในแปลงของชาวปกาเกอะญอ ณ บ้านหนองหล่ม ดอยอินทนนท์ สู่เส้นทางกาแฟโครงการหลวงพืชเศรษฐกิจของราษฏรบนพื้นที่สูง สืบสานให้เกิดความยั่งยืนของชุมชนส่วนสินค้าเด่นภายในงานกว่า 22 ชนิดที่ไม่ควรพลาด อาทิ มะเขือเทศเชอร์รี่สีเขียว, ฝรั่งเนื้อแดง, น้ำผึ้งสวนบ๊วย, ชาเขียวป่าดอกเก็กฮวย, กาแฟชุด Royal Coffee The Legend และโลชั่นกันแดดเอเดลไวส์ พร้อมสินค้าแนะนำ 10 รายการ อาทิ องุ่น 3 สี, กุหลาบกระถางดอกหอม, น้ำแร่ธรรมชาติโครงการหลวง และผลิตภัณฑ์จากกัญชงผสมฝ้าย/เส้นใยรีไซเคิล ชิมเมนูเครื่องดื่มเย็นสูตรเฉพาะของโครงการฯ พร้อมบูธอาหารจากครัวโครงการหลวง 6 แห่ง ได้แก่ ทุ่งเริง, อินทนนท์, ห้วยลึก, อ่างขาง, ตีนตก และครัวโครงการหลวง: Highlight เป็นทั้งสินใหม่และสินค้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมาโดยตลอด ประกอบด้วย พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก และสินค้าอื่นๆ ดังนี้: ข้าวโพดข้าวเหนียวสวีทแฟนตาซี เมล็ดเหนียว นุ่ม หวาน เพราะมีเมล็ดหวานแทรกถึง 25% เมื่อนำไปต้มจะได้เมล็ดที่มีสีใส 3 สีในฝักเดียว คุณสมบัติพิเศษคือ เมล็ดไม่แข็งแม้จะทิ้งไว้ค้างคืน นอกจากความนุ่ม หวาน และสีสันสวยงามแล้ว ยังเป็นแหล่งพลังงานของคาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุอีกมากมาย ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินบีรวม ธาตุเหล็กและสังกะสี: องุ่นที่นำมาจำหน่ายภายในงาน มี 3 สี ซึ่งมีรสชาติที่แตกต่างกัน ดังนี้ องุ่นแดง ผลใหญ่ รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อนุ่ม ผิวหนา มีกลิ่นหอม องุ่นเขียว ผลใหญ่ รสชาติหวานกรอบ เนื้อแน่น กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสายพันธุ์ องุ่นดำ ผลใหญ่ รสชาติหวานอมเปรี้ยว เนื้อนุ่ม มีกลิ่นหอม มีผิวหนา นอกจากความสวย และรสชาติที่หลากหลายแล้ว องุ่นยังมีคุณสมบัติในการลดระดับคลอเรสเตอรอล ช่วยระบบย่อยอาหาร ระบบการมองเห็น ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความดันโลหิต และช่วยให้กระดูกแข็งแรง: เห็ดพ็อตโตเบลโล่หรือครีมินี่เป็นเห็ดที่ต้องเพาะเลี้ยงในสภาพอากาศหนาวเย็น เป็นเห็ดที่มีคุณประโยชน์สูง เนื้อสัมผัสหนานุ่ม เนื้อแน่นหวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เป็นแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ ปราศจากไขมันอิ่มตัว ไม่มีคลอเรสเตอรอล ให้แคลอรรี่ต่ำ อีกทั้งยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกหลายชนิด ได้แก่ วิตามินบีรวม ธาตุซิลิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ เสริมการทำงานของวิตามินอื่นๆ ปกป้องเซลล์ร่างกายจากการถูกทำลาย และปกป้องร่างกายจากการติดเชื้อ นอกจากนี้ยังมีธาตุเหล็ก และทองแดงอีกด้วย เห็ดพอตโตเบลโล่นี้สามารถนำไป ย่างเนย อบชีส ซุปเห็ด หรือผัดกระเทียม ได้อีกด้วย: กุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่วิจัยและขยายพันธุ์ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ ดอกสีชมพูสดใส มีจำนวนดอกมาก และได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรในปี 2567: วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง และทุ่งเรา คุณลักษณะเด่น คือ ดอกมีกลิ่นหอมอ่อนถึงหอมแรง สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี และปลูกเลี้ยงง่าย: น้ำแร่จากแหล่งน้ำสะอาดธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการหลวงที่ปราศจากมลพิษและสารเคมี อุดมด้วยแร่ธาตุธรรมชาติ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม และซิลิกา เสริมสุขภาพและสมดุลของร่างกาย รสชาตินุ่มละมุน ดื่มง่าย ให้ความสดชื่นทุกช่วงเวลา สนับสนุนความยั่งยืน รายได้ส่งเสริมชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง บรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จึงมั่นใจได้ในความสะอาดตลอดขั้นตอนการผลิต: ผลิตจากน้ำนมแพะ 100%:เนื้อโยเกิร์ตมีความเข้มข้น เนื้อสัมผัสนุ่ม มีไขมันและโปรตีนที่ย่อยง่าย แคลเซียมสูง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่แพ้นมวัว: เป็นชุดปลูกขนาดเล็กกะทัดรัด สำหรับใช้ปลูกผักทานภายในครอบครัว ปลอดภัยไร้สารพิษ ประหยัดพื้นที่ สะอาด ไม่ต้องรดน้ำ สามารถปลูกประดับริมหน้าต่าง ภายในห้องทำงานได้: กัญชงเป็นพืชที่มูลนิธิโครงการหลวงได้ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ทดแทนการปลูกข้าวโพดและฝิ่นมาอย่างยาวนาน ซึ่งกระบวนการแปรรูปเป็นเส้นใยให้สีธรรมชาติจากพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เส้นด้ายกัญชงเป็นเส้นใยธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 สร้างคาร์บอนเครดิต ดูดซับโลหะหนักในดิน อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดแบคทีเรียในร่มผ้าให้ความรู้สึกเย็นสบายเมื่อสวมใส่ เส้นใยกัญชงผสมเส้นใยรีไซเคิล ได้รับการสนับสนุนจาก PTTGC ในพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำเส้นด้ายกัญชงมาทอร่วมกับเส้นด้ายรีไซเคิลจากขวดพลาสติกใสเพชรที่มีความเหนียวแข็งแรงทนทานไม่เปราะแตกง่าย ทนต่อความเป็นกรด มีความแวววาวเป็นพิเศษทอโดยกี่เอวดั้งเดิมของชนเผ่ากะเหรี่ยงพร้อมพบโปรโมชั่นพิเศษ Royal choice ซื้อครบ 500 บาท รับฟรี น้ำแร่, ซื้อครบ 1,000 บาท รับฟรี ข้าวเกรียบทอด, ซื้อครบ 1,500 บาท รับฟรี ถั่วอะซูกิ, ซื้อครบ 2,000 บาท รับฟรี กระเป๋าผ้าโครงการหลวง 56 limited Edition สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ใช้คะแนน Smile point แลกรับไอศกรีมกะทิอะโวคาโด (รสดั้งเดิม) มูลค่า 65 บาท จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดโครงการ รับสิทธิ์ผ่านช่องทาง MTL Click Application แสดงรหัสรับสิทธิ์ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณโซน Eden ชั้น 2 และโปรโมชั่นวันแม่ 11 - 12 สิงหาคม 2568 ซื้อครบ 800 บาท รับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ มูลค่า 99 บาท จำกัดวันละ 100 สิทธิ์ ซื้อครบ 1,500 บาท รับฟรี รอยัลโปรเจค เวจจี้พลัส มูลค่า 189 บาท จำกัดวันละ 200 สิทธิ์ สามารถรวมใบเสร็จได้ 2 ใบ จำกัด 1 ท่าน 1 สิทธิ์#########################################