เอพี เผยโฉม “ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น” แฟล็กชิปคอนโด พร้อมอยู่ใหม่ ติดถนนสุขุมวิท เริ่ม 4.19 ลบ.

โดยโครงการ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น จะเป็นโครงการนำร่องแรก ที่จะติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวในลิฟต์โดยสาร หรือเทคโนโลยี Seismic Sensor – Earthquake Emergency Operation in Elevator ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เหนือกว่าคอนโดทั่วไปในตลาด ระบบนี้คือความตั้งใจในการป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันให้ได้มากที่สุด ให้ทุกวินาทีที่อยู่ภายในโครงการ เป็นไปด้วยความสบายใจและปลอดภัยสูงสุด

เดินหน้าเปิดโอน “ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น” คอนโดร่วมทุนกับมิตซูบิชิ เอสเตท ระดับแฟล็กชิปสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ สัมผัสคอนโดคุณภาพที่ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยคอนเซ็ปต์ไฮไลต์ "Exclusive ALL-IN Lifestyle" ที่ให้ความเป็นส่วนตัวเหนือระดับ ครบครันทั้งคุณภาพ ดีไซน์ ฟังก์ชัน และพื้นที่ใช้สอย มั่นใจได้เต็มร้อย ภายใต้ “AP CODE” มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างเอพีคอนโด ที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับคุณภาพ ตั้งแต่โครงสร้างหลักที่ผ่านการคำนวณและควบคุมอย่างเข้มงวด ไปจนถึการงส่งมอบห้องชุดถึงมือลูกค้า นอกจากจะเป็นการรวบรวมทุกมาตรฐานตามกฎข้อบังคับ ยังรวมถึงการเพิ่มเติมมาตรฐานใหม่ตลอดเวลา เพื่อยกระดับประสบการณ์การอยู่อาศัยในเอพีคอนโดให้เหนือกว่าคอนโดทั่วไป ตอบโจทย์ชีวิตเมืองยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นำร่องแรก ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวในลิฟต์โดยสาร มาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่า ป้องกันและลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เพื่อให้ทุกการอยู่อาศัยในโครงการเป็นไปด้วยความอุ่นใจสูงสุด พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของความเอ็กซ์คลูซีฟ ในราคาคุ้มค่าที่สุดกับ 1-Bedroom พิเศษช่วงเปิดตึก 4.19 ล้านบาท เข้าชมห้องจริง วิวจริงได้แล้ววันนี้ พร้อมลงทะเบียน รับส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท ที่ https://apth.ly/aspire-onnut-stationรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความภูมิใจเปิดตัว “ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น” โครงการแฟล็กชิปคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมอยู่ใหม่ล่าสุด ย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำคอนโดเพื่อคนเมือง โครงการร่วมทุนระหว่าง เอพี ไทยแลนด์ และมิตซูบิชิ เอสเตท ด้วยไฮไลต์คอนเซ็ปต์ Exclusive ALL-IN Lifestyle ใช้ชีวิตเหนือระดับกับ Exclusive Quality, Exclusive Design, Exclusive Facility และ Exclusive Location in Location เพราะ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ไม่ได้โดดเด่นเพียงทำเลที่ตั้งที่ติดถนนสุขุมวิท เพียง 200 เมตร จาก BTS สถานีอ่อนนุช แต่ยังใส่ใจในคุณภาพ การออกแบบและการบริหารพื้นที่ เพื่อขยายสเปซและฟังก์ชันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและยูนิตพักอาศัย เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนทำงานยุคใหม่ที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ย่านสุขุมวิท-อ่อนนุชได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในแพ็กเกจราคาที่คุ้มค่าและจับต้องได้จริง พร้อมให้คุณได้ใช้ ‘ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้’ อย่างลงตัวASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ใหม่ล่าสุด มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท บนที่ดินขนาด 2-3-79.5 ไร่ จำนวน 2 อาคาร 696 ยูนิต ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตเมืองมั่นใจด้วย Exclusive Quality ส่งคุณภาพและความใส่ใจในทุกรายละเอียด หลอมรวมกับการใช้ชีวิตเมืองที่เหนือกว่า ที่ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ออกแบบภายใต้ ‘AP CODE’ มาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างคอนโดคุณภาพเครือเอพี ที่ทำให้มั่นใจได้ว่า ทุกองค์ประกอบของ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ตั้งแต่ 4 โครงสร้างหลักของอาคารที่แข็งแกร่ง เสา – เสาเข็มและฐานราก – ระบบผนัง – ระบบพื้น ที่ผ่านการคำนวณและควบคุมอย่างเข้มงวด ไปจนถึงทุกพื้นที่ใช้สอยที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันและมีประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยมาตรฐานสูงสุด สะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลลูกบ้านอย่างรอบด้านต่อยอดทุกความเป็นไปได้ในการใช้ชีวิต กับ Exclusive Design – ห้องชุดดีไซน์ Customize พิเศษเฉพาะโครงการ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น มอบพื้นที่ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตจริงในทุกด้าน เลือกได้หลากหลายทั้ง 1-Bedroom 27 ตร.ม. และ 1-Bedroom 30.50 ตร.ม. โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ขยายสเปซและฟังก์ชันภายในให้มากกว่า รองรับชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัว แต่ยังคงความเป็นสัดส่วนลงตัวทุกตารางเมตร พร้อมฟังก์ชันครบครัน ทั้งครัวปิดและสเปซเก็บของที่เพิ่มขึ้นในทุกยูนิต เพื่อความเป็นระเบียบ การใช้งานได้จริงทุกพื้นที่ และความสะดวกสบายสูงสุดให้ชีวิตเหนือระดับกับ Exclusive Facility ที่สุดแห่งพื้นที่ส่วนกลาง เติมสีสันและความคิดสร้างสรรค์ให้ทุกวัน ก้าวข้ามทุกกรอบความจำเจกับพื้นที่ส่วนกลางที่รองรับทั้งการพักผ่อนและการทำงานรูปแบบใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วย Quintuple Facilities จัดเต็มถึง 5 ชั้น รวมพื้นที่กว่า 4,700 ตารางเมตร (หรือ 2.9 ไร่) ทั้ง The ASPIRE Common – Lobby Lounge, The Pick-up – The Parlour, The Desk – The Co-op Society, The Breathing Hub, The Productive Hub, The Workout Hub, The Deck Garden พร้อมไฮไลต์ Triple Rooftop Facilities ดื่มด่ำวิวพาโนรามาที่เชื่อมต่อชั้น 36-37 และชั้นดาดฟ้า ให้คุณผ่อนคลายเต็มอิ่มกับวิวโค้งน้ำบางกะเจ้าอันเงียบสงบ และวิวเมืองสุขุมวิทที่สวยงามแบบ 180 องศาสัมผัสคุณภาพชีวิตในเมืองแบบ Exclusive Location in Location กับ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ด้วยทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดใจกลางย่านอ่อนนุช ติดถนนสุขุมวิท ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีอ่อนนุช เพียง 200 เมตร และใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน เชื่อมต่อทุกรูปแบบการเดินทาง รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนเมืองอย่างแท้จริงห้ามพลาด!! สัมผัสสเปซจริง เลือกห้องจริง วิวจริง กับบรรยากาศที่เป็นที่สุดแห่งการใช้ชีวิตได้แล้ววันนี้ ราคาพิเศษช่วงเปิดตึก เริ่ม 4.19 ล้านบาท ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท คลิกเลย https://apth.ly/aspire-onnut-station