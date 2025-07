เมกาบางนา อัปเกรดสไมล์ รีวอร์ดส เปิดตัวฟีเจอร์ SELF-VERIFICATION

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกๆ วันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE สานต่อพันธกิจในการมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยการพัฒนาและยกระดับโปรแกรมสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส (MEGA SMILE REWARDS) ผ่านฟีเจอร์ใหม่ SELF-VERIFICATION ช่วยให้ลูกค้าสามารถสมัครและยืนยันตัวตนเป็นสมาชิกได้สะดวกยิ่งขึ้น (SEAMLESS) ภายในแอปพลิเคชันเมกาบางนา ลดขั้นตอนการเดินทางไปยืนยันตัวตนที่จุดให้บริการ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดครึ่งปีหลัง 2568 ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกเมกา สไมล์รีวอร์ดส เพิ่มอีก 15%นางสาววรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดเผยว่า “เมกาบางนาได้พัฒนาระบบยืนยันตัวตนสมาชิก (SELF-VERIFICATION) เพื่อมอบประสบการณ์การสมัครสมาชิกที่สะดวกสบายไร้รอยต่ออย่างแท้จริง โดยผสานระบบ THAID สำหรับการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล ทำให้ลูกค้าสามารถสมัครสมาชิก กรอกข้อมูล และยืนยันตัวตนได้เองบนแอปพลิเคชันเมกาบางนาได้ในไม่กี่นาที ซึ่งรวดเร็วและลดขั้นตอนจากเดิมที่ต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับลูกค้าทุกคนดังนั้น ฟีเจอร์ SELF-VERIFICATION จะมอบความสะดวกให้กับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากโปรแกรมได้ทันที ทั้งคะแนนสะสม ของรางวัล คูปองแทนเงินสด และข้อเสนอสุดพิเศษจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์ฯ“เราเชื่อว่าความสะดวกสบายในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเมกา สไมล์ รีวอร์ดส คือ หัวใจของการเป็น YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ของเมกาบางนา ดังนั้น ฟีเจอร์ SELF-VERIFICATION จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ที่ต้องการความรวดเร็ว ปลอดภัย และเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางหรือรอคิว ถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่ม CONVERSION และ ENGAGEMENT อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะนาเดียวกันยังคงมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด” นางสาววรรณวิมล กล่าวย้ำปัจจุบันโปรแกรมสมาชิก เมกา สไมล์ รีวอร์ดส มี 3 กลุ่ม ได้แก่ MEGA SMILE REWARDS, MEGA SMILE REWARDS PLUS และ MEGA SMILE REWARDS PRIME โดยในปี 2568 เมกาบางนาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนสมาชิก 15% ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ดังนี้1. MEMBER'S BENEFITS สร้างแรงจูงใจผ่านสิทธิประโยชน์ที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ของรางวัล Limited Edition สำหรับสมาชิกใหม่ คูปองส่วนลดพิเศษหรือของรางวัลจากร้านค้ายอดนิยมหลากหลายกลุ่ม รวมไปถึงสิทธิพิเศษเฉพาะในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจสมัครสมาชิกได้ทันที ตอกย้ำจุดแข็งของโปรแกรมที่ให้มากกว่าแค่การสะสมคะแนน แต่ยังมอบความคุ้มค่าในทุกการใช้จ่ายของลูกค้า ที่เมกาบางนา ทั้งในรูปแบบสิทธิประโยชน์ที่จับต้องได้ และประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมาย2. IN-MALL ACQUISITION ACTIVITY เดินหน้าจัดบูทกิจกรรมเมกา สไมล์ รีวอร์ดส อย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดยผสานแนวคิด “CUSTOMER EXPERIENCE DESIGN” เข้ากับกิจกรรมภายใต้ธีมที่สอดคล้องกับ SIGNATURE EVENTS ตลอดทั้งปี อาทิ เทศกาลตรุษจีน วาเลนไทน์ สงกรานต์ และเทศกาลงานศิลปะ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ และมอบเซอร์ไพรส์ให้กับลูกค้าในทุกครั้งที่มาใช้บริการ3. TENANT REWARD ALLIANCE เสริมความแข็งแกร่งของโปรแกรมด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรร้านค้าชั้นนำในศูนย์ฯ ทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และร้านค้าแบรนด์ดังที่เป็น MAGNET ด้วยการมอบสิทธิพิเศษ ของรางวัล หรือส่วนลดเฉพาะสำหรับลูกค้าที่สมัครเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพื่อกระตุ้นการสมัครสมาชิกในทันที ทั้งยังเป็นการขยายฐานลูกค้าใหม่ในทุกกลุ่มร้านค้าได้อย่างครอบคลุมทั้งนี้ จากอินไซต์ของสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มสมาชิกฯ เป็นเพศหญิงถึง 65% และอยู่ในช่วงอายุ 25–44 ปี คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 58% ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีไลฟ์สไตล์ชัดเจน ชื่นชอบการใช้จ่ายกับสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องร้านอาหาร แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ซึ่งสอดคล้องกับหมวดหมู่การใช้จ่ายสูงสุดของสมาชิก ได้แก่ DINING, FASHION และ LIFESTYLEจากอินไซต์ดังกล่าว เมกาบางนาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิทธิประโยชน์ของเมกา สไมล์ รีวอร์ดส อย่างตรงจุด โดยออกแบบแคมเปญและรางวัลที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นของรางวัล LIMITED EDITION สำหรับสายแฟชั่น คูปองร้านอาหารจากร้านดังภายในศูนย์ฯ หรือสิทธิพิเศษด้าน WELLNESS & BEAUTY ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ เป็นต้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เมกาบางนาสามารถพัฒนาโปรแกรม เมกา สไมล์ รีวอร์ดส ได้อย่างแม่นยำ ทั้งในด้านสิทธิประโยชน์ การสื่อสาร การสร้าง ENGAGEMENT และการคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปิดตัวฟีเจอร์ SELF-VERIFICATION ซึ่งเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าอย่างสะดวกสบายไร้รอยต่อ ช่วยให้การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของโปรแกรมเป็นเรื่องง่าย และรวดเร็วมากขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมกาบางนาในการเป็น “YOUR EVERYDAY MEETING PLACE” ที่เข้าใจ รู้ใจ และมอบความสุขลูกค้าในทุกๆ วัน” นางสาววรรณวิมล กล่าว