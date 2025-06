เดอะมอลล์ จับมือ ห้างแฮรอดส์ มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกคนไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าสานต่อความสำเร็จของแคมเปญ “Global Privilege” ด้วยการประกาศความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าแฮรอดด์ (Harrods) หนึ่งในห้างสรรพสินค้าระดับโลกที่มีชื่อเสียงและหรูหราที่สุดในสหราชอาณาจักร ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1905 โดยความร่วมมือนี้มุ่งมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้กับสมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M VISA สู่การเป็น M Card Super App แอปไลฟ์สไตล์อันดับ 1 ของไทยนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือในการขยายความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศภายใต้แคมเปญ Global Privilege ที่มีให้สมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M VISA ว่า “เป็นที่น่ายินดี ที่ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 2568 สมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M VISA จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้น เมื่อช็อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ‘ห้างแฮรอดด์’ (Harrods) ห้างสรรพสินค้าใจกลางกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายสิทธิพิเศษของสมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M VISA ไปยังจุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าคนไทยที่ชื่นชอบการเดินทางและการช้อปปิ้งระดับพรีเมียม ตอกย้ำหนึ่งในพันธกิจของการบริหารธุรกิจรีเทลกลุ่มเดอะมอลล์ ในการมอบประสบการณ์ระดับสากลให้กับลูกค้าMr. Michael Ward, กรรมการผู้จัดการ Harrods กล่าวเสริมว่า “Harrods รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป เพื่อมอบการต้อนรับอย่างอบอุ่นและประสบการณ์การบริการระดับพรีเมียมให้กับนักช้อปชาวไทย ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับและปรับให้เหมาะกับลูกค้าระดับพรีเมียมจากทั่วโลก เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณของ Harrods สู่สมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M VISA ได้อย่างเต็มรูปแบบ”ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ สมาชิก M Card และผู้ถือบัตรเครดิต Bangkok Bank M VISA จะได้รับ เอกสิทธิ์ตามการแบ่งระดับของสถานะสมาชิก (Membership Tiers) ในรูปแบบของ Status Matching ด้วยการที่สมาชิกฯ สมัคร ‘แฮรอดด์ รีวอร์ด โปรแกรม’ (Harrods Reward Program) และรับบริการ• สิทธิพิเศษสมาชิก Scarlet M Card รับสิทธิ์ Upgrade เป็นสมาชิกระดับ Harrods Rewards Black พร้อมรับบริการ Personal Shopper, คะแนนสะสม 3 เท่า, สิทธิ์เข้าใช้งาน The Penthouse และ Dining Voucher มูลค่าสูงสุดถึง £150 สำหรับร้านอาหาร The Georgian ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับไอคอนของ Harrods• สิทธิพิเศษสมาชิก Platinum M Card รับสิทธิ์ Upgrade เป็นสมาชิกระดับ Harrods Rewards Gold โดยรับสิทธิประโยชน์ตามสถานะ อาทิเช่น รับส่วนลด 10%, รับคะแนนสะสม 2 เท่า, สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ, บริการผู้ช่วยช้อปส่วนตัว และ Dining Voucher มูลค่า £118 ที่ร้าน The Grill on Fifth• สิทธิพิเศษผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Legend Visa รับสิทธิ์ Upgrade เป็นสมาชิกระดับ Harrods Rewards Gold โดยรับสิทธิประโยชน์ตามสถานะ พร้อมสิทธิ์ใช้บริการ ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว และส่วนลด 10% ที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการของ Harrods• สมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Visa ทุกประเภท เพียงสมัครสมาชิก Harrods Rewards รับเครื่องดื่มต้อนรับฟรีเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่ร่วมรายการของ Harrodsความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงชื่อเสียงอันยาวนานของ Harrods ในด้านความหรูหราพร้อมบริการ Personal Shopping และ Dining Experience ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต เพื่อส่งมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสที่น่าจดจำแก่ลูกค้านอกเหนือจากสมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Visa ทุกประเภท จะได้รับสิทธิพิเศษในการรับบริการจากห้างสรรพสินค้าที่มีตำนานเก่าแก่ของยุโรป สมาชิกของห้างแฮรอดด์ เมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเดอะมอลล์ กรุ๊ป ก็สามารถรับสิทธิ์พิเศษต่างๆ อาทิ การรับบัตร Platinum Tourist Card ซึ่งสามารถรับสิทธิ์ส่วนลด 10% ทันที เมื่อใช้ซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ส่วนลดสูงสุด 50% สำหรับแบรนด์ที่ร่วมรายการ รับส่วนลด 10% สำหรับทานอาหารที่ You Hunt We Cook ภายใน กูร์เมต์มาร์เก็ต และรับส่วนลด 10% พร้อมเครื่องดื่มฟรีที่ร้าน Tribe, Escape, Flamenco และ Coco นอกจากนี้ ยังสามารถรับสิทธิ์ และใช้บริการ Platinum M Lounge บริการส่งสินค้าถึงโรงแรม สำหรับสมาชิก Harrods Rewards Platinum, Black และ Harrods Amex, และโปรโมชันพิเศษจากแผนก Beauty Hall, Fashion, Watch, Kids & Sports เป็นต้น“เรามุ่งมั่นในการมอบสิทธิพิเศษที่มากกว่าการสะสมคะแนน ด้วยการยกระดับมาตรฐาน M Card สู่การเป็น “Super App”(ซุปเปอร์แอป) แอปด้านไลฟ์สไตล์ที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจสูงสุดในประเทศไทย ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.75 ดาว บน App Store และ 4.52 ดาวบน Google Play M Card ซึ่งไม่ได้แค่ครองใจนักช้อป แต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงกลยุทธ์จากแอปพลิเคชันสะสมแต้มสู่เครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญแบบ Personalized ในยุคที่ AI และ Data Analytics เข้ามามีส่วนขับเคลื่อนธุรกิจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงประสบการณ์ของสมาชิก M Card และผู้ถือบัตร Bangkok Bank M Visa จากประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางระดับโลก ความร่วมมือกับ Harrods ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้แบรนด์ของเราก้าวสู่ความเป็น Global Lifestyle Loyalty Program อย่างแท้จริง”ทั้งนี้ กลุ่มเดอะมอลล์ มีแผนในการขยายความร่วมมือในโครงการ Global Privilege ไปยังเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกอีกมากมาย โดยปัจจุบันมีพาร์เนอร์ห้างต่างประเทศทั้งเอเชียและยุโรป มากกว่า 11 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ แพรงตองค์ (Printemps) ประเทศฝรั่งเศส, เอล คอร์เต้ อิงเลส เอสเอ (El Corte Ingles) ประเทศสเปน, Village Outlet ในเครือ เดอะบิสเตอร์ คอลเลคชั่น (The Bicester Collection) กว่า 9 สาขาในยุโรป, ดองกิโฮเต้ (Don Quijote) หรือ ดองกี้, ทาเคยะ (Takeya), มัทสึยะ กินซ่า (Matsuya Ginza) ประเทศญี่ปุ่น, เดอะ มิกซ์ซี (The MixC) ประเทศจีน และ K11 MUSEA ที่ฮ่องกง การจับมือกับ Harrods ในครั้งนี้ ถือเป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับลูกค้านักเดินทาง และเพิ่มทางเรื่องในการช้อปปิ้งที่หลากหลายให้กับลูกค้าสมาชิก