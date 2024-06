ประเทศไทย ติดอันดับ 4 ประเทศที่สวยที่สุดในโลก

ประเทศที่ได้รับจากจัดอันดับว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ได้แก่

1.นิวซีแลนด์

2.กรีซ

3.อิตาลี

4.ไทย

5.สวิตเซอร์แลนด์

6.บราซิล

7.ออสเตรเลีย

8.นอร์เวย์

9.อียิปต์

10.สเปน

ประเทศไทยคว้าอันดับ 4 “ประเทศที่มีความสวยงามที่สุดในโลก” ตามรายงานของ U.S. News and World ReportWorld of Statistics เผยข้อมูลผ่านแพลตฟอร์ม X ผลการจัดอันดับ ประเทศที่มีความสวยงามที่สุดของโลก โดยอ้างอิงตามรายงานของ U.S. News and World Report พบว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีความสวยงามที่สุดในโลกในลำดับที่ 4โดย U.S. News and World Report ระบุว่าประเทศเหล่านี้ คือ ประเทศอันดับต้นๆของโลก ที่มีผู้ตอบแบบสำรวจจากทั่วโลก และลงความเห็นว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามข้อมูลการจัดอันดับนี้ นับว่าตอกย้ำความสำเร็จด้านการท่องเที่ยว หลังจากเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา CEOWORLD magazine ก็จัดอันดับยกให้ประเทศไทยเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่น่ามาเยือนสักครั้งในชีวิต ประจำปี 2024 (World’s Best Countries To Visit In Your Lifetime, 2024)