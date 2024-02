สัมผัส “เกาะเกร็ด” มุมใหม่ ในมิติแห่งศิลปะและงานคราฟต์

จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี) ร่วมกันจัดงาน “Ko Kret International Arts and Crafts Festival 2024” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีงานนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Local To Global “จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน” โดยนำความโดดเด่นของด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต ชาวเกาะเกร็ด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานศิลปหัตถกรรม (Art and Craft) ในท้องถิ่น ผสมผสานกับการนำเอาองค์ความรู้ความชำนาญ ด้านงานศิลปะของเหล่าศิลปินทั้งในและต่างประเทศ จำนวนกว่า 80 คน จาก 7 ประเทศ มาสร้างสรรค์ ผ่านงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ บนเกาะเกร็ด โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดแสดงผลงานศิลปะและงานคราฟต์ในรูปแบบงานเซรามิค การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อถ่ายทอดศาสตร์และองค์ความรู้จากศิลปินที่มาร่วมงาน สู่เยาวชนทั้งจากมหาวิทยาลัยและนักเรียนในท้องถิ่นรวมทั้งการจัด Craft Clinic เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผสมผสานองค์ความรู้กับความชำนาญเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านศิลปะ และหัตถกรรมท้องถิ่นของเกาะเกร็ดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดไปให้เป็น Soft Power ในอนาคต ส่งผลดีต่อการกระจายรายได้สู่ฐานรากของประเทศได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีการทำเวิร์คช้อป และการทำคราฟต์คลินิก จากบรรดาศิลปินทั้งจากในและต่างประเทศที่ได้รับทราบแล้ว สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวและนนทบุรี โดยชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารนนทบุรี ก็ยังจัดบูทจำหน่ายอาหารท้องถิ่นและอาหารอร่อยจากร้านค้า ในจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อาหารที่น่าสนใจ อาทิ ปลาร้าหลนกะทิ แกงเลียงหน่อกะลา ยาผักกูดหน่อกะลา ผัดไทยกุ้งสดพร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น สินค้าชุมชน ที่จะช่วยให้เกิด การขับเคลื่อนและกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดนนทบุรีมากยิ่งขึ้น โดยความสนับสนุนจากพัฒนาการอำเภอปากเกร็ดและเกษตรอำเภอปากเกร็ด นอกจากนั้นยังเปิดคอร์สสอนการทำกาแฟให้แก่น้อง ๆ ฟรี ตลอด 3 วัน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและรองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวในอนาคตและเพื่อให้งานนี้ ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวด้วย ทางผู้จัดงานได้จัดทำ อาร์ตเพลย์กราวด์ (The Art Playground) เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ปลดปล่อยจินตนาการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยการทำผ้าบาติกผืนเดียวในโลก ออกแบบและทำด้วยตนเอง D.I.Y. ในราคาพิเศษ เป็นการทำผ้าบาติกด้วยการเขียนลายด้วยเจลเย็น ไม่ต้องต้มหลอมละลายเทียนก่อนเขียน หรือนำไปต้มเมื่อระบายสีเสร็จ เพราะเจลเย็นนี้ สามารถซักออกได้ จึงลดขั้นตอน ง่ายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับ “เกาะเกร็ด” ตั้งอยู่ใน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ และมีความสำคัญของจังหวัดนนทบุรี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีภาพลักษณ์ที่ผสมผสานอย่างลงตัวในด้านวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ สิ่งธรรมชาติที่แวดล้อมรอบเกาะเกร็ด ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน อีกทั้งยังงดงามด้วยทัศนียภาพของแม่น้าเจ้าพระยาที่ถูกขุดขึ้น เพื่อเป็นเส้นทางลัดจนดูเหมือนโอบกอดเกาะเล็ก ๆ แห่งนี้ไว้ มีโบราณสถานและวัดวาอารามที่น่าสนใจ หลายแห่ง เช่น วัดปรมัยยิกาวาส วัดไผ่ล้อม วัดศาลากุน วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี วัดป่าเลไลยก์ เป็นต้น