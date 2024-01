“ศุภมาส” เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านพังงาฯ ผลงาน วชช.พังงา สร้างรสชาติอาหารพื้นถิ่น “The Taste of Phang nga” จากภูมิปัญญาชุมชนผสานองค์ความรู้จากการวิจัย

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง และคณะผู้บริหาร อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้อาหารและขนมพื้นบ้านพังงาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ทับปุด จ.พังงา ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ณ บ้านคลองบ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา น.ส.พวงเพชร ฤทธิพรพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพังงา นายอรรถพล ไตรศรี สส.จังหวัดพังงา และชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพ อ.ทับปุด จ.พังงา ทั้ง 10 กลุ่ม กว่า 300 คน ให้การต้อนรับน.ส.ศุภมาส กล่าวว่า อว. ดำเนินกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรี ทั้ง 10 กลุ่ม ของ อ.ทับปุด จ.พังงา ผ่านวิทยาลัยชุมชนพังงาในฐานะ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัด ซึ่งมี มรภ.ภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ได้ให้การสนับสนุนในเรื่องการให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งการทำการตลาด ตลอดจนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อนำความรู้มาพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงวิธีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ยอดขายและรายได้ก็เพิ่มมากขึ้น ทั้งการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์จากต้นเหนาทำให้เก็บไว้ได้นานขึ้น การแปรรูปมังคุดเป็นไซรัป ไวน์ มังคุดสามรสช่วยแก้ปัญหาราคาตกต่ำ ผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสานจากทางปาล์มน้ำมันสามารถแก้ปัญหาวัสดุทางการเกษตรเหลือใช้และลดปัญหาโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกสีธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ทางการตลาด ที่ อว.นำมาให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ทำให้ชุมชนมีรายได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนายสุพจน์ กล่าวว่า จังหวัดพังงาตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอันดามัน มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่เก่าแก่และน่าสนใจ ซึ่งปัจจุบันจังหวัดพังงาแบ่งกันปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ อ.เมือง อ.คุระบุรี อ.ทับปุด อ.กะปง อ.ตะกั่วทุ่ง อ.ตะกั่วป่า อ.ท้ายเหมือง และ อ.เกาะยาว ด้านวิทยาลัยชุมชนพังงาในฐานะ อว. ส่วนหน้าประจำจังหวัดพังงาเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักการ การศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน โดยมุ่งให้ประชาชนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมการที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งยังมุ่งสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นให้คนในชุมชนมีหลักคิดเชิงวิทยาศาสตร์สามารถพึ่งพาตนเองได้นำไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้าน น.ส.พวงเพชร กล่าวว่า ด้วยจังหวัดพังงามีความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารอย่างมากและมีความโดดเด่นที่เรียกว่า “ทุนทางวัฒนธรรม” ทำให้วิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งสร้างสรรค์พลังปัญญาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรม มีแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหาร โดยต่อยอดภูมิปัญญาและยกระดับเพิ่มมูลค่าเพื่อพัฒนาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบททุนทางปัญญาและทุนทางวัฒนธรรมดั้งเดิมจนเกิดเป็น The Taste of Phang nga คือ รสชาติที่เกิดจากการนำภูมิปัญญาของชุมชนมาประสานสร้างสรรค์เข้ากับองค์ความรู้จากการวิจัยของวิทยาลัยชุมชนพังงา จนเกิดเป็นความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชนเพื่อให้เป็นพลังของชุมชน The Taste of Phang nga ประกอบไปด้วย ชาน้ำผึ้ง เกี่ยมโก้ยข้าวไร่ดอกข่า ข้าวไร่ทรงเครื่อง มังคุดสามรส และท๊อฟฟี่น้ำตาลเหนา