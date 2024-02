ชาวเน็ตแห่แชร์ ลพบุรีเมืองลิง “Planet of the Apes” ด้านรัฐเดินหน้าแก้ปัญหาด้วยแนวคิด “คน เมือง ลิง”

ปัญหาเรื่องลิงล้นเขตเมืองลพบุรี สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนอย่างหนัก ทั้งยังกระทบการท่องเที่ยว กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 67 ที่ผ่านมา ผู้ใช้อินสตราแกรมชื่อ nhm_wpy ซึ่งเป็นช่างภาพสัตว์ป่าชาวต่างชาติ ได้โพสต์ภาพเด็กผู้หญิงกำลังเดินถือถุงเครื่องดื่มพร้อมใช้ปืนอัดลมทำท่ายิงขู่ลิงที่ดูพร้อมจะกระโจนมาฉกถุงได้ทุกเมื่อจากนั้นได้มีผู้นำภาพดังกล่าวไปตั้งกระทู้ Reddit (เรดดิท) จนกลายเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียล รวมถึงกลายเป็นไวรัลที่มีการแตกมีมออกไปอย่างมากมายต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชีรายชื่อ Narongdad Eiamtim ได้เผยแพร่ภาพลิงลพบุรีถือปืนอัดลม อาศัยอยู่ริมรั้วพระปรางค์สามยอด ใจกลางเมืองลพบุรี พร้อมระบุข้อความว่า“จากกระแสภาพเด็กถือปืนไล่ลิง สภาพเด็กคนนั้นหน้าจะโดนลิงแดกไปแล้ว อย่าท้าทายอำนาจลิง”หลังจากนั้นได้มีผู้นำภาพทั้ง 2 ไปดัดแปลงผ่านไอเดีย “Planet of the Apes” (พิภพวานร) จนเกิดการแชร์กันอย่างกว้างขวาง กับภาพเด็กผู้หญิงถือปืนขู่ลิงกับแคปชั่น “Rise of the Planet of the Apes” และภาพลิงถือปืน (ปลอม) พร้อมแคปชั่น “War for the Planet of the Apes” ซึ่งก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งไวรัลบนโลกโซเชียลสำปรับปัญหาเรื่องลิงล้นเมืองหรือลิงยึดเมือง จนสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับประชาชน ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเมืองลพบุรีนั้นมีมาช้านานแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ก.พ.67 ที่ผ่านมา 3 หน่วยงานของรัฐคือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เทศบาลเมืองลพบุรี และจังหวัดลพบุรี ได้ทำพิธีลงนาม MOU เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่าลพบุรีอย่างเป็นระบบแบบบูรณา โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของ “คน เมือง ลิง” ด้วยแนวคิด “ประชาชนสุขใจ ลิงปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน”นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่สิ่งที่เราจะต้องรีบทำคือทำอย่างไรให้ MOU ขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งวันนี้เชื่อว่าทุกฝ่ายพร้อมจะร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นการร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นการตัดข้อจำกัดในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ร.บ.สาธารณสุข ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนด ถ้าเรามาทำงานร่วมกันมันจะปิดข้อจำกัดตรงนี้นอกจากนี้ กรมอุทยานฯ กำลังเสนอร่างประกาศ ซึ่งอาศัยอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กำชับให้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องลิงในทุกพื้นที่ ซึ่งขณะนี้กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินการในหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรี หัวหิน ที่เพิ่งเซ็น MOU ไป โดยร่างประกาศตัวนี้จะให้อำนาจท้องถิ่นเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของสัตว์ป่าภายใต้ พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่าและรวมไปถึงไฟป่า เพื่อที่ท้องถิ่นจะได้สามารถดำเนินการหรือการจัดทำแผนงบประมาณในการที่เข้ามาแก้ไขปัญหาภายใต้กฎหมาย พ.ร.บ.สงวนคุ้มครองสัตว์ป่า จะเป็นการปิดข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายที่หลายคนบอกว่าท้องถิ่นไม่สามารถที่จะมาทำภายใต้กฎหมายสัตว์ป่าได้ เพราะว่าเป็นสัตว์อยู่ในบัญชีคุ้มครองอันนี้คือข้อจำกัดที่เราพยายามจะปิดทั้งหมดนายอรรถพล กล่าวต่ออีกว่า กรมอุทยานได้เสริมทีมงานของส่วนกลางเข้ามาร่วมกันมาช่วยกันคิดว่าจะเหลือลิงไว้เท่าไหร่ถึงจะพอเหมาะที่จะเป็นอัตลักษณ์ของเมือง เชื่อว่าการร่วมกันคนละไม้คนละมือจะสามารถแก้ไขได้และคงต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลง ซึ่งภายใน 6 เดือนคงต้องเริ่มที่จะมีการดำเนินการอะไรหลายเรื่อง ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เริ่มต้นด้วยกัน ซึ่งเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้ว เพราะฉะนั้นกอยากจะแจ้งถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่นี่ หรือแม้แต่กลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนขอให้มั่นใจได้ว่าวันนี้ทุกหน่วยพร้อมช่วยกันทำงานสำหรับ MOU ความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองลพบุรี มีประเด็นสำคัญในการร่วมมือประกอบไปด้วย ด้านการช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาลิง โดยเทศบาลเมืองลพบุรีจะจับลิงในเขตเมืองเก่าที่ทำหมันแล้วนำมาดูแลรักษาที่สถานอนุบาลลิง และ กรมอุทยานฯ จะมอบอำนาจการจับลิง และดูแลรักษาลิงในสถานอนุบาลลิงให้เทศบาลเมืองลพบุรีรวมทั้งสนับสนุนให้มีการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้านวิชาการ ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจับลิง การดูแลรักษาลิง การจัดการสุขภาพและสวัสดิการลิงในสถานอนุบาลลิง ด้านงบประมาณทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยกรมอุทยานฯ จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงกรง/คอก ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) เพื่อเตรียมการรองรับการเคลื่อนย้ายลิง และด้านการประสานงาน ทุกฝ่ายจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ด้วยความเรียบร้อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดด้านนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี กล่าวว่า การทำ MOU ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาลิงที่สร้างความเดือดร้อน โดยการจับลิง ทำหมันลิง ขังลิงในกรงได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขต เพราะกฎหมายยังไม่มีการแก้ไข ลิงเป็นสัตวป่าคุ้มครอง ทำอะไรกับลิงมันก็ผิดกฎหมายอยู่ดี แต่ครั้งนี้เป็นการทำสัญญากับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ในการแก้ปัญหาลิง ทางเทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมอยู่แล้ว ซึ่ง 3 ฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาลิงในเขตเมืองเก่า โดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันของ "คน เมือง ลิง" อีกด้วย