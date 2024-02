โซเชียลแห่แชร์ Then & Now จากลิงลพบุรีถูกเด็กเอาปืนจ่อ ล่าสุด ถือปืนเกาะรั้วพระปรางค์สามยอด

กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลขณะนี้ กับภาพของนักเรียนหญิงรายหนึ่งที่กลับจากซื้ออาหาร ต้องใช้ปืนอัดลมขู่ลิงจำนวนมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าหาและแย่งชิงอาหาร บริเวณใจกลางเมืองลพบุรี โดยภาพดังกล่าวมาจากซบุ๊กเพจ “Wildlife Photographer of the Year”ต่อมาได้ปรากฎภาพที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Narongdad Eiamtim ได้เผยแพร่ภาพลิงลพบุรีถือปืนอัดลม อาศัยอยู่ริมรั้วพระปรางค์สามยอด ใจกลางเมืองลพบุรี พร้อมระบุข้อความว่า“จากกระแสภาพเด็กถือปืนไล่ลิง สภาพเด็กคนนั้นหน้าจะโดนลิงแดกไปแล้ว อย่าท้าทายอำนาจลิง”ภาพที่สาม มีชาวเน็ตส่งต่อภาพที่เป็นการนำภาพลิงลพบุรีทั้งสอง มาดัดแปลงเข้ากับชื่อภาพยนตร์ดัง RISE OF THE PLANET OF THE APES และ WAR FOR THE PLANET OF THE APES