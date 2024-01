สตูดิโอ บวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ “ผู้เช่า (The Tenant)“ นำแสดงโดย “อำภา ภูสิต” และ “ปีโป้ ณัชพัณณ์”

บริษัท วี-เลิฟ สตูดิโอ บริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรเพื่อสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพระดับสากล ผู้อยู่เบื้องหลังซีรีส์ดังมาแล้วหลายต่อหลายเรื่องสู่ระดับสากล นำทีมโดย “แบ็งค์ชาติ กิตตินันทณา” ประธานบริหารบริษัท v-love studio และ “พฤฒ เกตุสุริยงค์” Co Founder โดยมีคุณ “กฤษณะ เทพเจริญ” คณะที่ปรึกษา เป็นประธานในพิธีบวงสรวง V-love studio จัดงานบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องใหม่ “ผู้เช่า (The Tenant)”ภาพยนตร์แนวผี หลอน ระทึกขวัญ ปนสืบสวนสอบสวน อีกหนึ่งผลงานคุณภาพของ บริษัท วี-เลิฟ สตูดิโอ ที่ภูมิใจนำเสนอผู้ชมนอกจากนี้ภาพยนตร์ “ผู้เช่า (The Tenant)“ ยังได้ทีมงานคุณภาพมารับหน้าที่ผลิตโปรดักชั่น ระดับมืออาชีพ กำกับโดย อนันต์ รัศมี เขียนบทโดย ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา และถ่ายทอดภาพโดย อ.ประยุกต์ ศีทองกุล Photographer director ควบคุมการผลิตโดย ทีม V-love studio ร่วมด้วยนักแสดงมืออาชีพอย่าง อำภา ภูสิต, ปีโป้ ณัชพัณณ์ ปรมะเจริญโรจน์ , บอส พรพิพัฒน์ คุณิศร , แทน กิตตินันท์ การมงคลวณิชย์ , พราว อุรุชา กระสายแก้ว , มาร์ค คนัสนันท์ นักตะเฆ่ ,ไข่มุก ศิรีนน์ พงษ์พันธ์ , แฟร้ง วรชัย อารีวงค์ , นักเก็ต ศุภสิน กาญจนวิสิษฐผล , บูม ระวีพรรณ ศิริวัฒนา และนักแสดงอื่นๆอีกมากมาย เข้าร่วมงานบวงสรวงในครั้งนี้ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อเช้าวันที่ 27 มกราคม 2567 โดยฤกษ์บวงสรวงเริ่ม 09.09 น.เรื่องย่อ เรื่องราวของ “ผู้เช่า (The TENANT)“ มีเหตุหญิงสาวฆ่าตัวตายในหอพักแห่งหนึ่ง ทำให้หอพักแห่งนี้ผู้เช่าต่างพากันย้ายออกและเหลือผู้เช่าเพียงไม่กี่คน จนวันหนึ่งมาร์ชนักศึกษาคณะนิเทศได้เข้ามาเช่าหอพักแห่งนี้ เพราะมีค่าเช่าที่ราคาถูกและตอนนี้เขาเองก็ถังแตกแบบสุดๆ จนเขาได้รับรู้ความจริงว่าที่ห้องเช่าราคาถูกมากขนาดนี้สาเหตุเพราะมีการฆ่าตัวตาย แต่เขาก็ยังคงต้องอยู่ในห้องเช่านี้ต่อไปเพราะช่วยเขาประหยัดและเหลือเงินใช้จ่ายเพียงพอกับค่าใช้จ่าย และมีผู้อาศัยในห้องเช่าแห่งนี้ที่ล้วนแล้วแต่ใจดีกับเขา มีป้าธิดาเจ้าของห้องเช่าที่ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีนิดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เงียบและไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ก๊อตนายแพทย์หนุ่มที่เป็นมิตรกับทุกคนรวมทั้งเป็นคนที่เขาสนิทที่สุดด้วย และซอลนักศึกษาแพทย์แฟนคุณหมอซึ่งทำให้เขารู้สึกปลอดภัยกับหอพักแห่งนี้ มีเพียงเฟยหนุ่มเกเรลูกเจ้าของหอพักที่คอยระรานและสร้างความเดือนร้อนให้กับคนในหอพัก และความน่ากลัวของผีที่อยู่ในหอพักแห่งนี้ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหอพัก แต่วันหนึ่งชายหนุ่มก็ได้ล่วงรู้ความจริงถึงสาเหตุการตายของหญิงสาวว่าเธอเองไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่กลับกลายเป็นฝีมือของคนในหอพักที่เขาไว้ใจชายหนุ่มพยายามขอความช่วยเหลือจากคนอื่นๆในหอพักแต่เขากลับพบเจอกับสิ่งที่เลวร้ายและน่ากลัวจนทำให้เขาได้รับความอันตราย เขาจะรอดพ้นจากฝีมือของผี หรือฝีมือของคนได้หรือไม่ และเรื่องราวในหอพักนี้จะเป็นอย่างไร…………..และระหว่างผีและคนใครจะน่ากลัวกว่ากัน ร่วมพิสูจน์พร้อมกัน เร็วๆนี้ ภาพยนตร์โดย V-Love Studio #ผู้เช่า