TAAC จัดประมูลศิลปะครั้งสำคัญ “Let’s Crossover”

The Art Auction Center (TAAC) บริษัทประมูลศิลปะชั้นนำของไทย ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปะโดยศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศมากกว่า 130 ชิ้นมาประมูล จัดงานประมูลผลงานศิลปะครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Let's Crossover” วันที่ 6-16 ก.ค. 65 เวลา 11.00-19.00 น. (เฉพาะวันที่ 16 กรกฎาคม เปิดให้เข้าชมได้ถึงเวลา 12.30 น.) ณ RCB Galleria 1 และ RCB Photographers' Gallery 1 ชั้น 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

งานประมูลจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 16 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประมูล RCB ชั้น 4 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

ชมผลงานของศิลปินระดับแนวหน้า 6 กลุ่มเนื้อหาเรื่องราวศิลปะ ทั้งผลงานของศิลปินชั้นครูและผลงานโดดเด่นของศิลปินรุ่นใหม่มาแรง ซึ่งล้วนได้การยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

สำหรับไฮไลท์ชิ้นงานเด็ดๆ ในการประมูล ประกอบด้วย

“จิตมุ่งสู่การหลุดพ้น” (เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์) ภาพเขียนมูลค่าสูงสุดในงานนี้ ราคาเปิด 4.9 ล้าน ราคาประเมิน 6-7 ล้านบาท เป็นภาพสีอะคริลิกบนผืนผ้าใบปี 2549 งานในลักษณะนี้ของอาจารย์เฉลิมชัยไม่เคยนำออกมาประมูลมานานเป็น 10 ปีแล้ว เป็นชิ้นงานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของศิลปิน

“Silpa Bhirasri” (ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี) เป็นภาพวาดอาจารย์ศิลปะ พีระศรี สมัยยังหนุ่มอยู่ที่ฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ผมปลิว แว่นมีประกายสะท้อนแสง เป็นภาพลายเส้นขนาดใหญ่ วาดขึ้นเพื่อทำโปสเตอร์งานวันศิลป พีระศรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในปี 2562 ผู้ประมูลจะได้ภาพออริจินัล โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นศิลปิน และภาพเอ็นเอฟทีไปด้วย

“แป้งร่ำ” (จักรพันธุ์ โปษยกฤต) ภาพผู้หญิงใส่ชุดไทย หนึ่งในชิ้นงานที่มีชื่อเสียงและหายาก อาจารย์จักรพันธุ์ไม่ได้วาดรูปใหม่มาหลายปีแล้ว อีกทั้งภาพเก่าๆ ก็ไม่นำออกขาย เพราะจะรวบรวมไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ซึ่งกำลังก่อสร้าง ภาพนี้เป็นงานสีน้ำชิ้นไม่ใหญ่ แต่พิเศษตรงที่ ศิลปินวาดสีน้ำโดยไม่ร่างก่อน คิดภาพไว้ในหัวแล้วก็ปาดออกไปเลย

“ทะเลมรกต” (ประเทือง เอมเจริญ) ภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ แนวแอ็บสแตรคท์ วาดแสงได้สวย ราคาเริ่มต้นไม่ถึงล้านบาท เป็นงานที่ต่างชาติเองก็ให้ความสนใจ

นอกจากนี้ ยังมี ผลงาน “Appear” (ก้องกาน), “Where No Once Stands Alone.” (ซันเต๋อ), “Forbidden Suit” (ไลน์ เซ็นเซอร์) และ “People Always Leave. Don't Get Too Attached.” (มอลลี่) ของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงขณะนี้อีกด้วย

พิเศษ! พบกับผลงานของพระเอกสายอาร์ต ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี เต-ตะวัน วิหครัตน์ และ เอิร์ท-พิรพัฒน์ วัฒนเศรษสิริ จาก GMM ที่นำภาพถ่ายและภาพวาด ซึ่งแสดงถึงความสามารถอันน่าทึ่งของพวกเขา มาร่วมประมูลเพื่อมอบรายได้ให้กับการกุศล