“หมาก - คิม” โพสต์ขอบคุณทุกคนในช่วงเวลาพิเศษเซอร์ไพรส์ขอแต่งงาน ยังคงรู้สึกเหมือนความฝัน

หลังจากพระเอกหนุ่มสร้างเซอร์ไพรส์สุดฟิน ด้วยการคุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทางด้านของได้โพสต์ภาพหวานสวมกอดคิมเบอร์ลี่ที่ในนิ้วสวมแหวนเพชรเม็ดโตลงอินสตาแกรม ประกาศข่าวดีว่าพร้อมสละโสดแล้ว กับแคปชั่นว่าและทางด้านของก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์หวานๆ พร้อมกับแคปชั่นตอบตกลงไปแล้วนั้นล่าสุดทั้งสองก็ได้มาโพสต์โมเมนต์สุดหวาน ทั้งคลิปและภาพขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทริปเซอร์ไพรส์นี้ โดยได้มีข้อความสุดซึ้งว่า“ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับผมกับน้องขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพและความช่วยเหลือขอบคุณสำหรับน้ำใจขอบคุณที่มานั่งคุยกันยันเช้าขอบคุณที่โตมาด้วยกันขอบคุณที่มาอยู่ในช่วงเวลาที่แสนพิเศษนี้ด้วยกันคำว่าขอบคุณคงไม่พอ 🤍สำหรับครอบครัว พี่ๆเพื่อนทุกๆคนที่คอยสนับสนุนและอยู่ในทุกช่วงเหตุการณ์ของชีวิตขอบคุณที่ส่งเสริมให้เราได้มีวันนี้ครับ@kugimiyas@urassayas@pokmindset@margie_rasri@itthi_”ด้านก็ได้ออกมาโพสต์ว่า“Still feels like a dream but dreams do come true with friends like you..Ahhh guys!!This is so hard to put down into words (without crying) To say how deeply thankful and blessed we are..Thank you so so much for all the arrangements and effort for making this day even more special thank you for waiting and hiding in small tunnels for 3 hours! So sorry Thank you for booking hotels back and forth Thank you for flying all the way to Switzerland And thank you for being our best Photographer, videographer, director and best surprising team ever!! The last 2 days in Switzerland was such a magical moment and the happiest days of our life’s.. Thank you is not enough And this goes out to you guys too @margie_rasri @pokmindset love you all soo much for life❤️ @kugimiyas @urassayas @itthi_”(ยังคงรู้สึกเหมือนฝัน แต่ความฝันเป็นจริงกับเพื่อนเช่นคุณ..อ่า พวกคุณ!! มันยากที่จะพูดออกมาได้ (โดยไม่ร้องไห้) ที่จะบอกว่าเรารู้สึกขอบคุณและมีความสุขอย่างสุดซึ้ง..ขอบคุณมาก มากสำหรับการเตรียมการและความพยายามทั้งหมดเพื่อทำให้วันนี้พิเศษยิ่งขึ้น ขอบคุณที่รอและซ่อนตัวอยู่ในอุโมงค์เล็กๆ เป็นเวลา 3 ชั่วโมง! ขอโทษค่ะ ขอบคุณสำหรับการจองโรงแรมทั้งไปและกลับ ขอบคุณที่บินไปสวิสเซอร์แลนด์ และขอบคุณที่เป็นช่างภาพ ช่างวิดีโอ ผู้กำกับ และทีมเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดของเรา!! 2 คนสุดท้าย วันที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นช่วงเวลาที่วิเศษและเป็นวันที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเรา .. ขอบคุณยังไม่พอ และสิ่งนี้ก็ส่งถึงพวกคุณเช่นกัน @margie_rasri @pokmindset รักคุณทุกคนมากสำหรับชีวิต)