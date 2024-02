9 ไฮไลต์ “เซ็นทรัล นครสวรรค์” แลนด์มาร์กใหม่ จุดเช็กอิน กิน-เที่ยว-ช้อป แห่งภาคเหนือตอนล่าง-กลางตอนบน

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก เพจ Central Nakhon Sawan



เปิดตัวอย่างเป็นทางการ กันไปแล้วสำหรับเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสตอบรับที่ดี มีประชาชนมาร่วมในวัน Grand Opening อย่างล้นหลามเซ็นทรัล นครสวรรค์ เป็นโครงการมิกซ์ยูสโมเดลใหม่ใจกลางเมือง ที่สร้างขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Everyday On Cloud สุขทุกวัน ที่สวรรค์นคร” เป็นแลนด์มาร์กของการช้อปปิ้ง กิน-เที่ยว พักผ่อน แห่งภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน ซึ่งตอบโจทย์ทุกเจนเนอเรชั่นและไลฟ์สไตล์ในทุกมิติเซ็นทรัล นครสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีเนื้อที่ 42 ไร่ ประกอบด้วย ศูนย์การค้า, โรงแรม 200 ห้อง, คอนโดมิเนียม และ Urban Park ขนาดใหญ่ ทั้งยังมี Neighbouring Component อย่างโรงพยาบาลชั้นนำที่เชื่อมโยงอยู่บนโครงการอีกด้วยนอกจากนี้ เซ็นทรัล นครสวรรค์ ยังมี 9 ไฮไลต์ ให้เช็กอิน กิน เที่ยว ช้ปปิ้ง กันอย่างเพลิดเพลิน ได้แก่: เซ็นทรัล นครสวรรค์ พร้อมสร้างความสุขทุกวัน บนพื้นที่กว่า 76,000 ตร.ม. ที่รวมแบรนด์ดัง ร้านค้าชั้นนำ และร้านอาหารกว่า 200 แบรนด์มาไว้ในที่เดียว และยกทัพร้านค้าแบรนด์ดังที่เลือกปักหมุดโลเคชั่นเปิดที่เซ็นทรัล นครสวรรค์เป็นครั้งแรก อาทิ• Fashion: Adidas, Birkenstock, Beautrium, Crocs, Cps-Chaps, CC Double O, Converse, Levi’s, Lyn, Lyn Around, Jaspal, Jelly Bunny, Muji, New Balance และ Uniqlo• Food: Bonchon, Boost Juice, Gaga, Kansei Sushi, Laem Charoen, Passion Brew Café, Sukishi Korean Charcoal Grill, Zen, Fresh Me, Fuji, Inthanin, Kamu, Katsuya, Koi The, Laoyuan, Ochaya, Oishi Ramen, Olino, Ootoya, Pepper Lunch, Salad Factory, Woo Gogi และ Yaki-Otori• IT & Specialty: I Studio, TG Fone, Shichida, Playsound, โรงเรียนกวดวิชานครสวรรค์สอนเสริม The G, Apex, The Klinique และ Gangnam Clinic: มีการนำเทรนด์ Sustainability มาผสมผสานกับเทรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกเจนเนอเรชั่นในทุกมิติ ประกอบด้วย ศูนย์การค้าฯ, คอนเวนชั่นฮอลล์, โรงแรม, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาล และ Urban Park พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่3.ฟอร์มทีมผนึกกำลังกลุ่มเซ็นทรัล: ครั้งแรก เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ในคอนเซ็ปต์ใหม่และใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน Tops Market, Supersports, Power Buy, B2S และ OfficeMate พร้อมด้วย Magnet แบรนด์ SF Cinema, Jetts Fitness และ Joyliday Plus: ต้นไม้มงคลประจำศูนย์การค้าฯ ช่วยเสริมมงคลเรื่องเงินทอง: หยิบไอคอนิก “ปากน้ำโพ” ที่มีแม่น้ำ 4 สายไหลมาบรรจบกัน ผสมผสานกับ “Thai-Chinese Culture” เพื่อดีไซน์ Façade (ด้านหน้าอาคาร) และโครงหลังคา ให้เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและมีความโดดเด่น พร้อมสร้าง Good Vibes Ambience บริเวณโดยรอบศูนย์การค้าฯ ด้วย “ต้นเสลา” สีม่วงชมพูสลับขาว ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครสวรรค์: ด้วย Location ที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นใจกลางเมือง ล้อมรอบด้วยสถานที่ราชการ สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานที่สำคัญของจังหวัด จึงเป็น Transportation Hub ที่ครบครัน เดินทางสะดวก เข้า-ออกได้ถึง 5 ช่องทาง พร้อมยกระดับความสะดวกสบายรับเทรนด์ Eco-Friendly เพื่อให้ทุกชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กับบริการ EV Charger Station รองรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถเชื่อมต่อและเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อ Connecting the dots ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้: อัดแน่นด้วย Event และเทศกาลที่สร้าง New Experience ให้กับชาวนครสวรรค์และทุกคน เพื่อชู Local Essence ผสมผสาน Art & Cultural Co-Creation ของเมืองให้ก้าวสู่ระดับประเทศและระดับโลก พร้อมส่งเสริม Local Community อย่างยั่งยืน: นครสวรรค์มีการแสดงเชิดสิงโตมากที่สุดถึง 5 สายพันธุ์ที่แรกและที่เดียวในไทย เซ็นทรัล นครสวรรค์ จึงครีเอทเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขผ่าน Mascot สิงโตและเสือ 5 ตัว ตัวแทนของชาวจีนทั้ง 5 เชื้อชาติ ได้แก่ สิงโตกวางตุ้ง, สิงโตทองฮากกา, สิงโตฮกเกี้ยน, สิงโตแต้จิ๋ว และเสือไหหลำ: เอาใจสาย Content และ Instagrammable กับมุมถ่ายรูปสุดลับที่ไม่ลับ! ดึงกิมมิกนครสวรรค์ สร้างสรรค์และออกแบบลวดลายศิลปะบนฝาท่อ เพื่อรอให้ทุกคนมาเช็กอิน ทั้ง 5 ชิ้นงานทั่วศูนย์การค้าฯ