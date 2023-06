CPN ดีเดย์เปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” 29 พ.ย.นี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัลพัฒนา เผยฤกษ์ดีเตรียมเปิดโครงการ “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” (Central Westville) อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นี้ พร้อมผนึกกำลังแบรนด์ดังรวมกว่า 300 ร้านค้า เตรียมสร้างปรากฏการณ์บุกเบิกย่านครั้งใหญ่ ยกระดับกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก เชื่อมย่านราชพฤกษ์-สาทร รับการขยายตัวของเมือง ชูจุดแข็งผู้นำเบอร์หนึ่งศูนย์การค้าด้วยการพัฒนา The Evolution of Semi-Outdoor Retail Model และครั้งแรกกับการดีไซน์ Integrated People & Pet Journey ตอบโจทย์ลูกค้าไลฟ์สไตล์ระดับบนและรักสัตว์ พร้อมการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติทุกมิติในคอนเซ็ปต์ The Bonding Park เชื่อมโยงพื้นที่ทั้ง Indoor-Outdoorดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “ทุกโครงการของเซ็นทรัลพัฒนา เราตั้งใจสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับเมือง สำหรับการเปิดตัวเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เทียบได้กับการยกระดับและสร้างย่านครั้งใหญ่ เป็นหมุดหมายสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพของย่าน ปักหมุดราชพฤกษ์เชื่อมต่อสาทร เทียบเท่าการบุกเบิก New CBD ให้กับกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตกโดยจะเป็นการยกระดับวงการค้าปลีกและชีวิตเมือง ได้แก่ 1) New Retail Model: การออกแบบศูนย์การค้าที่จะเป็น New Prototype หรืออีกขั้นของการพัฒนา Semi-Outdoor Mall และการเป็น Low-Carbon Mall แห่งแรกของเรา 2) New Journey: ครั้งแรกของการ merge รวม journey ของลูกค้าและสัตว์เลี้ยงด้วยแผนกลยุทธ์การตลาด Integrated People & Pet Journey มอบประสบการณ์ทั้งลูกค้าที่เป็น Pet Lover และประสบการณ์ที่สัตว์เลี้ยงแสนรักจะได้รับไปพร้อมกัน และ 3) New Merchandise-Mix: ยกทัพแบรนด์ดังและแบรนด์ชั้นนำครบทุก Category ทั้งร้านที่เปิดเป็นครั้งแรกในไทย, ร้านดังเป็นกระแส, และร้านยอดนิดยมที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ๆพร้อมด้วยธุรกิจในกลุ่มเซ็นทรัล อาทิ Central Department Store, Tops, Power Buy, B2S, Supersports, OfficeMate, Auto1 ทั้งหมดนี้เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าไลฟ์สไตล์ระดับบน มีกำลังซื้อสูงที่อาศัยในย่านราชพฤกษ์และบริเวณโดยรอบ ครอบคลุมผู้คนกว่า 4 แสนคนใน Catchment Areaเปิดลิสต์แบรนด์ดังปักหมุดย่านเวสต์วิลล์Food Destination ดีที่สุดในย่าน เอ็นจอยแบบ All-Day Dining ตั้งแต่เช้าจนดึก พบกับร้านดังในเครือ iberry ทั้ง ‘อันเกิม-อันก๋า’, ‘เบิร์นบุษบา’, ‘รสนิยม’, ‘โรงสีโภชนา’ ร่วมด้วยร้านดังมากมาย อาทิ ร้าน ‘ปณิชา by ปรายระย้า’ ร้านอาหารไทยปักษ์ใต้ในเครือร้านปรายระย้าที่การันตีด้วย “มิชลิน ไกด์” รางวัล บิบ กูร์มองด์, ร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้ง HONG BAO, MOMO PARADISE คอนเซ็ปต์ใหม่กับชาบูต้นตำรับญี่ปุ่นขนานแท้ที่มีแฟนคลับมากที่สุดในไทย, ร้านดังจากเกาหลีทั้งร้านปิ้งย่าง NICE TWO MEAT U และบรั้นช์คาเฟ่ DALMATIAN (ดัลเมเชี่ยน), SAEMAEUL, ร้านอาหารญี่ปุ่น นำโดย SUSHIRO, YAKINIKU LIKE, SHIKO UDON BAR, KOGORO KATSU, SHIZEN SHABU, SUSHI SEKI และ BARISTART COFFEE ร้านกาแฟดังจากฮอกไกโด ญี่ปุ่น เปิดสาขาแรกในไทย ร่วมด้วย NANA COFFEE ROASTER ร้านกาแฟสเปเชียลตี้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว, CATH KIDSTON TEAROOM ดื่มด่ำกับห้องน้ำชาสไตล์อังกฤษ และ PARIS MIKKI ร้านขนมฝรั่งเศสขนานแท้ชื่อดัง และร้านอาหารดังอีกมากมายFashion จัดเต็ม กับแบรนด์ดังที่คัดสรรมาเพื่อชาวราชพฤกษ์ นำโดย UNIQLO, MUJI ที่มาพร้อมกับ Coffee Corner ร่วมด้วย JASPAL, CPS CHAPS, LYN, PANDORA, BIRKENSTOCK, LUSH, ADIDAS, PUMA, REV RUNNR, SKECHERS, และ BEAUTRIUMสายบิวตี้ ได้แก่ ROMRAWIN, SIAM LASERC CLINIC (SLC), OWNDAYS, WATSONS, LUXOPTIC ซึ่งทั้งหมดมาในคอนเซ็ปต์ใหม่ ร่วมด้วย APEX, THE KLINIQUE, V SQUARE, และ MILK KIDS SALON & NAILSยกระดับความฟิตกับฟิตเนสระดับพรีเมียม JETTS BLACK พร้อมทั้งพื้นที่ของศูนย์การค้าที่มี Rooftop Running Trackเดสติเนชั่นของทุกเจเนอเรชั่น ตื่นตากับนวัตกรรมใหม่ของโรงภาพยนตร์เหนือจินตนาการแห่งแรกในเมืองไทยจาก Westville Cineplex และสนุกตื่นเต้นสุดท้าทายกับ SkyRise Adventure โรพคอร์สที่ใหญ่ที่สุดในเมือง กิจกรรมวัดใจผจญภัยบนเส้นเชือกคอมมูนิตี้ของ ‘Petsumer’ พาบัดดี้แสนรักมาทานข้าวที่ร้านอาหาร Pet-Friendly เดินเล่นด้วยกันในโซน Semi-Outdoor ทั้งหมด และโซน Buddy Yard พร้อมด้วยสินค้าและบริการครบครันที่ร้าน Pet ‘n Meเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ มูลค่าโครงการรวมกว่า 6,200 ล้านบาท บนที่ดิน 40 ไร่ พื้นที่ GFA 93,000 ตร.ม. เตรียมพลิกย่านสู่ Upper-Class Lifestyle ของกรุงเทพฯ ตะวันตก ดึงดูดลูกค้ากำลังซื้อสูงจากโครงการที่อยู่อาศัยระดับ High-End ในย่านราชพฤกษ์ เจาะทาร์เก็ตกำลังซื้อสูงกลุ่ม Affluent & Quality Lifestyle เตรียมเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 29 พ.ย.