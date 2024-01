เปิด “เซ็นทรัล นครสวรรค์” พุธ 31 ม.ค.นี้

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ของไทยในรูปแบบ Retail-led mixed use ได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล, ที่พักอาศัย, อาคารสำนักงาน และโรงแรมทั่วประเทศ เดินหน้ายกระดับโครงการมิกซ์ยูส ปักหมุดนครสวรรค์ ปั้นเมืองเศรษฐกิจแห่งใหม่ ประกาศเตรียมเปิด “เซ็นทรัล นครสวรรค์” โครงการมิกซ์ยูสโมเดลใหม่แห่งอนาคต ศูนย์การค้าลำดับที่ 41 ของเซ็นทรัลพัฒนา พร้อมเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งภาคกลางตอนบน ยกระดับและเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น เสริมทัพความแข็งแกร่งเต็มรูปแบบ ด้วยศูนย์การค้าฯ, คอนเวนชั่นฮอลล์, โรงแรม, คอนโดมิเนียม และครั้งแรกกับ Neighboring Component อย่างโรงพยาบาลสินแพทย์ และMulti Generation Space ขนาด 2 ไร่ พร้อมเป็น Completed Lifestyle Shopping Destination ที่รวมแบรนด์ลิสต์ครบครันและมากที่สุดในภาคกลางตอนบน กว่า 200 แบรนด์ โดย “เซ็นทรัล นครสวรรค์” จะเปิดให้บริการ 31 มกราคม 2567 ในคอนเซ็ปต์ “สุขทุกวัน ที่สวรรค์นคร” จัดเต็มกับ 12 วัน 12 ไฮไลต์ ฉลองเปิดศูนย์การค้าฯสุดยิ่งใหญ่ มอบ Unexpected Experience ให้กับชาวนครสวรรค์และทุกคนที่เดียว ที่เติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างครบครัน “เซ็นทรัล นครสวรรค์” สุขทุกวัน ที่สวรรค์นครดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นครสวรรค์ คือ Hidden Gems ที่มีศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่ง เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภาคกลางและภาคเหนือ รวมถึงการขยายตัวของเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งจาก Future Mega Infrastructures รถไฟความเร็วสูง และส่วนต่อขยายของทางรถไฟสายเหนือ ที่เมืองนี้ยังมี Logistic Hub สำคัญ และมีเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ และภูเก็ต และเซ็นทรัลพัฒนาในฐานะ Place Maker ผู้พัฒนาพื้นที่แห่งอนาคต เราได้มองเห็นศักยภาพของนครสวรรค์และการเติบโตของจังหวัดในทุกๆด้าน เราจึงสร้าง “เซ็นทรัล นครสวรรค์” ให้เป็นโครงการมิกซ์ยูสแห่งอนาคตอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็น Magnet สำคัญที่ดึงดูด Prosperity ของจังหวัดนครสวรรค์ในทุกมิติ บนทำเลศักยภาพใจกลางเมือง เพื่อให้นครสวรรค์เป็น New Great Attraction เป็นเมืองที่ทุกคนอยากมาเยือน พร้อมช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับคนในจังหวัดอย่างยั่งยืน”‘เซ็นทรัล นครสวรรค์’ ศูนย์กลางการใช้ชีวิตแห่งภาคกลางตอนบน ยกระดับและเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ในทุกมิติ ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่น ประกอบด้วย ศูนย์การค้าฯ คอนเวนชั่นฮอลล์, โรงแรม, คอนโดมิเนียม, โรงพยาบาลสินแพทย์ และ Multi-Generation Space พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมือง พร้อมดีไซน์ศูนย์การค้าผ่าน Inspiration ของจุดเด่นนครสวรรค์ อย่าง ‘ปากน้ำโพ’ ที่มีแม่น้ำ 4 สายไหลมาบรรจบกัน ผสาน ‘Thai - Chinese Culture’ สะท้อนผ่าน Interior และ Exterior Design ให้เป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยและโดดเด่นปักหมุดเป็น Landmark of Quality Lifestyle & Living ด้วย 5 Strong Magnets Highlight ได้แก่1. รวมแบรนด์ลิสต์ครบครันและมากที่สุดในภาคกลางตอนบน กว่า 200 แบรนด์ไว้ในที่เดียว และยกทัพกว่า 60 แบรนด์ดังเลือกปักหมุดเปิดที่เซ็นทรัล นครสวรรค์ครั้งแรกในจังหวัด ตอบโจทย์การเป็น Completed Lifestyle Shopping Destination อาทิ• Fashion & Lifestyle: Uniqlo, Muji, Adidas, Birkenstock, Beautrium, Crocs, Cps-Chaps, CC Double O, Converse, Levi’s, Lyn, Lyn Around, Jaspal, Jelly Bunny, The Next, Glazziq, และ Optical 88• Food: Bonchon, Boost Juice, GAGA, Kansei Sushi, Laem Charoen Seafood, Passion Brew Café, Sukishi Korean Charcoal Grill, Zen Restaurant, Fresh Me, Fuji Japanese Restaurant, Inthanin, Kamu, Katsuya, KOI The, Laoyuan, Ochaya, Oishi Ramen, Olino, Ootoya, Pepper Lunch, Salad Factory และ Otori-Yaki• IT, Education & Beauty Clinic: I Studio, TG Fone, Shichida, Playsound, โรงเรียนกวดวิชานครสวรรค์สอนเสริมThe G, The Klinique, Gangnam Clinic, Nitipon Clinic, และ Infinity Medialครั้งแรกกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแรกที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางตอนบน ที่มุ่งเติมเต็มและมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สมบูรณ์แบบบนพื้นที่ 13,500 ตร.ม. ในคอนเซ็ปต์ Chinese Village ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดนครสวรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในทุก ๆ วันของชีวิต ครบครันทุกความต้องการ ทั้งความงาม แฟชั่น สินค้าแม่และเด็ก และสินค้าตกแต่งบ้าน ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ทุกเพศ ทุกวัย ด้วยกลุ่มสินค้ากว่า 500 แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Lancome, Estee Lauder, Mac, Bobbi Brown, Samsonite, Dyson Nespresso ฯลฯ สะดวกเหนือระดับกับการช้อปปิ้งด้วยบริการที่ดีที่สุด เสมือนบ้านหลังที่ 2 ไม่ว่าจะเป็น Personal Shopper on Demand โทร.1425 กด 3 ที่พร้อมอำนวยความสะดวกและแจ้งสิทธิพิเศษให้เหล่านักช้อปอย่างครบครันจากผู้เชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้าของทางห้างฯ บริการ Central Call & Shop (การสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรศัพท์) Chat & Shop ที่ Line @CentralOfficial หรือ ผ่านเฟซบุ๊กwww.facebook.com/CentralDepartmentStore (การสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Line Official และ Facebook) รวมถึงช่องทาง TikTok Shop: Central Department Store, Central App ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ และ เว็บไซต์ www.central.co.th ตั้งเป้าหมายในการช่วยยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดนครสวรรค์ และดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับชุมชน โดยใช้งบการลงทุนกว่า 500 ล้านบาท รวมถึงกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล Tops, Supersports, Power Buy, B2S, OfficeMate พร้อมด้วย Magnet Anchors แบรนด์อย่าง SF Cinema และ Jetts Fitness2. Multi-Generation Space พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ กว่า 4,000 ตร.ม. ที่รองรับคนทุกวัยและทุกครอบครัวได้มี Quality Time ที่ดีร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น Kids Playground, Pet’s Park และเอาใจคนรักสุขภาพกับโซน Longevity Space ที่ดีไซน์ให้เป็น Vertical Walkway รวมถึง Elderly Special Services สำหรับผู้สูงวัย ที่พร้อมให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน3. Health & Wellness มี Neighboring Component อย่างโรงพยาบาลสินแพทย์ในแผนของโครงการ เพื่อเป็นมิกซ์ยูสแห่งอนาคตที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยได้ดีไซน์ Wellness Zone เพื่อรองรับและเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ โซน Fitness, Sport Anchors และ Beauty Services4. Art & Culture ออกแบบแต่ละโซนให้เชื่อมโยงกันในแบบ Holistic View พร้อมครีเอทจุดเช็คอินถ่ายรูปกับ 5 Hidden Photo Spot ที่ดึงกิมมิกนครสวรรค์ มาสร้างสรรค์ลวดลายบนฝาท่อ 5 จุด ทั่วศูนย์การค้าฯ นอกจากนี้ ยังครีเอทสัญลักษณ์แห่งความสุขผ่าน Mascot สิงโตและเสือ 5 ตัว เชื่อมโยงกับการแสดงเชิดสิงโตของนครสวรรค์ที่มีมากที่สุดถึง 5 สายพันธุ์ที่แรกและที่เดียวในไทย5. EV Charger Station รับเทรนด์ Eco-Friendly กับบริการ รองรับลูกค้าที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และเป็น Transportation Hub ที่ครบครัน ล้อมรอบด้วยสถานที่สำคัญของจังหวัด เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง เพื่อ Connecting-the-dots ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้ รวมถึงมี Parking Lots ที่รองรับรถยนต์กว่า 1,650 คัน และรถมอเตอร์ไซค์ 1,200 คันสร้าง Awakening City ผลักดัน Local Economic Festivals ชูอัตลักษณ์เมืองสู่ระดับประเทศ สนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทุกเทศกาลของจังหวัด เพื่อทำให้นครสวรรค์เป็นเมืองที่มี Spotlight โดดเด่นด้วยอีเว้นท์ตลอดปี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองด้วย Art & Cultural Co-Creation Events อาทิ งาน Thailand Coffee Hub เทศกาลกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ, งาน OTOP Roadshow สินค้าระดับ 5 ดาวจากทั่วประเทศ, สนับสนุนและร่วมงาน 108 ปี งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ตรุษจีนปากน้ำโพ, ครั้งแรกในรอบทศวรรษ Nakhon Sawan Motor Show 2024 เต็มรูปแบบ, Nakhon Sawan Songkran Festival ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่, งานแฟชั่นโชว์ Nakhon Sawan Art & Fashion Week ครั้งแรกของจังหวัด กับแฟชั่นโชว์บนหาดทรายกลางศูนย์การค้า เป็นต้นฉลองเปิดเซ็นทรัล นครสวรรค์ 31 ม.ค. นี้ กับงาน Grand Openingจัดเต็ม 12 วัน 12 ไฮไลต์นายวิศิษฏ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครสวรรค์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับงาน Grand Opening ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 มกราคม นี้ รับรองว่ายิ่งใหญ่และจัดเต็มให้กับชาวนครสวรรค์อย่างแน่นอน งานฉลองเปิดเซ็นทรัล นครสวรรค์ เป็นฤกษ์ดีที่เราเปิดต้อนรับปีมังกร ซึ่งเป็นปีแห่งความมงคลที่ 12 ปีมีครั้งเดียว เราจึงจัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ สวรรค์ 12 ชั้น 12 วันแห่งความสุข นอกจากนี้ ยังมอบประสบการณ์ Unexpected Experience ให้กับชาวนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ได้สัมผัสความสุขในทุกวันตลอดทั้งปีอีกด้วย”เซ็นทรัล นครสวรรค์จะเปิดให้บริการในวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป พบกับ ไฮไลต์สุดพิเศษ อาทิ โชว์สุดตระการตาจากนักแสดงชื่อดัง “เบลล่า ราณี” และ “เจมส์ จิรายุ” กับการแสดงชุด The Cloud of Happiness อัศจรรย์ สวรรค์นคร​ ที่ได้ Inspiration มาจากปากน้ำโพ ครั้งแรกเหนือน่านฟ้านครสวรรค์กับขบวนโดรน 3D แปรภาพและอักษรกว่า 300 ลำ และพลุสุดตระการตากว่า 15 นาที, ชมโชว์แห่ 5 มังกรสวรรค์มงคล มังกรเทพเจ้าสีทองและสีเงิน LED 5 ตัว รวมความยาวกว่า 175 เมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย, สุขสวรรค์ มาร์เก็ต งานที่รวมสินค้า Local Product ของนครสวรรค์ในรูปแบบใหม่สุด Exclusive, มังกรเจ้าสวรรค์ ประติมากรรมมังกรสุดยิ่งใหญ่, หมู่บ้านจีนโบราณ 5 ชาติพันธุ์ มรดกวัฒนธรรมต้นกำเนิดชาวจีนเมืองนครสวรรค์, อุโมงค์โคมสวรรค์ ตกแต่งด้วยโคมไฟเพ้นท์มือจาก Local Artists และชาวนครสวรรค์, สวรรค์นครเมนู รังสรรค์เมนูพิเศษชูวัตถุดิบท้องถิ่นนครสวรรค์ จาก 5 ร้านแบรนด์ดัง อาทิ Bar B Q Plaza, Salad Factory, Sukishi Korean Charcoal Grill, ลาวญวน, และ แหลมเจริญซีฟู้ด และสายมูห้ามพลาดกับ เครื่องรางพิเศษ Lucky Charm จำนวน 2,024 ชิ้น ผ่านพิธีพุทธาภิเษกจากวัดมังกร และ ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครสวรรค์ (ศาลเจ้าแม่ทับทิม)ห้ามพลาด! โปรโมชั่นไฮไลต์ฉลองเปิดเซ็นทรัล นครสวรรค์ ช้อปครบทุก 1,500 บาท* รับสิทธิ์ลุ้น YAMAHA Grand Filano 2023 มูลค่า 64,700 บาท จำนวน 1 รางวัล และ YAMAHA Fazzio 2022 มูลค่า 54,900 บาท จำนวน 1 รางวัล, ช้อปครบ 3,000 บาท* รับฟรี! กระเป๋า Fluffy Bag Central Nakhon Sawan Limited Edition นุ่มเหมือนก้อนเมฆ มูลค่า 1,190 บาท, ช้อปครบ 50,000 บาท รับ Central Cash Voucher มูลค่า 2,000 บาท, สำหรับสมาชิกTHE1 และสมาชิก Central Life X ทุกวันศุกร์ ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป* รับคะแนน The1 คูณ 10, สมาชิก Central Life X ซื้อบัตรรับประทานอาหาร Food Patio 200 บาท (แบบไม่แลกคืน) รับเพิ่ม 50 บาท* และเมื่อช้อปครบ 1,500 บาท* รับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF Cinema จำนวน 1 ใบ เฉพาะที่เซ็นทรัล นครสวรรค์ และกิจกรรม LUCKY SET FOR YOU ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-4 ก.พ. ลุ้นรับการ์ดคำมงคลจากซินแสเป็นหนึ่ง และเซตของลายมงคล Limited Edition จาก Central Nakhon Sawan x อัคระแบงค็อก, Card Holder คอลเลคชันพิเศษต้อนรับตรุษจีน และ Gift voucher Central จำนวน 100 บาท*