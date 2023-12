จัดเต็มกับความสุขส่งท้ายปี ในงาน "Music at the Museum 2023"

เป็นประธานเปิดงาน Music at the Museum 2023 ภายใต้แนวคิด “Your Rhythm Light Up! เปล่งแสงให้เจิดจ้า ในจังหวะที่ใช่” ร่วมกับ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย และนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (เชิงสะพานพระราม 7) ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรีดร.จิราพร ศิริคำ รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ทุกปีของเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กฟผ. จะเปิดศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง จัดงาน Music at the Museum เพื่อเป็นพื้นที่ส่งมอบความสุข ความสนุกสนานให้กับประชาชน อีกทั้งเป็นช่องทางและโอกาสในการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องชาวชุมชนบางกรวย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Night at the Museum Festival ของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ผู้ดูแลมิวเซียมสยาม และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย (Museum Thailand) กฟผ. จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าชมนิทรรศการพลังงานไฟฟ้ายามค่ำคืน เรียนรู้นวัตกรรมในการผลิตไฟฟ้า และการบริหารจัดการพลังงานทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีบ้านรักษ์พลังงาน บ้านไฮโดรเจนที่ถูกตกแต่งในธีมคริสต์มาส ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2566 ด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือของหลายภาคส่วนเพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยส่งท้ายปีเปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ กฟผ. ในการจัดงานนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี “6 ดี สู่เมืองน่าอยู่” (Livable City) ประกอบด้วย เศรษฐกิจดี สะดวกดี สะอาดดี ปลอดภัยดี สิ่งแวดล้อมดี และคุณภาพชีวิตดี เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันให้เกิดการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างครบกระบวนการสำหรับไฮไลต์ในงานนี้ คือ ต้นคริสต์มาสยักษ์สูงกว่า 5 เมตร ดื่มด่ำกับบรรยากาศดนตรีในสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยศิลปินชื่อดัง อาทิ โรส ศิรินทิพย์, Jetset’er, Boy Peachmaker พร้อมสนุกสนานไปกับนิทรรศการพลังงานไฟฟ้ายามค่ำคืน ตระการตากับไฟประดับในบรรยากาศคริสต์มาสอันงดงามหลากสีสัน ซึ่งจะเปิดไฟประดับไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ช่วงเวลา 17.30 – 20.30 น.สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี มีบริการรถรับ – ส่ง EV Shuttle Bus เส้นทาง กฟผ. – MRT บางอ้อ – ศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น. ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ Facebook Page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2436 8952-3