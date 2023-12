สุดว้าว!!!กฟผ. จำลอง โคก หนอง นา โมเดล มาไว้ใจกลางเมืองน่าน

วานนี้ (2 ธันวาคม 2566) กระทรวงพลังงาน จังหวัดน่าน และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมจัดงานวันดินโลก ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2566 ภายใต้แนวคิด “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 เชิดชูพระอัจฉริยภาพ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดิน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเผยแพร่การดำเนินงานสร้างความมั่นคงด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน ตามเป้าหมายความยั่งยืนโลก (SDG Goal) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และนายกสมาคมดินโลก และ ดร.จิราพร ศิริคำ รักษาการผู้ว่าการ กฟผ. ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่านกล่าวว่า กระทรวงพลังงานมุ่งเน้นการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักคิดในการพัฒนา ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมมุ่งสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามพระปฐมบรมราชโองการที่จะ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” พระราชกรณียกิจของพระบรมราชชนก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยรวมกล่าวเสริมว่า จังหวัดน่าน ร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน และ กฟผ. ดำเนินงานด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มากว่า 30 ปี ตั้งแต่ ปี 2537 เสริมสร้างความเป็นอยู่สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับงานวันดินโลกนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือกับเครือข่ายและทุกภาคส่วนย้ำถึงความมุ่งมั่นของ กฟผ. ในการดูแลเสถียรภาพและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ได้ดำเนินโครงการ โคก หนอง นา โมเดล วิถีใหม่ สู่การพัฒนาเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้วยการนำพื้นที่ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า ของ กฟผ.มาเป็นต้นแบบการดำเนินงานและเป็นสถานที่พัฒนาทักษะให้ความรู้ พัฒนาคนตามแนวพระราชดำริและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ ฟื้นฟูดิน น้ำ และผืนป่าสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงสร้างงานและรายได้ ลดรายจ่าย ทำให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในครัวเรือนและชุมชนกิจกรรมภายในงานฯ ทั้ง 3 วัน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การนำเสนอผลงานของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า การจำลองโคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมแสดงผลสำเร็จด้าน CSR ในจังหวัดน่าน อาทิ โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม (ปลูกป่าล้านไร่) โครงการกล้าดี เป็นต้น กิจกรรมแสดงผลผลิตทางอาหาร Farm to Table จากเหล่า Master Chef สุขภาพดีไปกับสลัดบาร์ยาวที่สุด เพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ ฝน ธนสุนทร วง ETC พลอย The Golden Song พร้อมกิจกรรมพิเศษสุด นั่งรถรางไฟฟ้าเที่ยวชมความงามของเมืองน่าน และวัดวาอาราม ในโครงการน่าน Light Up นอกจากนี้ กฟผ. กำหนดออกหน่วยแว่นแก้ว ณ วัดพญาภู อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อให้บริการด้านสายตากับพระภิกษุสงฆ์อีกด้วย