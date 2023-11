สายมูห้ามพลาด! เปิดประสบการณ์ใหม่กับ MU Fest 2023 เทศกาลศรัทธาและความเชื่อสายมูแบบดิจิทัลอาร์ต รวมทุกไลฟ์สไตล์ความเชื่อ วันนี้ - 5 ธันวาคม 2566 ณ ลานหน้ามิวเซียมสยาม

งานเทศกาลรวมไลฟ์สไตล์ความเชื่อเพื่อสร้างกำลังใจ ภายใต้การนำเสนอแบบดิจิทัลอาร์ต (Digital Art) งานที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อสายมู ซึ่งถูกตีความใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ลานหน้ามิวเซียมสยามครีเอทีฟไดเรกเตอร์ บริษัท อัลเทอร์เนท เรียลลิตี้ สตูดิโอ จำกัด ผู้จัดเทศกาล Mu Fest 2023 กล่าวว่า Mu Fest เป็นการผนึกกำลังกันของพันธมิตรสร้างประสบการณ์อีเวนต์รูปแบบใหม่ผ่าน ใช้ Creative Technology เปลี่ยนเรื่องความเชื่อและศรัทธาแขนงต่างๆ ของคนไทยมานำเสนอใหม่ให้ทันสมัยต่อบริบทในยุคปัจจุบัน ผ่านผลงานอินเทอร์แอกทีฟและศิลปะดิจิทัล เป็นการใช้นวัตกรรมสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับเหล่านักออกแบบไทย ทั้งยังเพิ่มโอกาสและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนและกลุ่มธุรกิจที่ใช้กลยุทธ์การตลาดนี้ ตลอดจนสร้างสีสันและความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้อีกทางหนึ่งด้วยคอนเซ็ปต์ของงาน Mu Fest 2023 ในครั้งแรกนี้ นุธิดา หยิบยกกิจกรรมสายมูที่ไทยคุ้นเคยมาผสมผสานกับเทคโนโลยี สร้างสรรค์ออกมา 3 ชิ้นงานไฮไลต์ ประกอบด้วย ชิ้นที่ 1 “น้ำมันตะเกียง Interactive Lighting presented by Sappe” การทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงคือการเติมแสงสว่างในจิตใจ เติมเชื้อไฟให้กับชีวิต ให้พ้นจากปัญหาที่มืดมิด เพื่อพบเจอทางออกที่สว่างไสวในทุกๆ เรื่อง เปรียบเสมือนการขจัดสิ่งไม่ดีออกไป รับพลังงานที่ดีเข้ามาให้กับตัวเอง ผู้ชมสามารถเล่นผลงานชิ้นนี้ด้วยการวางขวดเครื่องดื่ม ณ เรื่องที่หวัง แล้วรอรับแสงอวยพรSappe Beauti Drink นั้นขอเชิญชวนคุณไปสัมผัสประสบการณ์การเติมน้ำมันตะเกียงที่ถูกตีความการนำเสนอในรูปแบบ Interactive Installation อาบพลังงานดีๆ และเติมความสว่างไสวในชีวิตขึ้นอีกครั้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของ Sappe Beauti Drink ที่ต้องการเป็นตัวช่วยเสริมพลังที่ดี ที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองได้ง่ายๆ พร้อมเสริมดวงด้วยลวดลายบนไพ่ทาโร่ใน Wallpaper มงคล ที่ถูกสร้างสรรค์โดยแม่หมอพิมพ์ฟ้า โดยลวดลายที่มีความหมายดีๆ เหล่านี้จะโอบล้อมเรา และช่วยมอบพลังงานและความหมายดีๆ ไปอีกขั้น ทั้งเป็นตัวช่วยเสริมพลังในจิตใจให้พร้อมก้าวผ่านทุกปัญหาไปได้อย่างดีชิ้นที่ 2 “อาบแสงจากพลังงานหินนำโชค Immersive Bathed in the Power of Auspicious Stones” บอกเล่าความเชื่อเรื่องของหินแต่ละชนิด ที่มีพลังงานเสริมมงคลในด้านต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นงาน Lighting Design ไม่ว่าจะเป็น หินแห่งความรักโรสควอตซ์ (Rose Quartz), หินแห่งการเริ่มต้นใหม่มาลาไคต์ (Malachite), หินแห่งความฉลาดฟลูออไรต์ (Fluorite), หินแห่งความมุ่งมั่นคาร์เนเลี่ยน (Carnelian), หินแห่งความโชคดีไทเกอร์อาย (Tiger's eye), หินปลดหนี้ไคยาไนท์ (Kyanite) โดยใช้สีที่เกิดจากความเชื่อเรื่องพลังงานในหินมงคล ส่องลง Installation จนกลายเป็นแสง Immersive อาบตัว แสงนั้นจะส่องสว่างยิ่งกว่าฉีดวิตามินหนึ่งแสน ซีซี นำทางเราไปเรื่อยๆ แม้ว่าตัวเราจะเคลื่อนไหวไปที่ไหนก็ตามชิ้นที่ 3 “ฉันเป็นคนรวย I am very rich Interactive Installation” เรื่องราวการขอพรเรื่องการเงินรูปแบบใหม่ที่เราไม่ต้องพึ่งเทพอีกต่อไป แต่พึ่งสองมือของเราในการโกยทรัพย์เรียกเงินมาใส่ในกระเป๋าตังค์ เงินทองจะไหลพรั่งพรู มาหาเราด้วยวิธีการ Interactive Projection Mappingชวนทุกคนร่วมเปิดประสบการณ์ความเชื่อ ชมงานศิลปะในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตกันได้ที่งาน Mu Fest 2023 งานที่บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อสายมู ซึ่งถูกตีความใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้น โดยเราได้หยิบยกความเชื่อที่เราคุ้นเคยมาผสมผสานกับเทคโนโลยี สร้างสรรค์ออกมา 3 ชิ้นงานที่ทุกคนห้ามพลาด หากสงสัยว่าความเชื่อแบบเก่ากับเทคโนโลยีในยุคใหม่จะมาอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวได้อย่างไรมาร่วมหาคำตอบด้วยตัวเองกันได้ ตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00-23.00 น. ที่ ลานหน้ามิวเซียมสยาม