“เอ็ม ดิสทริค” ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ กับงาน “WINTER WONDERLAND 2023”

เอ็ม ดิสทริค (ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์) ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี จัดงาน “WINTER WONDERLAND 2023” (วินเทอร์ วันเดอร์แลนด์ 2023) ส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้ เอ็ม ดิสทริค เป็นย่านแห่งความสุข และความสนุกสนาน ในธีม “THE RHYTHM OF THE STAR” ด้วยการมาเยือนของนางฟ้าที่นำพาดวงดาวแห่งความสุขลงมายัง เอ็ม ดิสทริค โดยเนรมิตทั้งดิสทริค เป็นดินแดนแห่งดวงดาว ส่องแสงระยิบระยับ เติมสีสันด้วยสายรุ้งหลากสีตัดกับดวงดาวกระดาษสีขาวน่ารักสุดประทับใจ พร้อมกับความอลังการไฟประดับต้นคริสต์มาสสุดตระการ เพื่อเป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุขที่สำคัญของกรุงเทพมหานครรวมถึงการแสดงสุดพิเศษจากศิลปินชั้นนำของเมืองไทย ตั้งแต่วันนี้ – 7 มกราคม 2567 ณ บริเวณ เอ็มโพเรียม พาร์ค ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียมเทศกาลแห่งความสุขของปีนี้เริ่มต้นด้วยกิจกรรม LIGHT UP GRAND CELEBRATION กับพิธี เปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดตระการตา พร้อมการแสดงสุดพิเศษจากเหล่า ANGLE & STARS โดยศิลปินชื่อดังของเมืองไทย อย่าง นัท มีเรีย, เจเจ กฤษณภูมิ และ ริว วชิรวิชญ์ ที่มามอบความสุขผ่านเสียงเพลง ชวนทุกคนมาสนุกและเต้นไปด้วยกัน สร้างความเพลิดเพลินและสีสันให้กับงาน รวมถึงแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานเฉลิมฉลองมากมาย ณ บริเวณ เอ็มโพเรียม พาร์ค ชั้น G ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียมนอกจากนี้ พบกับกิจกรรมมากมายเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ตลอดเดือนธันวาคม ได้แก่ การฉลองคริสต์มาสยิ่งใหญ่กับคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังของเมืองไทยมากมายในงาน “THE MAGICAL CHRISTMAS” ระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 และร่วมเคาน์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2567 กับกิจกรรม “FANTASTIC COUNTDOWN” ณ ควอเทียร์ พาร์ค ชั้น M ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์