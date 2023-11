ร่วมฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม ในงานสุดยิ่งใหญ่ “ICONSIAM UNRIVALED WORLD OF BANGKOK ILLUMINATION 2023” ตั้งแต่วันนี้ - 5 ม.ค. 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม

แลนด์มาร์กระดับโลกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และจุดหมายปลายทางสำคัญที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก ซึ่งได้รับการยกย่องทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็น Global Destination แห่งใหม่ สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างแท้จริง เฉลิมฉลองการครบรอบ 5 ปี และตอกย้ำความสำเร็จของการเป็น Global Destination ของไอคอนสยามด้วยการจัดงานเชิญชวนทุกคนมาถ่าภาพกับเทศกาลประดับไฟต้นคริสต์มาส เพื่อฉลองครบรอบ 5 ปีไอคอนสยาม ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยามไฮไลท์ของงานปีนี้ เป็นการจัดแสดง “ต้นคริสต์มาส” ความสูงกว่า 20 เมตร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สะกดทุกสายตาด้วยความวิจิตรตระการตาของการออกแบบไฟประดับที่ผสมผสานลวดลายไทย อย่างการเรียงซ้อนกันของลวดลายลายกระจังไทย และลวดลายประจำยามที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นลายตกแต่งบนต้นคริสต์มาสทองอร่ามที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ และชัยชนะ ตอกย้ำความเป็น THE ICON UNRIVALED โดยต้นคริสต์มาสจะมีการประดับตกแต่งไฟบนต้นคริสต์มาสหลากหลายสีสันอย่างสวยงาม ด้วยระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ รายล้อมรอบต้นด้วยสายน้ำที่มีการประดับไฟตกแต่งแบบเคลื่อนไหว เปรียบดั่งสายน้ำไหลที่มาบรรจบกัน ไม่หยุดนิ่ง ไม่มีที่สิ้นสุด ตอกย้ำความเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกริมน้ำเจ้าพระยา หนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกการจัดงาน “ICONSIAM UNRIVALED WORLD OF BANGKOK ILLUMINATION 2023” ยังเป็นส่วนหนึ่งของงาน Vijit Chao Phraya 2023 เพื่อสร้างปรากฏการณ์แห่งแสงสีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นตลอดเดือนธันวาคม 2566 บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยคัดเลือกพื้นที่จัดการแสดงที่มีเอกลักษณ์และสามารถสะท้อนให้นักท่องเที่ยวได้เห็นถึงความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่งดงามจากแนวของสายน้ำที่คดโค้งไหลผ่านวัดวาอารามและย่านสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตริมน้ำ สู่แลนด์มาร์กของประเทศไทยสัมผัสความงดงามสุดตระการตากับต้นคริสต์มาสสูงกว่า 20 เมตร ในงาน “ICONSIAM UNRIVALED WORLD OF BANGKOK ILLUMINATION 2023” เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นประจำปีที่สวยงามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อฉลองครบรอบ 5 ปี ของไอคอนสยาม และต้อนรับบรรยากาศแห่งความสุขของเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2567 ณ ริเวอร์ พาร์ค, ICONSIAM Park ชั้น 2 จนถึง ทางเชื่อมเข้าสู่รถไฟฟ้าสายสีทอง ชั้น M ไอคอนสยาม พร้อมชม “ICONIC Multimedia Water Features” ระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความยาวกว่า 400 เมตร ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยาทุกค่ำคืนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือเว็บไซต์ httpsถ://www.iconsiam.com