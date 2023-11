วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ จัดสัมมนา Sustainability Forum 2023

วรรณวีรา รัชฎาวงศ์ กรรมการบริหาร สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา Sustainability Forum 2023 หัวข้อ “Mitigating Risks, Finding Opportunities-ลดความเสี่ยง สร้างโอกาสธุรกิจ” โดยมี ดร. กิรณ ลิมปพะยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ ชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ภัทรดา สง่าแสง รอง กก.ผจญ.สายงานการเงินและบัญชี บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ มร. อาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ





***

บมจ.เอพี ไทยแลนด์ นำโดย กมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รอง กก.ผอ.สายงานธุรกิจ คอนโดมิเนียม ร่วมด้วย ยูจิ โอกาโมโต กก.ผจก.บมจ.มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด เปิดตัวแฟล็กชิปคอนโดฯ ใหม่ล่าสุด RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค บนทำเลใจกลาง The Center of River CBD ตรงข้ามไอคอนสยาม และใกล้ BTS เจริญนคร เพียง 100 เมตร ณ สำนักงานขาย RHYTHM เจริญนคร ไอคอนิค



***

ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย จัดงาน “Emporium EmQuartier Winter Wonderland 2023” ส่งความสุขในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ วันที่ 23 พ.ย. 66–7 ม.ค. 67 ศูนย์การค้า เอ็มโพเรียม และ เอ็มควอเทียร์ ในธีม The Rhythm of the Star ด้วยการมาเยือนของนางฟ้าที่นำพาดวงดาวแห่งความสุขลงมายัง เอ็มดิสทริค อลังการไฟประดับต้นคริสต์มาสสูงกว่า 15 เมตร