เริ่มแล้วอลังการ!“สีสันกาสะลอง”รับไฮซีซันเชียงราย โชว์เครื่องเงิน-ผ้าทอ-วิถี 6 ชาติพันธุ์บนดอยตุง

นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ศาสตราเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชาวเชียงราย ได้ร่วมเปิดงาน “เทศกาลสีสันกาสะลอง 2023” ซึ่งมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมถ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วยภาคเอกชน ร่วมจัดขึ้น ณ ลานศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ตั้งแต่ 8 พ.ย.66-31 ม.ค.67ภายใต้แนวคิด The Spirit of Chiangrai : The Pride of Northern Thailand งานเทศกาลสีสันกาสะลองปีนี้ เน้นให้เห็นถึงผสมผสานเรื่องราวของวัฒนธรรมเครื่องประดับเงินจาก 6 ชนเผ่า กับความอุดมสมบูรณ์ของป่าสนบนดอยตุง ซึ่งสื่อถึงความงดงามและวิถีชีวิตที่ผูกพันอยู่กับธรรมชาติ รวมทั้งยังสร้างผลงานศิลปะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ซึ่งเชียงราย จะเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างวันที่ 19 ธ.ค.66-30 เม.ย.2567 อีกด้วยนอกจากนี้ภายในงานยังมี "ต้นคริสต์มาสหมอกพันวา" ที่จำลองแบบต้นสนบนดอยตุงสูงซ้อนกัน 19 ชั้น แต่ละชั้นตกแต่งด้วยเครื่องเงินจากชนเผ่าต่างๆ ผ้าทอมือขนาดความยาว 1,000 วา หรือ 2,000 เมตร ที่ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์บนดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ทอกับมือนานกว่า 3 เดือน และการจัดแสดง-กิจกรรมอื่นๆ เช่น เมนูจาก 6 กลุ่มชาติพันธุ์ เมนูจากร้านอาหารชื่อดังใน จ.เชียงราย จำหน่ายสินค้า ART & CRAFTนอกจากได้ชมความสวยงามตระการตาเก็บภาพสวยๆ ไว้เป็นที่ระลึก ยังเพลิดเพลินและอิ่มอร่อยกับกาดสีสันกาสะลองไนท์มาร์เก็ต ลิ้้มลองเมนูหาทานยากจากพี่น้อง 6 ชนเผ่าชาติพันธุ์เมืองเชียงราย และอิ่มอร่อยกับร้านค้าเด็ดเมนูดังในเชียงราย พร้อมช้อปสินค้าของที่ระลึกแบบศิลปะและงานทำมือ การจัดแสดงเชิงวัฒนธรรม Shimmer and Shine ฯลฯ