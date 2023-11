เปิดบ้าน “จักรพงษ์” ชมงาน Antiques & Culture Fair ณ จักรพงษ์วิลล่า 25-26 พ.ย.

จักรพงษ์วิลล่า เปิดบ้านจัดงาน “Antiques & Culture Fair ครั้งที่ 5” ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566

โดยมีกิจกรรมมากมายดังนี้ร้าน Antique, Vintage และ Craft กว่า 30 ร้าน ที่จะนำเสนอสินค้าวินเทจ ของโบราณที่สวยงามและน่าสนใจในทุกระดับราคา จากตัวแทนจำหน่ายและคอลเล็กชั่นส่วนตัว เป็นโอกาสดีที่จะเพลิดเพลินไปกับการล่าขุมทรัพย์ และหาของขวัญคริสต์มาสและปีใหม่นำชมภายในตำหนักบ้านจักรพงษ์และทานอาหาร พร้อมรับหนังสือจากทางสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ 1 เล่มรอบอาหารกลางวัน (ข้าวซอยไก่หรือข้าวพะแนงไก่) บัตร 1,500 บาท เวลา 10:30 / 11:30 / 12:30 / 14:30รอบอาหารค่ำ (ยำส้มโอ/ปลาทอดราดพริก/พะแนงไก่/ต้มยำกุ้ง) บัตร 2,500 บาท เวลา 16:30 / 17:30*ราคาดังกล่าวรวมบัตรเข้างานแล้ว(สำรองบัตรล่วงหน้า มีจำนวนจำกัด) สำรองบัตรเข้าชมตำหนัก คลิ้กที่นี่ https://lin.ee/arzmb6hเสวนาเปิดตัวหนังสือวันเสาร์ เวลา 15:30 A NIGHT FULL OF STARS, เวลา 17:00 สู่ราชสำนักสยามวันอาทิตย์ เวลา 16:00 THE KING AND THE CONSULนิทรรศการ Royal Siamese Decor ที่รวบรวม เครื่องเงิน เครื่องเบญจรงค์ และ ผ้าทอโบราณ นำมาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชมล่องเรือริว่าเสรีชัยชมแม่น้ำเจ้าพระยา ราคา 3,000 บาท / 30 นาที นั่งได้สูงสุด 6 ท่านจำหน่ายหนังสือจากทางสำนักพิมพ์ริเวอร์บุ๊คส์ ราคาพิเศษบัตรเข้างาน ราคาท่านละ 200 บาท (พิเศษ ทุกบัตรเข้างานลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางบ้านจักรพงษ์)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE OFFICIAL https://lin.ee/arzmb6h และ โทร 02-222-1290เฟซบุ๊ก https://facebook.com/ChakrabongseVillas