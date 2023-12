"Asiatique Ancient Tea House" ลิ้มรสติ่มซำระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา

“Asiatique Ancient Tea House” เปิดให้บริการทุกวัน เวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืน (12.00 – 24.00 น.) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่

โทร. 0-2059-5999

อีเมล์: restaurantreservations.bkkqp@marriotthotels.com

หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร เปิดตัว(เอเชียทีค แอนเชี่ยนท์ ติ เฮ้าส์)' ร้านติ่มซำในเรือนไม้เก่าแก่อายุนับศตวรรษที่พื้นที่ริมแม่น้ำของเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น นำเสนอเมนูติ่มซําและชาระดับพรีเมียม ที่ได้รับการรังสรรค์โดยห้องอาหารพาโกด้า ห้องอาหารจีนชื่อดังแห่งโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โดยการเปิดตัวครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ AWC ในการร่วมสนับสนุนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและวัฒนธรรมระดับโลก พร้อมเชื่อมต่อประสบการณ์ของการท่องเที่ยวริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) หรือ AWC กล่าวว่า "การเปิด 'Asiatique Ancient Tea House' จะเข้ามาเติมเต็มความหลากหลายของห้องอาหารนานาชาติริมน้ำให้กับเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น และสะท้อนความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ในการสร้างการท่องเที่ยวยั่งยืนให้กับประเทศไทยด้วยการยกระดับประสบการณ์ท่องเที่ยวริมสายน้ำเจ้าพระยาอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองกรุงเทพฯ โดยร้านติ่มซำและน้ำชาระดับพรีเมี่ยมแห่งนี้สร้างสรรค์ผ่านการเชื่อมโยงเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันงดงามของพื้นที่แห่งนี้ ด้วยการอนุรักษ์เรือนไม้โบราณอายุกว่าศตวรรษที่เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงเรื่องราวอันทรงคุณค่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน และการสร้างคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ชุมชนและสังคม พร้อมเติมเต็มความสุขให้กับผู้มาเยือนในทุกๆ วันภายใต้แนวคิด All Day Everyday Happiness โดย 'Asiatique Ancient Tea House' จะผสมผสานแก่นแท้ของวัฒนธรรมการชงชาแบบดั้งเดิมเข้ากับความมีชีวิตชีวาของวิถีชีวิตแบบร่วมสมัยริมสายน้ำ พร้อมเชิญชวนผู้มาเยือนเข้าสู่สถานที่ที่รุ่งเรืองประวัติศาสตร์ และความร่วมสมัยได้มาบรรจบกันอย่างลงตัวที่เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น สุดยอดแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ที่เป็นแหล่งรวมอาหารและเครื่องดื่มที่ยาวที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารระดับโลก"นำเสนออาหารติ่มซําจีนระดับพรีเมียม หยำฉ่า และค็อกเทลที่พร้อมเสริฟ์ตลอดทั้งวัน ด้วยแก่นแท้ของแนวคิดการทำอาหารของทางร้านที่ผสมผสานการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนผ่านการจัดหาวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพจากแหล่งผลิตในท้องถิ่น โดยเมนูซิกเนเจอร์ ได้แก่ ฮะเก๋ากุ้ง ขนมปังกรอบเสริฟ์พร้อมกับกุ้ง และแฮมโพรชุตโต้ ฟัวกราโรยงาย่างกระทะหอมกรุ่น และเป๋าฮื้อแอฟริกาใต้ตุ๋นกับเส้นบะหมี่ พร้อมให้บริการชาระดับพรีเมียมที่คัดสรรจากหลากหลายภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์ทางการค้าในอดีตร่วมกัน อาทิ Silk Dark Tea และ Thida Green Tea จากฟาร์มออร์แกนิกในเชียงดาว ประเทศไทย Bai Mu Dan White Tea จากประเทศจีน Sencha Green Tea จากประเทศญี่ปุ่น Darjeeling First Flush Dark Tea จากประเทศอินเดีย Rooibos Tisane จากประเทศแอฟริกาใต้ และชาอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยของหวานอย่าง แปะก๊วยซุปฟักทอง รวมถึงเมนูเครื่องดื่มในช่วงเย็น อาทิ ม็อกเทล วิสกี้ จินที่ผสมผสานกลิ่นอายจากชาให้เลือกสรร และสามเมนูซิกเนเจอร์ค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชาเขียว ชาขาว และชาดําจากประเทศจีน เพื่อปิดท้ายค่ำคืนด้วยวิวอันน่าประทับใจริมแม่น้ำได้รับการตกแต่งเสมือนพิพิธภัณฑ์มีชีวิตสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชาที่จะค้นพบเส้นทางของศิลปะแห่งชาผ่าน 3 เรื่องราวของ "การค้นพบชาและวัฒนธรรมชา" เริ่มจาก 1. Hint of Heaven เรือนกระจกใสล้อมรอบด้วยสวนต้นไม้เขียวขจี เสมือนสถานที่แห่งแรกที่มีการค้นพบชา 2.1890's Blend Gallery ห้องชาที่มีการจัดแสดงชาชั้นดี เหมาะเป็นสถานที่สำหรับการนัดพบปะพูดคุย 3. The Blooming เนรมิตรห้องน้ำชาบนชั้น 2 สุดหรูที่สะท้อนถึงยุคเฟื่องฟูของวัฒนธรรมการดื่มชา ภายในมีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลของอาคารประวัติศาสตร์ดั้งเดิมเอาไว้อย่างซุ้มโค้งรูปเกือกม้า พร้อมได้รับการตกแต่งด้วยวอลล์เปเปอร์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากลวดลายเครื่องกระเบื้องพอร์ซเลนอันโด่งดัง อาทิ ลายถ้วยชาทรงผักกาด และลายกินรี โดยแต่ละมุมยังมีงานศิลปะ พร้อมคอลเลคชั่นชาและเครื่องกระเบื้องพอร์ซเลนจัดแสดง โดยเน้นการใช้โทนสีดํา สีแดง และสีทอง อันเป็นสัญลักษณ์และเสน่ห์ของประวัติศาสตร์ชาโบราณ"Asiatique Ancient Tea House ได้รับการรังสรรค์โดยผสานเรื่องราววัฒนธรรม ประเพณีและงานฝีมือที่ได้รับการสืบทอดจากประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนและการติดต่อการค้าอย่างไร้พรมแดน ณ พื้นที่แห่งนี้ โดยตั้งอยู่ใกล้กับห้องอาหาร 'The Crystal Grill House' ที่เปรียบเสมือนห้องรับแขกต้อนรับพ่อค้าวาณิชจากทั่วโลกที่เดินทางมาเทียบท่าที่ท่าเรือ และใกล้กับ 'สิริมหรรณพ' ร้านอาหารบนเรือใบสามเสาประวัติศาสตร์ที่นําความเจริญรุ่งเรืองจากทั่วโลกมาสู่สยาม พร้อมเติมเต็มด้วย 'The Siam Tea Room' ห้องอาหารไทยตำรับดั้งเดิมริมแม่น้ำที่รวมกันอยู่ ณ โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ เดสติเนชั่น โดยห้องอาหารหลากหลายเหล่านี้จะเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยว การบริการ และการเดินทางริมแม่เจ้าพระยา แม่น้ำสายหลักของประเทศไทย โดย AWC เชื่อมั่นในคุณค่าอันยั่งยืนของเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางจากทั่วโลก รวมถึงสถานที่สุดพิเศษแห่งนี้" นางวัลลภา กล่าวสรุป