ฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยอาหารรสเลิศหลากหลายในประเทศไทยกับสิทธิพิเศษจาก “แมริออท บอนวอย”

ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในประเทศไทยด้วยการมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หลากหลายสำหรับแขกผู้เข้าพักโรงแรมและผู้ที่สนใจที่ต้องการพบปะสังสรรค์กัน พร้อมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่อย่างมีสไตล์ด้วยโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 50 แห่งทั่วประเทศไทย รวมถึงจุดหมายปลายทางยอดนิยม เช่น กรุงเทพฯ ภูเก็ต เกาะสมุย หัวหิน กระบี่ และเชียงราย พร้อมข้อเสนอพิเศษสำหรับสมาชิกแมริออท บอนวอย ญาติมิตรและครอบครัวสามารถเพลิดเพลินกับเทศกาลเฉลิมฉลองช่วงสิ้นปีที่ควรค่าแก่การจดจำใน “ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” โดยข้อเสนอที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok) หนึ่งในโรงแรมระดับหรูในกลุ่ม ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Luxury Collection Hotel) ในกรุงเทพฯ ของเครือแมริออท เปิดตัวแคมเปญ “Christmas Celebrations” ซึ่งรวมบุฟเฟ่ต์สุดอลังการที่ Rain Tree Café ประกอบด้วยไก่งวง อาหารทะเลระดับพรีเมียม ซี่โครงแกะ เมนูพิเศษจากเชฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย ขณะที่ เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok) จัดแคมเปญ “Exquisite Gastronomic Experiences” ที่ IGNIV ห้องอาหารระดับมิชลินสตาร์ และ VIU ซึ่งเป็นร้านอาหารบนชั้น 12 ที่มีให้เลือกทั้ง “Christmas Eve Brunch & Dinner” และ “Christmas Day Brunch” ที่ยอดเยี่ยม ตลอดจน “New Year’s Eve Brunch & Dinner” อันหรูหรา และ “New Year’s Day Brunch” ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองโรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok) จัดแคมเปญ “A Taste of Christmas” ด้วยอาหารมื้อพิเศษสุดสำหรับครอบครัวที่ JW Café ซึ่งรวมเมนูยอดนิยมสำหรับคริสต์มาสแบบดั้งเดิม ในขณะที่ แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) เชิญชวนนักชิมให้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลามหัศจรรย์ของอาหารเพื่อการเฉลิมฉลองที่ Goji Kitchen + Bar และ Akira Back พร้อมปาร์ตี้เคาท์ดาวน์บนชั้น 38 ที่ ABar Rooftop ในวันส่งท้ายปีเก่า และ คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ (Courtyard by Marriott Bangkok) กับแคมเปญ “Christmas Eve Buffet Dinner” ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานสำหรับครอบครัวที่ MoMo CaféKissuisen ห้องอาหารญี่ปุ่นแห่งใหม่ภายในโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) ยกระดับเทศกาลแห่งความสุขด้วยเมนูโอมากาเสะสุดสร้างสรรค์สำหรับเทศกาลคริสต์มาส (23-25 ธันวาคม) และวันส่งท้ายปีเก่า ขณะที่ห้องอาหาร Yào Restaurant ร่วมฉลองปีใหม่ด้วยเมนูโอมากาเสะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งประกอบด้วยเซ็ตเมนูพิเศษและเมนูที่รังสรรค์สำหรับบรรยากาศเคาท์ดาวน์ที่ Yào Rooftop Bar ส่วนที่โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) สามารถลิ้มลองอาหารอิตาเลียนเลิศรสได้ที่ห้องอาหร La Tavola ควบคู่ไปกับเมนูอาหารสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบดั้งเดิมที่รห้องอาหาร Flavorsหากท่านต้องการพักผ่อนในวันหยุดช่วงเทศกาลที่ชายหาด ภาคใต้ของประเทศไทยสามารถเลือกพักที่ภูเล เบย์ อะริทซ์ขคาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve) จังหวัดกระบี่ ซึ่งเชฟ Christian Herrgesell เชฟระดับมิชลินนำเสนอเมนูหกคอร์สเลิศรสสำหรับคริสต์มาสอีฟ ตามด้วยเมนูหลากหลายคอร์สที่ชวนให้หลงใหล เป็นอาหารเลิศรสในคืนส่งท้ายปีเก่า และ เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา (JW Marriott Phuket Resort & Spa) ร่วมฉลองเทศกาลด้วยบุฟเฟ่ต์วันคริสต์มาสที่มีอาหารให้เลือกอย่างจุใจและประสบการณ์อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารสุดอลังการริมชายหาดในวันส่งท้ายปีเก่า และที่ โฟร์พอยท์ส บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช รีสอร์ท (Four Points by Sheraton Phuket Patong Beach Resort) “ชาวเล คิทเช่น” (Chao Leh Kitchen) ได้จัดเตรียม “BBQ Seafood Buffet” สำหรับคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาสนี้ เฉลิมฉลองวันสุดท้ายของปีอย่างมีสไตล์ที่ “Glitz & Glam Masquerade Party!” กับมื้อเย็นที่ “ชาวเล คิทเช่น” และอาฟเตอร์ปาร์ตี้ที่ The Deck Beach Club Patong! หรือเพลิดเพลินกับค่ำคืนอันหรูหราที่ Akara Grand Ballroomดับเบิ้ลยู เกาะสมุย (W Koh Samui) เชิญชวนนักชิมมาอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์คริสต์มาสอีฟสุดหรูที่ The Kitchen Table พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้นและการแสดงสด ส่วนวันส่งท้ายปีเก่าที่ NAMU จะนำเสนออาหารค่ำ 6 คอร์สสุดพิเศษที่รังสรรค์เองกับโดย เชฟ Taka พร้อมวงดนตรีแสดงสดริมชายหาด ส่วนที่ เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา (Sheraton Hua Hin Resort & Spa) ร่วมฉลองปีใหม่ในสไตล์ไทยแท้ๆ ด้วย “Tropical Paradise Celebration” กับอาหารค่ำริมชายหาด ดีเจแสดงสด ดอกไม้ไฟ และอีกมากมายปิดท้ายที่ เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท (Le Méridien Chiang Rai Resort) พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยการมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ Favola ห้องอาหารอิตาเลียนริมแม่น้ำกก ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ มาส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาลกับ “Christmas Eve Dinner” และ “Christmas Day Brunch” นำเสนออาหารจานอร่อยพร้อมรสชาติชวนหลงใหลมากมาย ไม่ว่าจะเป็นไก่งวงอบ แฮมอบน้ำผึ้ง และบาร์บีคิวย่างร้อน ๆ จากนั้นส่งท้ายปีเก่ากับการเฉลิมฉลองในธีม “Le Marché” ด้วยบรรยากาศดินเนอร์และปาร์ตี้กับการแสดงสุดพิเศษจาก Petiteหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและค้นพบประสบการณ์ฉลองเทศกาลแห่งความสุขอันน่าตื่นตาตื่นใจไปกับ แมริออท บอนวอย ในประเทศไทย สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ marriottbonvoyasia.com/R+B/local-discount/thailand-festive-offers