‘ฮ่องกง’ จุดประกายไฟเฟสทีฟ รับเทศกาล “Winter Wonderland” ยกขบวนคาแรคเตอร์และกิจกรรมสุดน่ารัก เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกวัย

ฮ่องกงเปิดลิสต์กิจกรรมต้อนรับอากาศหนาวปลายปีและหน้าเทศกาลรื่นเริงที่เวียนมาถึงอีกครั้ง มาร่วมเป็นหนึ่งในผู้ชมกลุ่มแรกของโลกที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ “เวิล์ด ออฟ โฟรเซ่น” (World of Frozen) ดินแดนโฟรเซ่นที่เหมือนมีชีวิต พร้อมพบปะคาแรคเตอร์ที่ทุกคนชื่นชอบได้ตลอดเทศกาลแห่งความสุขในช่วงวันหยุดนี้ที่ฮ่องกง ไม่ว่าจะเป็นเอลซ่าและอันนาจาก “โฟรเซ่น” เจ้าหมี BE@RBRICK และเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince) ในลุคเฟสทีฟ บรรยากาศทั้งเมืองจึงครึกครื้นไปด้วยเสียงหัวเราะ ความรื่นเริง และสีสันแห่งกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งมอบความสุขให้ผู้มาเยือนได้เก็บเกี่ยวไปตลอดหน้าเทศกาลอีเวนท์ริมอ่าว: การแสดง “ดอกไม้ไฟจากกลางผืนน้ำ (Marine Pyrotechnics” พร้อมแต้มสีสันให้เส้นขอบฟ้าฮ่องกงด้วยลวดลายคริสต์มาสสุดประทับใจเทศกาลฤดูหนาวประจำปี Hong Kong WinterFest จะจัดขึ้นที่ Harborside Lawn West ของ Art Park ในย่านเขตวัฒนธรรมเกาลูนตะวันตก ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายนถึง 1 มกราคม จัดแสดงดอกไม้ไฟกลางผืนน้ำที่จะมาสร้างความประทับใจและแต่งแต้มเติมสีให้กับขอบฟ้าของฮ่องกงด้วยลวดลายคริสต์มาสสุดอลังการเป็นเวลาแปดคืนตลอดเดือนธันวาคม (9, 10, 16, 17, 23 – 26 ธันวาคม) ยาวไปถึงคืนวันคริสต์มาสอีฟและวันคริสต์มาส นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปต้องห้ามพลาด อย่าง ต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ที่สูงกว่า 20 เมตร เทียบเท่าตึก 6 ชั้น ที่จะมาช่วยเสริมความเด่นให้กับท้องฟ้ายามค่ำคืนเหนืออ่าววิคตอเรีย และดาวประดับยอดต้นคริสต์มาสที่สุกสกาวแต่อบอวลไปด้วยความรู้สึกที่ทั้งสงบและเต็มไปด้วยความหวังเมื่อใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาส บริเวณริมท่าเรือแห่งนี้จะคึกคักไปด้วยการแสดงสดยามค่ำคืนและของกินชวนน้ำลายสอ ไลฟ์สไตล์ยามค่ำคืนในช่วงสุดสัปดาห์ประจำย่านเกาลูนตะวันตกแห่งนี้จะครึกครื้นและมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยดนตรีสดรับชมฟรีบนเวทีต่างๆ และข้อเสนอสุดพิเศษจากร้านอาหาร ร้านกาแฟ และรถขายอาหารใต้แสงดาว ยาวนานกว่าสามอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายนJoyeux Noël! เจ้าชายน้อยฉลองครบรอบ 80 ปีที่โอเชียนปาร์ค ฮ่องกงสำหรับวันหยุดรอบนี้ โอเชียน ปาร์ค ฮ่องกง ขอเชิญทุกท่านมาร่วมออกเดินทางสู่การผจญภัยที่แสนสดใสไปกับเจ้าชายน้อย (Le Petit Prince) ตัวละครสุดโปรดจากวรรณกรรมฝรั่งเศส ซึ่งจะมาฉลองครบรอบ 80 ปี พร้อมกับสิ่งที่เขารักอย่างดอกกุหลาบ เพื่อร่วมส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสให้กับทุกคนในฮ่องกง นอกจากนี้ ทุกท่านยังสามารถตามรอยเจ้าชายน้อยเพื่อรับชมการแสดงแสงสีสุดตื่นตา และเดินเล่นไปตามตรอก "Le Petit Prince Light Alley" ที่ทรงเสน่ห์ เพื่อสัมผัสประสบการณ์วันหยุดอันแสนอบอุ่นที่จะทำให้ประทับใจกันทั้งครอบครัวคริสต์มาสสไตล์ดิสนีย์แบบครบเครื่อง: ยก Disney 100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP มาให้ชื่นชมถึงฮาร์เบอร์ซิตี้ฮาร์เบอร์ ซิตี้ ฮ่องกง เตรียมสร้างความตื่นตาให้กับคริสต์มาสปีนี้ด้วยการคอลแลปครั้งสำคัญระหว่าง MEDICOM TOY และดิสนีย์ใน “Disney100 CHRISTMAS LOVE 2000% BE@RBRICK UP” เพื่อเติมเต็มการฉลองครบรอบ 100 ปีของดิสนีย์ ฟิกเกอร์ BE@RBRICK ในธีมดิสนีย์ 2000% จำนวนกว่า 100 ตัว จะจัดแสดงไว้ทั่วบริเวณ ประกอบไปด้วยฟิกเกอร์ที่สวมชุดคริสต์มาสกว่า 10 ตัว ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่ล่าสุดทั้งหมด 53 แบบ ที่พร้อมวางจำหน่าย โดยจะนำรายได้ไปบริจาคให้กับมูลนิธิ Hong Kong Blood Cancer Foundation เพื่อสร้างความอบอุ่นหัวใจให้กับทุกคนในช่วงวันหยุดครั้งนี้ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เปิดตัว “World of Frozen” แห่งแรกของโลกก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งฤดูหนาวที่ต้องมนตร์ วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป) ที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ได้เปิดตัว “เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น” ดินแดนธีมโฟรเซ่นแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดของโลก นำเสนอสถาปัตยกรรมเมืองที่ทั้งเป็นเอกลักษณ์และน่าหลงใหล เปลี่ยนเมืองแห่งความฝันในโลกของดิสนีย์ให้ออกมาโลดแล่นในชีวิตจริงพร้อมคาแรคเตอร์ที่โปรดปราน มาร่วมค้นพบความมหัศจรรย์ของแลนด์มาร์กที่โด่งดังที่สุดแห่งอาณาจักร รวมถึงภูเขาทางเหนือและอ่าวเอเรนเดลล์ และทั้งหมดนี้ตั้งตระหง่านผสานรวมกับภูมิทัศน์ทางธรรมชาติของเกาะลันเตา“เวิลด์ ออฟ โฟรเซ่น” นำเสนอหลากหลายประสบการณ์แสนสนุก ได้แก่ “Frozen Ever After” ที่จะพาคุณนั่งเรือเที่ยวด้วยเทคนิคแสงสีเสียงอันหลากหลาย สูบฉีดความสนุกให้กับคุณในทุกอณูไปกับ “Wandering Oaken’s Sliding Sleighs” รถไฟเหาะธีมโฟรเซ่น ซึ่งจะพาคุณลัดเลาะผ่านผืนป่าแห่งเอเรนเดลล์อันงดงาม และ สนุกกับการแสดงท่ามกลางป่าเขาแห่งเอเรนเดลล์ ที่ซึ่งผู้ชมจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวไปกับโรงละครกลางป่า อย่าง “Playhouse in the Woods”คาร์นิวัลรับลมหนาวสุดโปรดในฮ่องกง: AIA Carnival หวนกลับมาอีกครั้งที่เซ็นทรัล ฮาร์เบอร์ฟรอนต์เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกับมหกรรมฤดูหนาวที่งาน AIA Carnival ซึ่งจะหวนกลับมาจัดในฮ่องกงอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 งานคาร์นิวัลนี้เรียกได้ว่าเป็นประเพณีสุดทัชใจของเมือง เพราะยกมาทั้งเครื่องเล่นสุดตื่นเต้น เกมสุดมันส์ และกิมมิกให้เล่นสนุกแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) รวมถึงจุดแวะแชะ ชิม ชิล ที่ไม่เคยปรากฏในเมืองนี้มาก่อน พร้อมทั้งตุ๊กตาตัวเล็ก (Plush Dolls) กว่า 1 ล้านตัว บรรยากาศงานครั้งนี้จะพิเศษขึ้นไปอีกขั้นด้วยการแสดงริมถนน บูธขายอาหารรสชาติเยี่ยม และการแสดงสดบนเวทีกลาง มาพบกับความสุข ตื่นเต้น และสร้างโมเมนต์ที่น่าจดจำให้กับทั้งครอบครัวที่งานรับลมหนาวอันเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงแห่งนี้กันหากคุณกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนที่จะสร้างความสุขให้กับทั้งครอบครัวอยู่ล่ะก็ ฮ่องกงนี่แหละคือคำตอบ จองเที่ยวบินเลยตอนนี้ แล้วมาร่วมฉลองไปกับเทศกาลแห่งความสุข พร้อมพบปะคาแรคเตอร์ที่คุณชื่นชอบ รวมถึงเรื่องเซอร์ไพรซ์ที่จะทำให้ประทับใจแบบไม่รู้ลืม