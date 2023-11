ลิ้มรส “เนื้อวากิว” พรีเมียมจากออสเตรเลีย ณ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์

สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเหนือระดับกับเนื้อวากิว Australian Westholme ณ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค ชวนสัมผัสรสชาติความอร่อยของเนื้อวัววากิว (Westholme Wagyu) ส่งตรงจากรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อคุณภาพระดับพรีเมียม จากวัวที่ถูกเลี้ยงแบบธรรมชาติในฟาร์มที่ได้มาตรฐานระดับโลก เพลิดเพลินไปกับรสสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นและมีลายมันแทรกทำให้เนื้อมีรสชาติอร่อย หวานหอม ที่ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น+ บาร์ในเดือนธันวาคมนี้ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์ ได้ร่วมกับกูร์เมต์ วัน (Gourmet One) ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมของออสเตรเลีย ได้หยิบยกวัตถุดิบเนื้อวากิวชั้นดี Westholme Wagyu จากออสเตรเลีย มาเป็นวัตถุดิบหลักในการรังสรรค์อาหารจานต่างๆ หลากหลายกรรมวิธี ตั้งแต่การหั่นเป็นชิ้น ทอด ตุ๋น ผัดและอีกมากมายรวมถึงการย่างบนเตาพาริลลา กริลล์เพลิดเพลินไปกับ 15 เมนู อาทิ ซอยจุ๊ ชาบู ชาบูเนื้อในซุปมิโซะและน้ำซุปสไตล์เสฉวน ซูชิ นิกิริ มากิโรลวากิวย่าง ผู้ที่ชื่นชอบอาหารเอเชีย ยังสามารถลิ้มลองเมนูเอเชี่ยนกริลล์อย่าง เนื้อวัวหมักแบบไทย ลิ้นวัวย่าง และเนื้อซี่โครงหมักสไตล์เกาหลี ต่อด้วยอาหารแบบผัดจานกระทะสองเมนู ประกอบไปด้วย เนื้อผัดกะเพราในหม้อหิน เนื้อผัดพริกไทยดำสไตล์จีนอีกทั้งเมนู From the Pot ที่ประกอบไปด้วย ริซอตโต้เนื้อติดซี่โครงตุ๋น แก้มเนื้อตุ๋นซอสไวน์แดง ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น และซุปหางวัว ที่ปรุงอย่างพิถีพิถัน ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ สายคนรักเนื้อยังสามารถดื่มด่ำไปกับเมนูย่างที่ปรุงสดในเตาย่างซิกเนเจอร์ พาริลลา กริลล์ อาทิ สเต็กส่วนสะโพกย่าง ซี่โครงเนื้อวัวย่าง สเต็กย่างสไตล์บราซิล เสิร์ฟคู่กับซอสชิมิชูริ อร่อยลงตัวมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเหนือระดับของเนื้อวัวพรีเมียม Westholme Wagyu นำเข้าจากออสเตรเลีย และอีกหลากหลายอาหารนานาชาติรสเลิศ ระหว่างวันที่ 6-20 ธันวาคม 2566 ได้ที่ ห้องอาหารโกจิ คิทเช่น + บาร์- บุฟเฟต์มื้อเย็นวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 – 22.00 น. ราคา 1,799++ บาทต่อคน- บุฟเฟต์มื้อเย็นวันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 17.30 – 22.00 น. ราคา 2,399++ บาทต่อคน- บุฟเฟต์มื้อกลางวันวันเสาร์ เวลา 12.00 – 14.30 น. ราคา 2,399++ บาทต่อคน- บุฟเฟต์บรั้นช์วันอาทิตย์ เวลา 12.00 – 14.30 น. ราคา 2,699++ บาทต่อคนสมาชิกแมริออท บอนวอยและคลับแมริออทรับส่วนลดตามหน้าบัตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งโทร. 0-2059-5999 อีเมล restaurant-reservations.bkkqp@marriotthotels.com หรือจองผ่าน http://sevn.ly/xOkmH9HT