“โออิชิ” ฉลอง25 ปีผนึก10ยอดเชฟ จัดเต็ม“เมนู-กิจกรรม-ของขวัญ”พิเศษ

ผู้จัดการรายวัน 360 - “โออิชิ” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 25 ตอกย้ำความเป็นผู้นำและเจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น จัดแคมเปญพิเศษ “โออิชิ 25 ปี ฉลองอย่างราชา” มอบประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เสิร์ฟอาหาร แต่จะมามอบความ “โอ” ให้คุณร้อง โอโห กับอาหารจานพิเศษ โอ-ร่อย !! กับเมนูใหม่จาก 10 ยอดเชฟแนวหน้าของเมืองไทย เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย – ท็อปเชฟ ประเทศไทย – มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย และ โอเวอร์ กับของขวัญเซอร์ไพรส์มากมาย จัดเต็มตลอดทั้งปี ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า โออิชิ ในฐานะผู้นำและสร้างสรรค์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสไตล์ญี่ปุ่น สำหรับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น เราให้ความสำคัญกับการนำเสนอประสบการณ์และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภคที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารญี่ปุ่น ด้วยการพัฒนาที่มีคุณภาพ ผสานการสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ ตรงใจ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ นับตั้งแต่วันแรกของการดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 9 เดือน 9 ปี 1999 เป็นต้นมา“วันนี้ เราดำเนินธุรกิจและอยู่เคียงข้างผู้บริโภคฯ มาอย่างยาวนาน หรือก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 เพื่อตอกย้ำความเป็นเจ้าตำรับอาหารญี่ปุ่น จึงขอถือโอกาสนี้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดให้กับทุกคน ผ่านกิจกรรมทางการตลาด แคมเปญ โออิชิ 25 ปี ฉลองอย่างราชา พร้อมมอบประสบการณ์ใหม่ ที่ไม่ใช่แค่เสิร์ฟอาหาร แต่จะมามอบความ “โอ” ให้คุณร้อง โอโห ! กับอาหารจานพิเศษฉลองก้าวสู่ปีที่ 25 โอ-ร่อย !! กับเมนูใหม่จากยอดเชฟแนวหน้าของเมืองไทย ทั้ง เชฟกระทะเหล็ก ประเทศไทย, ท็อปเชฟ ประเทศไทย, และ มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย ภายใต้ เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป และ โอเวอร์ !!! กับของขวัญเซอร์ไพรส์มากมาย อาทิ อี – คูปอง ส่วนลดพิเศษต่าง ๆ จากแอปฯ BevFood เป็นต้น ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ประกอบด้วย โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ, และ โออิชิ ราเมน ทุกสาขาทั่วประเทศ จัดเต็มตลอดทั้งปี ตั้งแต่วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2566) เรื่อยไปจนถึง กันยายน ศกหน้า” นางนงนุชฯ กล่าวเพิ่มเติมสำหรับแคมเปญพิเศษ โออิชิ 25 ปี ฉลองอย่างราชา พร้อมแล้ววันนี้ที่จะมอบประสบการณ์อาหารญี่ปุ่น และความ โอ-ร่อย กับเมนูใหม่ ชูจุดเด่นวัตถุดิบคุณภาพ สะอาด สดใหม่ คัดสรรเป็นอย่างดีจากร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ* ผสานการปรุงแต่งอย่างพิถีพิถัน โดย 10 ยอดเชฟแนวหน้าของเมืองไทย สู่เมนูอาหารญี่ปุ่นจานพิเศษ คาว – หวานครบครัน ประกอบด้วย• โออิชิ แกรนด์ (OISHI GRAND) : ครั้งแรกของการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง โออิชิ แกรนด์ กับยอดเชฟแนวหน้าของเมืองไทย (เชฟอ๊อฟ - ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์, เชฟพฤกษ์ - พฤกษ์ สัมพันธวรบุตร, เชฟอาร์ - ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์, เชฟพลอย - ณัฐณิชา บุญเลิศ, และ เชฟบิ๊ก - อรรถสิทธิ์ พัฒนเสถียรกุล) พร้อมมอบความ โอ-ร่อย ผ่านเมนูใหม่ในธีม “EAT LIKE A KING” ประเดิมด้วย 3 เมนูแรก ชูวัตถุดิบเนื้อวากิวชั้นยอด พลาดไม่ได้กับ (1) Hokkaido Rub A4 Striploin Wagyu (2) Spice Miso Carbonara Wagyu และ (3) Wagyu Tataki สร้างสรรค์โดย เชฟอ๊อฟ - ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์ ที่ โออิชิ แกรนด์ สาขา สยามพารากอน (ชั้น 4 โซน ฟู้ดพาสสาจ) และสาขาใหม่ เมกาบางนา (ชั้น 2 โซน เมกาฟู้ดวอร์ค) ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน 2566 – 31 มกราคม 2567• โออิชิ อีทเทอเรียม (OISHI EATERIUM) และ โออิชิ บุฟเฟต์ (OISHI BUFFET) : ครั้งแรกของการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง โออิชิ อีทเทอเรียม และ โออิชิ บุฟเฟต์ กับยอดเชฟแนวหน้าของเมืองไทย (เชฟแก้ว – ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร, เชฟอังกฤษ – อังศ์กฤษฏิ์ เชื้ออ่ำ, เชฟเป่าเป้ – เจสสิก้า หวัง, เชฟเฟิร์ส – ธนภัทร สุยาว, และ เชฟแมกซ์ – นันทวัฒน์ จรรยาลิขิต) พร้อมมอบความ โอ-ร่อย ผ่านเมนูใหม่ในธีม “JAPANESE SENSE & INSPIRATION” ประเดิมด้วย 3 เมนูแรก ชูวัตถุดิบโฮตาเตะ (หรือหอยเชลล์ญี่ปุ่น) พลาดไม่ได้กับ (1) Shinjuku Graffiti (2) Meiji Forest และ (3) Sakura Sky สร้างสรรค์โดย เชฟแก้ว – ปวีณ์นุช ยอดปรีชาวิจิตร ที่ โออิชิ อีทเทอเรียม และ โออิชิ บุฟเฟต์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567• ชาบูชิ (SHABUSHI) : ครั้งแรกของการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง ชาบูชิ กับยอดเชฟแนวหน้าของเมืองไทย (เชฟอาร์ - ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ และ เชฟอ๊อฟ - ณัฐวุฒิ ธรรมพันธุ์) พร้อมมอบความ โอ-ร่อย ผ่านเมนูใหม่ในธีม “ZAPP WITH JAPANESE TWIST” ประเดิมด้วย 4 เมนูแรก พลาดไม่ได้กับ (1) ซุปโชยุเล้งแซ่บ (2) ซูชิเล้งแซ่บ (3) ยำซี๊ดเกี๊ยวกรอบ และ (4) หมูเด้งแซ่บ สร้างสรรค์โดย เชฟอาร์ - ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ ที่ ชาบูชิ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567• โออิชิ ราเมน (OISHI RAMEN) : ครั้งแรกของการผนึกกำลังร่วมกันระหว่าง โออิชิ ราเมน กับยอดเชฟแนวหน้าของเมืองไทย (เชฟบิ๊ก - อรรถสิทธิ์ พัฒนเสถียรกุล) พร้อมมอบความ โอ-ร่อย ผ่านเมนูใหม่ในธีม “TOUCH OF JAPANESE FLAVOR” ที่ โออิชิ ราเมน ทุกสาขาทั่วประเทศ ในเดือนเมษายน 2567ร่วมฉลองและเพลิดเพลินไปด้วยกันกับแคมเปญพิเศษ โออิชิ 25 ปี ฉลองอย่างราชา ได้แล้ววันนี้ ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นในเครือโออิชิ ประกอบด้วย โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟต์, ชาบูชิ, และ โออิชิ ราเมน ทุกสาขาทั่วประเทศ ตลอดทั้งปี ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2566 - กันยายน 2567