ครั้งแรกในไทย ฟรีคอนเสิร์ต “Kenny G” ในงานดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา

“เมืองพัทยา” จ.ชลบุรี จัดยิ่งใหญ่เทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา “Pattaya International Jazz Festival 2023” ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ ริมชายหาดพัทยากลาง จ.ชลบุรี ภายในงานพบไฮไลต์ ฟรีคอนเสิร์ตครั้งแรกในเมืองไทยของ “เคนนี่ จี” (Kenny G) ศิลปินแจ๊สระดับโลก พร้อมด้วยศิลปินแจ๊สชั้นนำของเมืองไทยที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า เทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา “Pattaya International Jazz Festival 2023” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเมืองพัทยาให้เป็น “เมืองแห่งเทศกาลดนตรีและศิลปะ” พร้อมเตรียมผลักดันให้กิจกรรมนี้ ถูกบรรจุเป็น 1 ในเทศกาลสำคัญประจำปีตามปฏิทินท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อให้เมืองพัทยาและประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกงานเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา “Pattaya International Jazz Festival 2023” นำเสนอภายใต้แนวคิด The Rhythm of the Night ภายในงานพบกับศิลปินแจ๊สชาวอเมริกันระดับตำนานของโลกอย่าง “Kenny G” เจ้าของเสียงแซ็กโซโฟนแสนหวาน ผู้สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการดนตรีแจ๊สของโลก เจ้าของผลงานยอดขายสูงที่สุดในโลก เจ้าของรางวัล American Music Awards และ Grammy Awards ที่จะมาบรรเลงบทเพลงแจ๊สให้ฟังริมชายหาดพัทยากลาง ตลอด 2 ชั่วโมงเต็มนอกจากนี้ยังมีศิลปินมากฝีมืออีกมากมาย อาทิ การรวมตัวพิเศษของศิลปินแจ๊สระดับนานาชาติ THE FIREFLY FELLOWSHIP ประกอบด้วย Frank Rovillstone นักร้องแจ๊สชาวมอสโก, Willard Dyson มือกลองแจ๊สจากนิวยอร์ก, Pamai ศิลปินกีต้าร์ ที่กำลังศึกษาปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาแจ๊สโดยเฉพาะ, ณัฐวุฒิ ศรีเดช มือเบสมากความสามารถ ที่เคยร่วมงานกับศิลปินไทยหลายๆท่าน อาทิเช่น สิงโต นำโชคและ D Gerrard, วัชระ อัจฉริยวรานนท์ มือทรัมเป็ตสาย Dance ทำงานอยู่ในหลากหลายวงการดนตรี ทั้ง Pop, Jazz,Reggae-Ska, Salsa-Latinและทัพศิลปินจากค่าย Melodic Corner นำโดย PAE SAX หรือ เป้-ไพสิฐ คำกลั่น มือแซกโซโฟนระดับแถวหน้าของเมืองไทย และ NATT BUNTITA, Oil JIRA, PAMAI & DUCK CLUB พร้อมด้วย NOP PONCHAMNI AND THE GROOVETOMATIX BAND นภ พรชำนิ และผองเพื่อนทางดนตรีอีก 11 ชีวิต ตามด้วย วง ETC และ วง INFINITY วงดนตรีแนวฟิวชั่นแจ๊ส วงแรกของประเทศไทยที่มาพร้อมกับ TAMI JONES ANDREWS และวรรณยศ มิตรานนท์ พร้อมด้วยศิลปินแจ๊สรุ่นใหม่ ที่จะมาร่ายมนต์ให้ชายหาดพัทยาอบอวลไปด้วยสีสันของดนตรีแจ๊ส และร้านค้า ร้านอาหารเจ้าอร่อยจากเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง“เมืองพัทยา เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงทางด้านการท่องเที่ยว ด้วยความพร้อมของเมืองพัทยาที่มีการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน สาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รองรับการเติบโตของเมืองทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน รวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EEC ร่วมกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา ตามนโยบาย Better Pattaya ร่วมกับแผนพัฒนาเมืองพัทยา ตามนโยบาย Better Pattaya และแผนการขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย” นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ กล่าวด้านนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ด้านตลาดในประเทศ กล่าวว่า ททท. มีแผนขับเคลื่อนปีท่องเที่ยวไทย ที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย (Meaningful Travel) ภายใต้แนวคิด Amazing 5F and more นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทย อันประกอบด้วย Food-อาหาร, Film-ภาพยนตร์, Fashion-แฟชั่น, Fight-ศิลปะการต่อสู้ และ Festival-งานเทศกาล โดยการจัดเทศกาลดนตรีแจ๊สเมืองพัทยา Pattaya International Jazz Festival นั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์กระตุ้นเศรษฐกิจของชาติผ่านการท่องเที่ยว